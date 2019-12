Mercoledì 11 dicembre 2019 troviamo la Luna stazionare in Gemelli, mentre il Sole e Mercurio saranno nell'orbita del Sagittario. Plutone, Saturno, Venere e Giove transiteranno in Capricorno, nel frattempo Marte sarà nell'orbita dello Scorpione. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed Urano nel segno del Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Leone, meno rosee per Cancro e Scorpione.

Gemelli briosi

Ariete: impulsivi. Mercoledì in cui i nativi potrebbero agire d'impulso nell'ambiente professionale dove, però, le loro parole 'senza filtro' non saranno favorevolmente accolte.

Moderare l'irruenza li aiuterà ad uscire 'indenni' dalla giornata lavorativa.

Toro: poliedrici. Gran parte dei Pianeti Lenti sostano nel loro Elemento e tali predisposizioni astrali favoriranno, con ogni probabilità, la versatilità professionale in casa Toro. Infatti vorranno e potranno catapultarsi su più fronti lavorativi contemporaneamente, traendone copiose gratifiche.

Gemelli: briosi. Il tono umorale dei nativi quest'oggi sarà alle stelle ed il loro sorriso donerà buonumore alle persone che incontreranno.

Qualche piccolo diverbio amoroso avrà buone possibilità di essere chiarito dal tardo pomeriggio.

Cancro: umore 'flop'. Uggiosi ed imbronciati affronteranno questo mercoledì di metà dicembre col morale sotto i tacchi, dono sgradito dei Pianeti di Terra a cui si unisce il dissonante duetto di Fuoco formato dal Sole e Mercurio.

Scorpione irrequieto

Leone: finanze 'top'. Il settore economico dei nati Leone andrà probabilmente a gonfie vele ma, come 'suggeriscono' Urano e Saturno, sarà bene non sperperare tale bottino in vista di periodi di magra.

Vergine: stressati. Le incombenze pratiche e lavorative quest'oggi potrebbero occupare gran parte della giornata nativa e la loro cupidigia li spingerà ad ultimarle tutte, ricavandone dello stress supplementare.

Bilancia: perplessi. L'ambiguo atteggiamento del partner farà presumibilmente storcere il naso ai nati del segno che non perderanno tempo nel chiedere lumi in merito.

Scorpione: irrequieti. Da una parte i Pianeti di Terra e dall'altra i Luminari avversi potrebbero favorire un senso d'irrequietezza nel mercoledì dei nativi, che non li abbandonerà sino a sera.

Amore 'flop' per Capricorno

Sagittario: stand-by. Mercoledì in cui i nati Sagittario avvertiranno il bisogno di staccare la spina dalla quotidianità, ritagliandosi ampi spazi di relax in modo da ritemprare il loro benessere psicofisico.

Capricorno: amore 'flop'. La focalizzazione dei nati Capricorno verso le questioni professionali lascerà ben poco spazio alle vicende amorose. In serata il partner, infatti, potrebbe accusarli di trascuratezza.

Acquario: sereni. Nel focolare domestico, grazie alla Luna nel loro elemento, la giornata scorrerà probabilmente tra la serenità e l'affetto in coppia.

Qualche dissapore sarà probabile invece sul versante professionale nelle ore mattutine.

Pesci: voltagabbana. Le idee e le opinioni dei nativi potrebbero mutare più volte durante la giornata e tale atteggiamento non andare giù ai colleghi nell'ambiente professionale, che non perderanno tempo nell'esternare il loro malcontento.