L'Oroscopo di giovedì 12 dicembre emana influssi portentosi, tutti da mettere in pratica per concretizzare i progetti lavorativi con successo e esortare ciascun segno zodiacale a vivere le emozioni con maggiore slancio. Luna in Gemelli preannuncia infatti un distacco dalle sensazioni amorose che non è benefico per le storie in atto. Ma si sa che i Gemelli percepiscono gli influssi lunari ragionando sulle prospettive sentimentali. Di seguito le previsioni astrologiche dedicate anche al lavoro.

Astri e oroscopo di giovedì

Ariete: l'influenza dell'astro diurno sarà benefico per arginare alcune tensioni sentimentali e analizzare il tutto in modo più concreto e oggettivo.

Spesso tendete a chiudervi a riccio, evitando di vivere emozioni che potrebbero mettere in risalto le insicurezze. In ambito lavorativo, Saturno richiede uno sforzo in più per emergere.

Toro: Urano nel segno gioca in modo imprevedibili e a voi non piacciono i rischi, sia amorosi che sentimentali. Che ne dite quindi di stilare una strategia concreta e valida, prima di passare all'azione decidendo il da farsi? Di sicuro avrete successo.

Gemelli: una Luna curiosa e molto brillante dal punto di vista intellettuale, illumina la strada davanti a voi.

Dovrete solo lasciarvi andare di più in amore, vincendo alcune esitazioni dovuto a un modo di vivere le emozioni troppo razionalizzato. In campo professionale, arginate la stanchezza e cercate nuovi stimoli per emergere.

Cancro: un atteggiamento che mette in pratica il "buon viso a cattivo gioco" sul lavoro, sarà benefico per superare alcuni attriti impartiti da colleghi invidiosi delle vostre capacità. In amore, la vicinanza lunare rende i sentimenti troppo cerebrali e un'indecisione latente viene sprigionata da Venere e Plutone in opposizione.

Leone: la materia emotiva tutto a un tratto perde quel suo carisma naturale e viene razionalizzata con la logica. Ma rischierete di far accumulare queste sensazioni in modo troppo impetuoso, tanto che all'occorrenza potrebbero esplodere come un vulcano. Sul lavoro sarete un po' fiacchi e pigri.

Vergine: un po' confusi e irrequieti con Luna in posizione di quadratura dai Gemelli, potreste essere alquanto altalenanti in amore, evitando di prendere alcune decisioni importanti. Una sensazione che qualcosa non va come dovrebbe viene elargita da Nettuno in opposizione, che vi rende esitanti e distratti anche in campo lavorativo.

Previsioni astrologiche spettacolari

Bilancia: un nuovo spirito di adattamento farà vivere le sorprese della vita in modo più intellettuale che emotivo. Riuscirete così a distaccarvi da quello che capita sul lavoro e in amore, applicando una diplomazia che spinge a vivere il tutto in modo impersonale e riflessivo. Sole, Mercurio e Marte poi faranno il resto, a tempo debito facendo portare le emozioni allo scoperto.

Scorpione: realizzerete i sogni amorosi combattendo e questo atteggiamento determinato sarà benefico per l'amore.

In campo professionale non amerete essere contraddetti, portando avanti le vostre teorie con audacia.

Sagittario: i cambiamenti che giungono imprevedibili potrebbero produrre una notevole dispersione nervosa, causata da Luna in opposizione. Un'indecisione latente potrebbe creare instabilità in campo sentimentale. Urge quindi riflettere sulle situazioni con minore superficialità, anche in campo lavorativo.

Capricorno: amerete molto gli agi, anche in maniera a volte smisurata, ma attenzione a non lasciarvi prendere da spese eccessive che potrebbero compromettere l'equilibrio del budget finanziario.

In amore, Venere e Giove sono favorevoli al progredire di un destino fortunato.

Acquario: Luna complice dalla casa astrologica terza, farà ragionare sulle cose in modo obiettivo e cosciente, analizzando anche l'altro lato della medaglia. Ma riuscirete a tenere a bada un fiume in piena di emozioni nascoste nella vostra interiorità? Non teorizzate quindi i sentimenti e anche sul lavoro, siate più espansivi.

Pesci: più meditativi con Nettuno nel segno che incrocia le sue energie con Luna in quadratura, cercherete di approfondire la sfera amorosa e vincere un'indecisione che non giova al progredire delle sensazioni.

In ambito lavorativo, sarà favorito il lavoro creativo.