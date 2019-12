Le previsioni dello Zodiaco della giornata di martedì 17 dicembre preannunciano ventiquattr'ore molto fortunate, soprattutto sotto l'aspetto del business, per i nati sotto il segno della Bilancia. Bene anche il Sagittario che otterrà gratificazioni sul lavoro, ma sottrarrà molto tempo alla propria sfera personale. Arriveranno giorni migliori in campo amoroso per il Capricorno e la Vergine.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): è giunto il momento di dover fare una scelta nella vostra cerchia di amicizie: dovete assolutamente allontanare da voi le persone negative e pessimiste.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): il successo lavorativo vi regalerà molte soddisfazioni ma al caro prezzo di dover sottrarre molto tempo alla vostra famiglia.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): in famiglia la tensione è alle stelle per l'arrivo di una notizia inaspettata quanto preoccupante. Mantenete la calma e ragionate bene prima di fare qualsiasi scelta.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): quando meno ve lo aspettate, una persona potrebbe entrare nella vostra vita e stravolgervela.

Ma fate attenzione perché non sempre tutti i cambiamenti sono positivi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): in questa giornata dovrete fare i conti con un brutto attacco influenzale che vi costringerà a stare a letto per i prossimi giorni.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): dicembre è il vostro mese fortunato. Dopo aver trovato l'amore, anche gli affari inizieranno ad andare a gonfie vele. Sfruttate il momento positivo e, come dice il noto proverbio, battete il chiodo finché è caldo.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): avete un carattere estremamente sensibile e ciò vi porta a rimanerci male per ogni minima delusione, soprattutto in amicizia.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): l'amarezza per la vostra storia d'amore, recentemente conclusasi, impiegherà un po' di tempo per essere smaltita.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): in ufficio avrete qualche screzio con i vostri colleghi che si contendono con voi un solo posto per un prestigioso avanzamento di carriera per il nuovo anno.

Le predizioni per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): dopo gli entusiasmanti mesi autunnali, adesso la vostra vita di coppia sembra avviarsi verso alti e bassi.

Attenzione alla monotonia della routine quotidiana: è estremamente deleteria per i rapporti amorosi.

Toro (21 aprile – 21 maggio): non è un momento molto positivo per la vostra situazione lavorativa. La crisi inizia a farsi sentire e gli affari non vanno più come un tempo. Niente paura: nel 2020 le cose miglioreranno sicuramente.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): la conclusione di questo 2019 porterà un po' di caos nella vostra vita sentimentale. Il partner sembra essere scontento di alcuni vostri atteggiamenti e questo vi porta in uno stato di ansia.