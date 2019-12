Nel weekend del 14 e 15 dicembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal segno del Cancro, dove staziona il Nodo Lunare, al segno del Leone, mentre il Sole e Mercurio saranno nell'orbita del Sagittario. Plutone, Saturno, Giove e Venere continueranno la loro sosta in Capricorno come Urano nel segno del Toro. Infine Marte continuerà a stazionare in Scorpione e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Sagittario, meno entusiasmanti per Pesci ed Ariete.

Sul podio

1° posto Leone: weekend 'top'.

Ad un sabato di 'preparazione' seguirà, con ogni probabilità, una giornata di domenica dove i nativi potranno mettere in atto le loro mosse, ricavandone copiose soddisfazioni, come 'vuole' la Luna nel loro segno.

2° posto Sagittario: energici. Il bottino energetico in casa Sagittario sarà presumibilmente stracolmo, e tale quantità di forze sarà orientata sia verso le questioni professionali che nelle attività domestiche, riuscendo a portare tutte le incombenze a termine in giornata.

3° posto Capricorno: passionali. Se il 14 sarà una giornata pressoché routinaria, ci sarà il 15 a far crescere la passionalità nell'alcova come non si vedeva da qualche tempo.

I mezzani

4° posto Ariete: determinati. Il duetto Sole-Mercurio in Sagittario unito, nella giornata di domenica, alla Luna di Fuoco donerà probabilmente ai nativi una spiccata tenacia, che non li farà fermare di fronte a nessun ostacolo.

5° posto Bilancia: sereni. Il clima nel focolare domestico, sopratutto dalle ore serali del sabato, si farà più sereno ed a beneficiarne sarà l'affettuosità nel menàge di coppia.

6° posto Toro: routine. Fine settimana dai ritmi blandi dove sarà bene che i nati Toro si dedichino alle attività pratiche rimandate nei giorni precedenti.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Amore in stand-by.

7° posto Vergine: distratti. La concentrazione non sarà, c'è da scommetterci, il 'piatto forte' in casa Vergine questo fine settimana. Difatti i nativi andranno facilmente incontro ad errori pratici e di valutazione.

8° posto Gemelli: umore 'flop'. Il tono umorale, in questo weekend, potrebbe non essere a livelli ottimali ed i nativi farebbero bene a dedicare il loro tempo verso un nuovo hobby, in modo da rigenerarsi e ripartire alla carica già dalla prossima settimana.

9° posto Cancro: sabato 'top'.

Sino alle 20 di sabato, con la Luna congiunta a Nettuno, i nativi potranno beneficiare di un clima affettuoso nel focolare domestico, che favorirà la simbiosi nella relazione amorosa in essere.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: irascibili. Lo scontro tra Marte e i Luminari giorno 15 renderà, con tutta probabilità, i nati Scorpione irascibili e tale atteggiamento indisponibile sarà mal tollerato nell'ambiente lavorativo.

11° posto Pesci: abitudinari. Le consuete abitudini in casa Pesci avranno un ruolo preponderante in questo fine settimana.

Sebbene Urano retrogrado unito 'suggerirà' di mutarle i nativi proseguiranno nel loro mood abitudinario.

12° posto Acquario: gelosi. In coppia qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto e, nella giornata domenicale, i nativi avvertiranno una forte gelosia verso l'amato che, però, non sarà basata sul nulla.