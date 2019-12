Nel mese di gennaio 2020 il Sole e Mercurio viaggeranno dal segno del Capricorno (dove risiedono Plutone, Giove e Saturno) a quello dell'Acquario, mentre Marte si sposterà dallo Scorpione al Sagittario. Intanto Venere cambierà domicilio dall'Acquario ai Pesci, facendo compagnia a Nettuno, nel frattempo il Nodo Lunare proseguirà il suo moto in Cancro ed Urano rimarrà stabile in Toro.

Di seguito le previsioni astrologiche per il mese di gennaio, riguardanti amore e lavoro, del segno Leone.

Amore

Nel primo mese del 2020 le faccende di cuore in casa Leone avranno presumibilmente un ruolo marginale, sia per chi vive una relazione stabile sia per i single del segno.

I nativi che sono in coppia, a causa del transito di Sole e Mercurio prima in Capricorno e poi nell'avverso Acquario, vivranno la quotidianità del focolare domestico più come una costrizione (sino al 21) che diverrà insofferenza o, a seconda dei casi, distacco emotivo (dal 22 in poi). Le motivazioni di ciò risiedono anche nelle ambizioni del mese che sembrano 'strizzare l'occhio' più alla praticità degli eventi che al lato romantico, come si confà ad una storia d'amore, degli stessi.

Discorso ancora più evidente per i single del segno che, non avendo alcun 'vincolo' amoroso e, soprattutto non ricercandolo, respireranno un'atmosfera di libertà che li riempirà di entusiasmo.

Lavoro

Ad essere maggiormente favoriti nel settore professionale saranno i lavoratori autonomi che vivranno un gennaio a metà. Nella prima parte, sino al 14, sarà tempo di porre le basi e ponderare con dovizia le mosse da eseguire successivamente, mentre dal 15 in poi, potranno presumibilmente dare sfoggio dell'estro e della creatività che i Pianeti in Acquario vorranno 'donargli'.

Per quanto riguarda, invece, i nati Leone che operano alle dipendenze altrui potrebbe esserci qualche 'scoglio' in più dovuto principalmente a qualche collega che mal tollera il loro modo di porsi e lavorare.

Ciò non 'scalfirà' la loro scalata gerarchica in azienda, avvalorata sino al 18 dalla triade di Terra Sole-Mercurio-Urano, che favorirà anche nuove mansioni di responsabilità che incarneranno alla perfezione le doti di leader.

I nati del segno che sono in cerca di occupazione dovrebbero proporre la loro candidatura durante le prime due settimane ed avranno ottime possibilità di ricevere risposte positive entro il 19 del mese. Il settore economico, inoltre, godrà di splendidi influssi sino al 23, dopodiché sarà consigliabile non eccedere nelle spese, evitando qualsiasi forma di investimento e, di conseguenza, mantenendo un mood moderato.

Giorni fortunati: 4, 7, 9, 15 e 18.