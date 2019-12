Quali saranno i segni zodiacali più fortunati di domani, domenica 22 dicembre 2019? Pesci e Cancro saranno molto favoriti sotto il profilo dei rapporti sentimentali. Soddisfazioni professionali attenderanno i nati sotto il segno zodiacale del Toro; mentre per l'Ariete questa giornata porterà con se' novità e cambiamenti.

Approfondiamo ora nel dettaglio le predizioni astrologiche di tutti i dodici segni.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): il futuro che avete sempre desiderato potrebbe essere in arrivo con il nuovo anno.

In questa giornata preparatevi alle novità e ai cambiamenti che caratterizzeranno la prossima fase.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): si sta per chiudere un anno straordinario e fortunatissimo. Sarà difficile ripetere gli stessi successi e gratificazioni. Intanto per questa giornata il monito è quello di non perdere mai la speranza: l'importante è crederci sempre.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): oggi potrete voltare pagina per davvero. Sono nell'aria dei miglioramenti nella vostra situazione sentimentale con una nuova persona che potrebbe entrare a far parte della vostra vita.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): sarà una domenica in cui vi lascerete andare al corso degli eventi, adattandovi a nuovi stili di vita e regole molto rigide sopratutto nel lavoro.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): durante questa giornata dovrete iniziare tutto da zero: in amore, dopo le delusioni del recente passato, impiegherete molto tempo prima di riporre nuovamente fiducia in qualcuno.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la congiunzione della Luna con Plutone, vostro pianeta dominante, vi darà la giusta energia per affrontare al meglio queste 24 ore, nonostante qualche piccola difficoltà iniziale.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): sarà una domenica importante: vivrete momenti di grande gioia e felicità, con emozioni indimenticabili che vi rimarranno impressi nella mente e nel cuore.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): lasciate spazio ai vostri desideri e ai vostri sogni. A realizzarli ci penserà la favorevole congiunzione astrale dei pianeti Plutone e Saturno con la Luna. In questa domenica pare andare tutto alla grande.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): sarete imbattibili come sempre negli affari: siete portati per il business e saprete sfruttare le occasioni arrivando prima di tutti. Resta, però, qualche incertezza nelle decisioni emotive.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): preparatevi, perché sarà un giorno che vi vedrà protagonisti nel lavoro. Inoltre potrebbero esserci delle novità positive anche sul fronte sentimentale.

Toro (21 aprile – 21 maggio): importanti cambiamenti sul versante lavorativo con l'avvicinarsi di un tanto atteso avanzamento di carriera.

Bene anche gli affetti familiari. Questa domenica pare essere davvero molto fortunata.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): cambierete presupposti, modi di pensare e convinzioni che vi hanno accompagnato finora. Le novità come sempre spaventano sempre ma, allo stesso tempo, incuriosiscono. Cercate di avere coraggio.