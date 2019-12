L'Oroscopo di sabato 7 dicembre vedrà i segni Leone e Vergine fare delle interessanti scoperte mentre Bilancia e Capricorno dovranno dare attenzioni alle persone a loro più care. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello Zodiaco.

Da Ariete a Vergine

Ariete: potrete recuperare un'amicizia con una persona che pensavate essersi allontanata. Sappiate che avrà bisogno di voi, ma che non ha mai smesso di volervi bene, quindi aiutatela - Voto 7

Toro: tutto vi sarà più chiaro e riuscirete a far prevalere la razionalità sull'istinto.

Questo vi porterà a fare tutte le scelte giuste, saprete quando intervenire e quando tacere, inoltre farete un incontro sentimentale molto importante - Voto 9

Gemelli: siete il segno top della giornata, in amore sarete contesi tra due persone e sul lavoro avrete una notizia molto positiva che aspettavate da tempo - Voto 10.

Cancro: sarete il segno del giorno assieme ai Gemelli, le stelle saranno con voi e quindi vi andrà bene tutto. Nel lavoro avrete una forte gratifica economica e tutti penderanno dalle vostre labbra, mentre in amore farete una scoperta chi vi lascerà senza fiato - Voto 10.

Leone: riceverete una notizia inaspettata che renderà splendido questo sabato, inoltre arriveranno tanti bei soldini da un progetto di cui ormai manco vi ricordavate - Voto 8

Vergine: farete una scoperta che potrà aiutarvi molto in amore, tuttavia dovrete scegliere voi cosa fare, agite con saggezza e sfruttate bene questa informazione.

Una telefonata vi allieterà la giornata - Voto 7.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: ci sarà una piccola crisi in amore a cui dovrete rimediare riservando attenzioni al partner. Attenti a una persona che trama alle vostre spalle - Voto 6.

Scorpione: dovrete evitare una lite, non entrate in discussioni animate, state sulle vostre e tutto filerà liscio. Piccola gratifica sul lavoro, ma non trascurate la famiglia - Voto 6.

Sagittario: rispondete al telefono perché, tra tanti seccatori, riceverete una notizia molto interessante.

A parte questo riposatevi e rilassatevi per recuperare energie - Voto 6.

A parte questo riposatevi e rilassatevi per recuperare energie - Voto 6.

Capricorno: una persona che vi vuole bene ha bisogno di voi, statele vicino e datele l'affetto che merita, le altre faccende possono sicuramente aspettare - Voto 6.

Acquario: le parole d'ordine di questo sabato dovranno essere relax e riposo, dedicatevi ai vostri cari e il vostro karma ne trarrà grande giovamento - voto 8.

Pesci: noterete attorno a voi un clima ostile, in quanto qualcuno sta remando contro di voi. Per affrontarlo fatevi degli alleati e fate affidamento sugli amici veri, tutto si risolverà - voto 6.