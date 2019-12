La terza settimana del mese di dicembre ha inizio. Come andrà il periodo compreso tra lunedì 16 e domenica 22 dicembre 2019? Scopriamo, di seguito le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questo periodo, a livello amoroso, dovrete avere ben chiaro quali sono i vostri obiettivi. Una volta chiariti i vostri sentimenti, riuscirete ad ottenere ciò che desiderate. A livello professionale, il momento è giusto per farvi avanti se avete delle buone idee.

Toro: con Venere nel segno non mancheranno momenti di grande passionalità.

A livello di coppia ci saranno delle occasioni per poter chiarire delle discussioni passate. Al lavoro è possibile che nascano delle polemiche, ma le stelle sono dalla vostra parte, sfruttatele al meglio.

Gemelli: con Giove che non è più opposto nel segno, si aprono le strade a livello lavorativo, è possibile però che nascano dei nervosismi. A livello amoroso, vi sentite più forti, le coppie sono ancora in fase di chiarimento.

Cancro: sin dall'inizio della settimana, se ci sono delle richieste da fare, fatele al più presto.

Cercate di controllare il lato economico, evitando spese inutili. A livello sentimentale non è un buon momento, è possibile che nascano polemiche che non sarà facile chiarire.

Leone: per quel che riguarda il settore professionale, in queste giornate cercate di controllare le vostre reazioni. In amore, è possibile, in particolare nella prima parte del periodo, che nascano delle difficoltà. Nel weekend sarà possibile fare degli incontri.

Vergine: periodo da valutare per quel che riguarda i cambiamenti professionali.

Con Giove che ha iniziato un transito favorevole nel vostro segno, potrete avere delle idee vincenti. In amore le stelle sono dalla vostra parte, è possibile che giungano delle rivincite. Periodo fertile per chi desidera avere dei figli.

Stelle della settimana per tutti i segni

Bilancia: alcune questioni professionali potranno sbloccarsi in questo periodo. Non mancheranno delle buone opportunità, soprattutto per chi è in cerca di una prima occupazione. In amore, ci saranno delle svolte, anche per quel che riguarda il settore familiare.

Favoriti i progetti matrimoniali.

Scorpione: nel lavoro è il momento di iniziare a programmare delle situazioni. Non mancheranno nuove strategie che sarà possibile portare avanti nei prossimi mesi. A livello sentimentale cercate di stare attenti, se negli ultimi giorni ci sono state delle difficoltà. È possibile che nascano in particolare nella parte centrale della settimana delle discussioni.

Sagittario: cercate di mantenere i nervi saldi soprattutto in campo professionale, giornate interessanti quelle di metà settimana.

In amore, tenete un basso profilo fino al weekend, in questo modo potrete provare a salvaguardare la vostra relazione da una crisi che potrebbe rivelarsi difficile da sanare in un secondo momento.

Capricorno: con Venere, Giove e Saturno dalla vostra parte è un buon momento sia per il lavoro che a livello amoroso. In quest'ultimo campo, cercate di portare avanti i vostri progetti, senza tener conto delle critiche che potrebbero giungere da parte dei vostri collaboratori.

Acquario: novità in arrivo in campo professionale, ci saranno molti impegni che vi costeranno particolare fatica.

In campo amoroso cercate di non essere aggressivi con il partner, con la fine del periodo recupererete.

Pesci: pianeti dalla vostra parte a partire dalla 2020, quando ci sarà un grande recupero per voi. Nel lavoro sono molte le situazioni da affrontare, ma riuscirete a portarle a termine. In campo sentimentale provate a superare incomprensioni di coppia che portate avanti da tempo.