L'Oroscopo di domenica 22 dicembre evidenzia il transito della Luna in Scorpione che rende l'amore molto sensuale e magnetico, anche se un po' vendicativo. L'astro d'argento riflette i suoi influssi nelle acque torbide e misteriose della casa astrologica dell'occulto, facendo salire a galla un temperamento molto impetuoso, che non passa con benevolenza su alcuni atteggiamenti sgarbati.

Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Percezioni magnetiche nell'oroscopo di domenica

Ariete: volete affermare la vostra personalità a tutti i costi e Venere in Acquario non riuscirà ad arrestare questa corsa sfrenata e ambiziosa.

Temerari e combattivi come siete, metterete a ferro e fuoco gli affetti e l'amore, rivoluzionando il tutto in modo imprevedibile.

Toro: Giove risulta molto benevolo nei vostri confronti e la fortuna vi bacia. Un'organizzazione impeccabile dell'amore farà tenere alcune situazioni sotto controllo in modo tale da arginare eventuali ostacoli.

Gemelli: l'astro dell'amore finalmente è dalla vostra parte e potrete vivere momenti piacevoli e più sereni. Se dovesse capitare qualche controversia amorosa, cercate di applicare un compromesso benefico per entrambi.

Cancro: buone le intuizioni e la sensualità garantita da un magnetismo lunare in Scorpione che rende la sfera amorosa magica. Amorevoli ma anche molto indipendenti, una nuova volontà positiva spingerà a fare di più in tutti i campi vitali.

Leone: piuttosto irrequieti a causa di una quadratura lunare e marziana, anche le amicizie risentono di alcuni attriti che minacciano una tanto ambita armonia. Venere imbronciata dall'Acquario, forse chiede di manifestare di più l'amore che provate al partner, aprendovi con maggiore bontà d'animo e comprensione alle esigenze della persona amata.

Vergine: l'influenza del satellite notturno servirà a farvi captare alcune sfumature sottili in amore. Riuscirete a intuire cosa pensa la persona amata e in questo modo potrete regolarvi di conseguenza.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: più scintillanti grazie alla posizione favorevole di Venere in undicesima casa astrologica, il senso di giustizia innato in voi Bilancia non vi abbandonerà mai e potrete dare un consiglio equo a una persona molto vicina a voi.

Scorpione: un po' irritati da una congiunzione Luna-Marte, potreste scattare per un nonnulla. Se qualcuno farà un torto, non ingoierete di certo il rospo divenendo vendicativi. Cercate però di non perdere un'obiettività che potrebbe arginare l'ira con maggiore autocontrollo.

Sagittario: di buonumore grazie al Sole nel segno, sarete carichi di energia positiva tutta da investire nelle sfere vitali con un nuovo entusiasmo. I single potranno passare all'azione, approfittando di alcune novità amorose impartite da Mercurio.

Capricorno: i raggi solari nel segno cercano di riscaldare il cuore, ma una razionalità innata in voi Capricorno vi mette sulla difensiva nei confronti dell'amore.

Riservati ma anche molto onesti, inizierete ad avviare progetti di lunga portata che garantiranno successo in futuro.

Acquario: molto liberi e insofferenti alle costrizioni, sarete piuttosto "cerebrali" nel modo di amare grazie alla presenza di Venere nel segno. L'affettuosità e la dolcezza non mancheranno ma saranno manifestati in modo molto originale.

Pesci: magnetici e sensibili ma anche molto aggressivi, sarete mossi da una curiosità intellettuale che fa andare avanti nell'approfondimento di tutto ciò che capita intorno. Molto schietti, attenzione a non pronunciare verità a volte brutali.