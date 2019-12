Nel mese di gennaio 2020 troviamo Mercurio ed il Sole viaggiare dal Capricorno, facendo compagnia a Giove, Saturno e Plutone, all'Acquario, nel frattempo Urano permarrà nell'orbita del segno del Toro. Venere cambierà domicilio dal segno Acquario a quello dei Pesci, dove vi è Nettuno, mentre Marte si sposterà dallo Scorpione al Sagittario. Infine il Nodo Lunare rimarrà stabile nel segno del Cancro. Di seguito le predizioni astrali del mese di gennaio per il segno dei Pesci.

Amore

Gennaio del nuovo inizierà presumibilmente con una marcata gelidità affettiva, che è stata il 'marchio di fabbrica' dell'ultimo anno in casa Pesci.

Fortunatamente per i nativi l'atmosfera volgerà al bello dal 14, quando il Pianeta della Bellezza cambierà domicilio spostandosi sui gradi del loro segno. Da metà mese, quindi, il clima nel focolare domestico si rasserenerà talmente repentinamente che gli stessi nativi, assieme al partner, quasi si stupiranno del cambiamento del trend. Questo avverrà, con ogni probabilità, perché Venere si congiungerà a Nettuno (anch'esso in Pesci) rendendo oltremodo affettuosi e romantici i nati del segno. Le storie traballanti, dunque, potrebbero consolidarsi nuovamente scacciando il 'fantasma' della separazione che aleggiava nell'ultimo periodo.

Poco rosse, invece, le prospettive per i single del segno che saranno spinti da un'irrefrenabile voglia di 'accasarsi', bruciando spesso e volentieri le tappe, ma non troveranno pane per i loro denti.

Lavoro

La nota dolente del mese sarà presumibilmente rappresentata dal fronte professionale dove i nati Pesci, a causa di Venere nel segno unita alla triade Saturno-Plutone-Giove nell'avverso Capricorno. I quattro Astri unitamente ridurranno al lumicino la voglia di mettersi in gioco dei nati del segno, già per indole non particolarmente spiccata, a fronte di un mood ozioso.

Facile intuire come l'accidia mal si concilia con l'ambito lavorativo, difatti saranno probabili sonore ramanzine dai 'piani alti' e qualche lavata di capo dai colleghi, entrambi stufi del loro continuo ed immotivato delegare ogni incombenza. In questo mese, inoltre, gli inoccupati del segno potrebbero essere messi alla porta anche nell'ambiente familiare originario, in quanto il loro reiterato lassismo non sarà ben gradito. Insomma sarà bene farsela venire la voglia di fare, in questo inaugurale mese del 2020, perché i Pianeti di Terra non 'perdoneranno' tale comportamento inasprendo ulteriormente il loro fronte professionale.

D'altronde Astri come Saturno ed Urano servono principalmente ad imprimerci, volenti o nolenti, una lezione per il nostro futuro. Giorni fortunati: 14 e 17.