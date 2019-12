L'Oroscopo di mercoledì 4 dicembre, mediante l'interpretazione degli influssi planetari, percepisce delle sfumature sottili e le elargisce a ciascun segno zodiacale per indicare una strada che porta alla serenità e alla felicità.

La presenza di Giove in Capricorno risulta molto fortunata e garantisce un nuovo slancio vitale anche ai simboli zodiacali di terra. Buono il lavoro, che punta sulle proprie capacità per emergere. In amore, alcuni segni saranno molto possessivi, come è possibile evincere dalle seguenti previsioni astrologiche.

Emozioni e opportunità nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: un'eccessiva possessività si manifesta tramite la gelosia e potrebbe rovinare l'attuale rapporto amoroso.

Voi single invece tenderete a distaccarvi dalla persona che fa battere il cuore, forse per paura di soffrire. Sul lavoro, potrebbero sorgere delle contrarietà che riuscirete a superare con la diplomazia.

Toro: una spiccata obiettività valuta la realtà con importanza e Luna in sestile a Urano fa vivere le sensazioni amorose tenendo conto maggiormente dei propri bisogni. Farete ciò che la mente vi consiglia senza troppi ma e troppi sé, poiché a caccia di sempre nuove emozioni. In ambito lavorativo, alcuni settori mai presi in considerazione si dimostreranno produttivi.

Gemelli: una sensibilità eccessiva non farà approcciare all'amore nel modo giusto e potreste essere anche molto possessivi nei confronti della persona amata. La Luna smorza un po' le idee insieme a Nettuno e i single potrebbero seguire un pensiero distorto, che offusca la realtà. Attenzione a un lavoro che richiederà maggiore concentrazione da parte vostra.

Cancro: una nuova sensibilità fa entrare in contatto con la propria interiorità e potrete contare su una buona immaginazione sul lavoro che sarà produttiva per svolgere un operato molto originale.

In amore, attenzione a non trasformare questa carica sensibile in stress emotivo.

Leone: il Sole posizionato nel segno amico, promette vitalità e smorza un po' l'influsso di alcuni astri contrastanti che cercano di farvi sprecare le energie, quasi sfidandovi a contenere il nervosismo. Mercurio e Marte remano contro e potreste assumere un atteggiamento temerario in amore, incline al litigio anche in ambito lavorativo.

Vergine: in amore mancherete di comprensione e potreste tendere a ricattare emotivamente la persona amata, perché troppo possessivi nei suoi confronti o perché propensi al vittimismo. In ambito lavorativo, la fortuna gira dalla vostra parte.

Previsioni astrologiche fortunate per alcuni segni

Bilancia: Marte e Mercurio molto vicini al segno garantiscono un dinamismo intelligente e molto perspicace, che fa cogliere al volo gli eventi con astuzia. Certo Giove e Venere remano contro poiché in quadratura, rendendo la sfera sentimentale ricca di speranze ancora insoddisfatte ma non temete, l'amore sta per risollevarsi.

Scorpione: in amore, prenderete l'iniziativa e le parole diventeranno uno strumento verbale per esprimere sensazioni impetuose nascoste nella propria interiorità.

In campo professionale, Mercurio sarà benefico anche per affermare le proprie idee con fiducia, utilizzando un linguaggio reso più accondiscendente dalla vicinanza di Giove.

Sagittario: molto affascinanti e vitali con Sole nel segno, darete il meglio di voi e potrete affermare la personalità con ottimismo e una nuova grinta. Così positivi, di sicuro otterrete splendidi risultati in amore. Alcune situazioni lavorative saranno soppesate con riflessività ed equilibrio.

Capricorno: Giove nel segno spinge a vivere una materialità che Venere cerca di rendere più affettiva.

La loro congiunzione spazzerà via ogni ostacolo all'amore e attrarrà come una calamita l'ottimismo. Molto innamorati, attenzione a non essere troppo possessivi. In ambito lavorativo, sfrutterete al meglio le capacità, avendo successo.

Acquario: buoni i rapporti sociali con una Luna molto vicina al segno. Marte e Mercurio dallo Scorpione stimolano a fare di più in amore, concretizzando i desideri amorosi con coraggio. Buono il lavoro in equipe.

Pesci: la presenza di Luna nel segno garantisce una sensibilità profonda, utile per essere più comprensivi con la persona amata o con coloro che vi circondano.

Attenzione però a non innamorarvi della persona sbagliata. La presenza di Nettuno confonde un po' le idee, non facendovi distinguere bene la realtà. Buono il lavoro.