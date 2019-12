L'Oroscopo dell'amore per i single dedicato alla giornata di mercoledì punta un riflettore sulla presenza quasi karmica dei Nodi lunari in Cancro. Questi corpi celesti raccolgono informazioni sulle sensazioni dell'anima e le traducono in un percorso evolutivo che sprigiona maggiore consapevolezza in amore. Non solo Cancro ma anche Pesci, Scorpione, Vergine e Toro potranno ritrovare una nuova energia tramite la memoria di eventi passati, concretizzandola nel presente con successo. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Percorsi dell'anima nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: un senso di frustrazione affettiva potrebbe distaccarvi dai sentimenti e chiudervi in un blocco emotivo difficile da superare. Purtroppo il sovraffollamento planetario presente in Capricorno rema contro, ma Sole benefico cercherà di contrastare queste restrizioni, illuminando il cammino amoroso.

Toro: molto ribelli ai soliti schemi sentimentali, preferirete puntare sulla propria originalità rivoluzionando la sfera sentimentale con un'energia unica elargita da Urano in sestile ai Nodi lunari del Cancro.

Un'eccessiva emotività potrebbe essere causata da Luna che dai Pesci, sprigiona emozioni fuori controllo.

Gemelli: instancabili e agitati, assumerete un atteggiamento brillante e molto bizzarro dettato dalla vicinanza degli astri karmici con Urano. Alcuni imprevisti potrebbero minacciare una felicità amorosa che sognate ma non stressatevi, potrete trovare soluzioni originali per concretizzare i sogni amorosi.

Cancro: molto sensibili grazie al trigono Luna-Nodi lunari, sarete assetati di amore. Uscite quindi e vivete il mondo, andando incontro all'amore con coraggio.

Solo così potrete vincere i pianeti dissonanti dal Capricorno che sfidano a fare di più in ambito sentimentale.

Leone: ammalianti ma anche un po' irrequieti a causa della Luna, potrete aprirvi a un flirt intrigante che sonda il terreno amoroso. Cercherete così di capire se chi sta di fronte a voi potrà essere un'avventura passeggera o qualcosa di più.

Vergine: carichi di energia positiva, non saprete dove indirizzare questa carica magnetica che potrebbe creare agitazione. Una trasformazione interiore di sicuro è in atto e potreste avere paura di affrontare alcune situazioni dall'esito imprevedibile. Che ne dite di osare con incoscienza? Se avrete un rifiuto, passerete a nuovi orizzonti amorosi.

Previsioni astrali sorprendenti

Bilancia: alcuni eventi restrittivi ostacolano la felicità amorosa e Venere in quadratura ai Nodi lunari sottolinea questa solitudine sentimentale. Eppure non fate niente per rivoluzionare la sfera amorosa, vi crogiolate nelle frustrazioni quando invece dovreste progredire con fiducia.

Scorpione: molto intuitivi con Mercurio che si collega in sinergia con una Luna in Pesci, potrete avere delle idee brillanti e metterle in pratica grazie a un sesto senso profondo e magnetico.

Molto affascinanti e sensuali, di sicuro non passerete inosservati in un gruppo di amici. Uscite quindi e date il meglio di voi stessi.

Sagittario: Sole splende nel segno e insieme a lui, un nuovo charme si accende e lambisce in modo molto accattivante. Più vitali e affascinanti, cercherete amori più stabili, meno fugaci e avrete la meglio concretizzando storie durature.

Capricorno: i molteplici astri presenti nel segno garantiscono fortuna in amore e un cambiamento si affaccia all'orizzonte. Cercate di stabilizzare le sensazioni che provate, facendo maturare i desideri solo dopo un'accurata analisi che porterà a nuove storie molto costruttive.

Acquario: il potere di conquista è alto con Luna e Venere molto vicini, che aprono gli orizzonti amorosi e insinuano novità interessanti. Molto aperti all'avventura, non starete a pensarci su troppe volte se rimanere fermi lì ad aspettare o passare all'attacco, conquistando ciò che vi appartiene.

Pesci: Luna nel segno incrocia le sue energie riflessive e comprensive con Nettuno e rende le emozioni più coinvolgenti e calde. Attenzione però a non asfissiare un probabile futuro partner con una possessività che potrebbe diventare morbosa, a causa del vostro spiccato bisogno di affetto.