Il 2020 sta per arrivare, e per i nativi Leone sarà ricco di opportunità. Si prevedono svariati successi sotto ogni ambito, a partire da quello sentimentale, dove Marte in sestile creerà i presupposti necessari affinché le relazioni di coppia procedano magnificamente. La prima parte del mese e in particolare fino a marzo, Giove e Saturno possono creare un periodo abbastanza positivo e stabile con l'anima gemella, portando gioia e prosperità. Periodo di apice sarà il mese di giugno, che darà l'occasione di trascorrere un periodo molto sereno, di crescita e di nuovi progetti.

Attenzione invece nei mesi di settembre e ottobre, quando Saturno sarà nel segno dell'Acquario.

Per quanto riguarda il lavoro non sarà un anno eccezionale, ma chi ha intrapreso una novità nei precedenti mesi, potrebbe spiccare il volo nel corso dell'anno. Per chi è alla ricerca di un nuovo impiego, la preparazione sarà importante, ma soprattutto lo sarà l'impressione che si riuscirà a mostrare in sede di colloquio. Fortuna su livelli molto buoni, specialmente durante i primi tre mesi, mentre la salute ogni tanto potrebbe subire un calo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il 2020 per i nativi sotto il segno del Leone.

Amore e amicizie

La vostra vita sentimentale procederà molto bene durante l'anno. Non sarà eccezionale, ma non vi risparmierà piccole gioie durante questi dodici mesi. Infatti, gli effetti di Giove e Saturno si faranno sentire, proteggendo la vostra relazione di coppia da spiacevoli incomprensioni e malintesi che potrebbero portare solo a ulteriori litigi. Dunque l'affiatamento di coppia sarà su livelli particolarmente efficaci, tanto che avrete la possibilità di poter dare inizio a nuove proposte da portare aventi insieme alla vostra anima gemella, come l'acquisto di una nuova casa, oppure un matrimonio se siete fidanzati.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Il periodo migliore saranno questi primi sei mesi. Se invece siete single, avrete ottime prospettive davanti. Infatti Saturno aiuterà voi cuori solitari, concedendovi un grande fascino e una bellezza interiore che solo saprete mostrare alla persona che vi fa battere il cuore.

Amicizie in rilievo durante il mese soprattutto per i single, che concentrandosi su tale ambito, daranno più peso a tali rapporti, talvolta stringendo legami forti come una potenziale società, oppure una piccola collaborazione.

Fortuna e salute

La fortuna è con voi ma l'impegno non deve mancare. Se nello scorso anno avete iniziato un nuovo progetto lavorativo in questi mesi potreste ottenere un ottimo successo grazie alla fortuna di Giove e al vostro durissimo impegno.

In quanto a salute, questa non sarà sempre al massimo. Marte non sarà sempre presente nel vostro cielo, di conseguenza spesso vi ritroverete a fare a pugni con malanni di stagione o qualche dolore fisico. Dunque, cercate di trovare dei momenti di riposo durante i prossimi mesi, per non ritrovarvi in panchina per molto tempo.

Lavoro e impegni

Un anno dalle molteplici sfumature, ma ricco di possibilità e di cambiamenti. Le stelle saranno al posto giusto per garantirvi sicurezza e intraprendenza. Procederete in maniera spedita, senza particolari rallentamenti. Tutto sommato però, non otterrete risultati eccezionali, ma neanche così deludenti. Ciò nonostante, se avete iniziato un progetto nei mesi precedenti, potreste riuscire ad ottenere presto degli ottimi risultati. In ogni caso adesso potete ottenere buoni guadagni e realizzare progetti che fino a qualche anno fa erano impensabili e impossibili da realizzare.

Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, oppure avete intenzione di cambiare lavoro, non dovrete fare altro che guardarvi intorno e cercare a fondo. Il periodo estivo sarà il più favorevole, ciò nonostante dovrete cercare di dare in primo luogo una buona impressione al vostro datore di lavoro. Potrete inoltre permettervi di trovare ciò che più vi piace, o puntare a un lavoro con una buona paga.