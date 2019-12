L'Oroscopo del giorno 14 dicembre 2019 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni zodiacali relative al prossimo inizio di weekend. Ansiosi di sapere come saranno le stelle di sabato 14 dicembre? In questo caso diciamo subito che l'Astrologia quotidiana sarà applicata ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: iniziamo pure a scoprire chi, tra questi ultimi, avrà il pieno appoggio degli astri e chi invece sarà costretto a subire eventuali turbolenze negative.

Bene, come visto dal titolo di apertura, a godere a pieno nel periodo indicato dell'apporto positivo da parte dell'Astrologia saranno in primis coloro del Capricorno, in questo caso meritatamente insigniti della posizione al "top del giorno". Gli amici nativi nel suddetto simbolo di Terra saranno separati da una distanza esigua da quelli dell'Acquario e dei Pesci, anch'essi favoriti dagli astri del momento e di conseguenza valutati in periodo a cinque stelle. Invece, cosa succederà ai restanti segni secondo le previsioni di sabato 14 dicembre? Andiamo pure a togliere il velo dalla scaletta con le stelle e relative predizioni astrologiche di sabato.

Classifica stelline 14 dicembre 2019

Gli astri hanno già passato "al setaccio" le intenzioni delle stelle in vista di questo nuovo sabato di fine settimana. Ansiosi di appurare come è stato valutato il segno presente nel vostro Tema Natale? Il resoconto finale è stato condensato ed è pronto da giudicare nella nuova classifica stelline interessante il giorno 14 dicembre 2019. Passiamo pure al resoconto esposto nella tabella riassuntiva pronta da consultare qui di seguito:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Bilancia;

★★★: Sagittario;

★★: Scorpione.

Oroscopo sabato 14 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★.

Partirà e chiuderà sulla discreta positività questo vostro sabato di fine settimana. In alcuni casi, parlando in linea generale, potrebbero essere rivalutati positivamente alcuni sacrifici (anche pesanti!) fatti in passato. In amore, sarà una giornata al limite della media positività per voi nativi. In coppia soprattutto, vi sentirete più ottimisti e aperti nei confronti del vostro partner. Sarà il momento (forse) di esprimere il vostro punto di vista su un certo argomento: cercate di mantenere il vostro rapporto su una solida base in modo da affrontare al meglio i futuri progetti di vita.

Single, siete innamorati? Allora il periodo è pronto a sorridervi: tenerezza e intesa sentimentale con la persona che vorreste amare saranno le cose su cui puntare in questa parte della settimana. Le previsioni del giorno nel lavoro indicano una giornata appagante su molti fronti e aspetti. Cosa questa capace di condurvi beatamente in serenità, senza farvi allontanare però da quelli che sono i vostri compiti abituali. Qualsiasi cosa accadrà sarete ligi al vostro dovere, complimenti!

Scorpione: ★★.

Giornata prescritta dagli astri con il poco piacevole segno relativo ai periodi da "ko". Dunque cosa aspettarsi da un frangente valutato con solo due stelle? Nulla di positivo ovviamente, pertanto sarebbe per voi meglio non mettere in cantiere cose importanti, potrebbero rivelarsi abbastanza difficili da portare a buon fine. In amore intanto, avete portato troppo per le lunghe una situazione spiacevole, sia per voi che per il partner, adesso se possibile dovreste tirarvene fuori cercando di riconquistare la fiducia di chi sapete...

Il partner sarebbe più dolce e comprensivo se voi iniziaste a mostrarvi più disponibili nei suoi confronti, evitando così tanti litigi inutili. Single, a causa della scarsa positività restituita dalle influenze astrali, in questo frangente vi sentirete abbastanza schizzinosi (per non dire snob), diciamo quasi con la puzza sotto il naso. Concedete a tutti la possibilità di farvi conoscere integralmente: la vostra ricchezza interiore è un tesoro tutto da scoprire, dunque andrebbe condivisa a prescindere.

Nel lavoro, se non volete dormire sonni tranquilli allora fareste meglio a rispettare tutti gli impegni presi. Non sarà infatti la giornata ideale per sgarrare, quanto piuttosto per fare ordine a livello pratico.

Sagittario: ★★★. In arrivo per voi, carissimi amici del Sagittario, un periodo abbastanza in salita. Il fatto è che gli astri hanno messo il sigillo del "sottotono" a questo nuovo sabato, purtroppo relegando lo stesso, e di conseguenza anche questa parte della settimana, in balia di noiosi alti e bassi. In amore sorge spontanea una domanda: avete mai fatto caso che è sempre la vostra vena polemica a favorire la nascita di scontri e discussioni varie?

Bene, allora oggi sarà di certo la giornata ideale per concedervi una pausa da tutto e tutti. Concentratevi solo su voi stessi, esaminate i vostri comportamenti più recenti in modo da prendere coscienza su dove o su cosa avete eventualmente sbagliato. Single, non sarà la giornata adatta per porsi domande e ipotizzare congetture, sappiatelo. Talvolta potrà essere utile pensare semplicemente che le cose vanno in una certa maniera, pertanto convincetevi che è giusto che vadano così. Vivete questo momento atipico con più tranquillità possibile e ne uscirete senz'altro illesi. Nel lavoro, per chiudere, potrete contare su sufficienti energie che daranno sicuramente buoni frutti, ma solo se saprete indirizzarle verso una fase creativa mantenendo alta la concentrazione.

Astrologia del giorno 14 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. In arrivo un sabato 14 dicembre favorito da una meravigliosa Luna presente attualmente nel segno del Cancro. La giornata numero sei dell'attuale settimana sarà molto efficace soprattutto in campo sentimentale e nelle amicizie, questo è poco ma (quasi) certo. Le predizioni di sabato annunciano in amore ottime chance sulle quali fare affidamento. A dare abbastanza opportunità per centrare gli obiettivi quotidiani saranno Marte e Nettuno, entrambi in sestile ai vostri Venere, Plutone e Saturno, nel contempo in ottimo trigono alla Luna in Cancro.

In coppia, riceverete chiari segnali che la relazione che state vivendo sta evolvendo, puntando finalmente verso il polo positivo. Saprete trovare modi alternativi ed eccitanti per farvi voler bene dal partner oppure per vivacizzare ancora di più l’intesa di coppia. Single, i lati migliori del vostro carattere verranno risvegliati. Vi sentirete in pace con voi stessi e avrete anche tanta voglia di fare del bene agli altri. Cogliete questo impeto di altruismo ed aiutate pure chi vi pare, magari un conoscente che sapete in difficoltà offrendo anche solo un po' di compagnia chiacchierando spensieratamente.

Nel lavoro, procederà tutto abbastanza nel verso giusto. Qualche gratificazione economica potrebbe arrivare molto presto: pronti a sorridere?

Acquario: ★★★★★. Questa parte della settimana vi vedrà senz'altro super-favoriti con un sabato d'inizio weekend sicuramente in grado di regalare ottime soddisfazioni. Non tenetevi per voi incomprensioni o recriminazioni ma cercate di instaurare un dialogo diretto con chi interessa, cercando di puntare ad una giusta riconciliazione. In campo sentimentale, se siete già legati in coppia, vivrete la giornata come una magica miscela di passione erotica unita ad un grande affiatamento.

Altresì questo sabato, oltre alla dolcezza, avrete a disposizione una sensualità senza pari: non sarà difficile farvi notare dalla persona che avete a fianco. Quindi, avanti decisi. Single, sarà la vostra giornata clou, si o no? Diciamo di si: vi sveglierete sereni e con tanta energia e vitalità grazie agli influssi planetari a disposizione. Se possibile tenetevi lontani dallo stress quotidiano ritagliandovi delle ore di completo relax solo per voi, ve lo meritate. Nel lavoro invece, avrete energia da vendere e tanto ottimismo. Qualcuna delle vostre idee verrà valutata positivamente, a patto di rimboccarsi le maniche nel mostrare a chi di dovere quanto quest'ultima vale.

Pesci: ★★★★★. Una giornata certamente oltre le solite aspettative, giocata sul fatto che avrete al fianco una parte dell'universo, quella buona! Quindi, tutta sull'onda positiva della fortuna questa parte relativa alla fine di questa settimana; diciamo pure fin dalle prime ore dell'alba. Qualcuno di vostra conoscenza intanto, molto presto porterà in dono buone notizie o interessanti novità, il che è già una mezza vittoria. Secondo l'oroscopo del giorno 14 dicembre, riguardo l'amore, dopo le estenuanti giornate negative ormai alle spalle, pensate solo a quello che fa star bene sia voi che la persona cara.

In generale, un benessere diffuso vi farà sentire appagati e sereni come raramente accade. Prendete la palla al balzo e stupite la persona che avete a cuore, magari con qualcosa di mai fatto prima... In coppia altresì, buona la disponibilità e il buonumore grazie alla Luna presente in Cancro. Se single invece, avrete l'ottimismo dalla vostra parte e sentirete di avere le forze giuste per provare a fare più del solito. Sarà questa una splendida giornata per voi nativi, ci credete? Diciamo subito che il cuore batterà forte ed i sentimenti viaggeranno spediti sulle ali dell'amore. Nel lavoro, per finire, una buona occasione potrebbe essere già dietro l'angolo, pronta a rivelarsi come particolarmente interessante dal punto di vista economico. Perché non farci un pensierino?