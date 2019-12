L'ultima settimana di questo 2019 sarà 'calda' dal punto di vista dei rapporti sentimentali per i nati sotto i segni zodiacali di Vergine, Pesci e Ariete. Quelli dal 23 al 29 dicembre 2019, invece, non saranno giorni positivi per Capricorno e Sagittario, alle prese con discussioni in famiglia e sul lavoro.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): uno stato di ansia, incertezza e preoccupazione potrebbe rovinarvi queste festività natalizie, ma voi dovrete essere più forti e affrontare con saggezza le avversità della vita.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): complice la positiva congiunzione astrale della Luna nel satellite Vergine, anche in questa settimana il vostro segno zodiacale avrà favorevoli risvolti amorosi e sentimentali.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): la settimana inizia male e finisce peggio, purtroppo. Non si può dire che sarà il Natale ideale a causa di litigi professionali con il vostro capo e delusioni in famiglia con alcuni parenti.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): dovete dare sfoggio di tutta la vostra proverbiale pazienza per non litigare con un vostro collega a causa di un progetto di lavoro sul quale avete idea contrapposte.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): evitate inutili provocazioni e non cadete nella trappola dei vostri falsi amici. Il tempo vi darà ragione su alcune scelte professionale che adesso qualcuno criticherà aspramente.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): sarà una settimana di Natale all'insegna della sobrietà. Le esigue risorse economiche, a causa dei problemi lavorativi, non vi permetteranno di intraprendere viaggi o vacanze.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): il vostro sarà senza dubbio il segno zodiacale migliore di questa settimana, in particolar modo per quel che concerne le relazioni sentimentali.

Anche per i single, Cupido vi cercherà con insistenza.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): in questo periodo sarete spronati dal vostro partner a sperimentare nuove avventure per dare una svolta importante alla vostra vita di coppia: ci riuscirete?

Cancro (22 giugno – 22 luglio): in amore la gelosia eccessiva, quasi morbosa, del/della vostro/a compagno/a potrebbe mettere a dura prova i vostri nervi. Soprassedete con classe per evitare litigi anche a Natale.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): non trascurate affetti e famiglia per gettarvi a capofitto negli impegni lavorativi.

I vostri cari vengono sempre prima di tutto: questo il messaggio che vi porterà il Natale 2019.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): nuovi incontri e conoscenze potrebbero dare una scossa ad un 2019 non particolarmente entusiasmante. L'ultima settimana dell'anno potrebbe portarvi gradite sorprese.

Toro (21 aprile – 21 maggio): la crisi sentimentale col partner sembra essere ormai definitivamente passate. Fate attenzione a non commettere nuovamente gli stessi errori per evitare la fine di una storia importante.