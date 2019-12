Giovedì 12 dicembre 2019 troviamo la Luna stazionare in Gemelli mentre Plutone, Venere, Saturno e Giove saranno nell'orbita del Capricorno. Il Sole e Mercurio sosteranno nel segno del Sagittario, nel frattempo Marte sarà sui gradi dello Scorpione. Infine Urano permarrà nel segno del Toro come Nettuno in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Bilancia, meno rosee per Cancro ed Acquario.

Finanze da revisionare per Cancro

Ariete: amore 'flop'. Le faccende amorose in casa Ariete potrebbero nascondere qualche insidia, a causa dei Pianeti lenti di Terra e della Luna, che andranno ad affievolirsi nelle ore serali.

Toro: determinati. Col supporto di Saturno ed Urano nel loro Elemento la tenacia nel perseguire i loro obiettivi presumibilmente non mancherà. A beneficiarne maggiormente saranno i nativi che operano alle dipendenze altrui.

Gemelli: umore 'top'. La Luna nel segno 'aiuterà' i nati Gemelli ad avere una visione più nitida della loro quotidianità, facendo prevalere le note positive a quelle meno entusiasmanti. Ciò favorirà il loro buonumore.

Cancro: finanze 'flop'. Il settore economico, viste le molteplici asperità astrali, andrà revisionato con dovizia eliminando le spese non necessarie. Amore in secondo piano.

Bilancia spensierata

Leone: stacanovisti. Quasi instancabili lavoreranno alacremente da mattina a sera per far avanzare celermente i loro progetti professionali in essere, ricavandone probabili gratifiche economiche.

Vergine: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze pratiche da portare a termine questo giovedì che, con cupidigia, i nativi proveranno ugualmente ad ultimare arrivando a sera stremati e stressati.

Bilancia: spensierati. Dopo giornate nervose e colme d'insofferenza, questa Luna nel loro Elemento porterà presumibilmente una ventata di serenità sia nel focolare domestico che nell'ambiente lavorativo.

Scorpione: fuori giri. Giovedì in cui, con ogni probabilità, i nativi si daranno molto da fare, specialmente nelle attività pratiche casalinghe. Però gli sembrerà, a ragion veduta, di girare a vuoto non cavando un ragno dal buco, dono sgradito del dissonante duetto di Fuoco Sole-Mercurio.

Acquario irascibile

Sagittario: relax. In questa giornata i nati Sagittario vorranno probabilmente staccare la spina dalla quotidianità, concedendosi ampi spazi di relax stretti nell'abbraccio degli affetti più cari.

Capricorno: collaborazioni. Giornata proficua per stringere nuove alleanze professionali, molte delle quali avranno buone chance di divenire importanti per il loro percorso lavorativo futuro.

Acquario: irascibili. I nativi avranno un 'diavolo per capello' perché ogni minuzia riuscirà a farli innervosire e, oltretutto, non faranno nulla per nascondere la loro ira.

Pesci: distratti. Le asperità planetarie odierne, capitanate da Mercurio avverso, 'tenderanno' ad appannare idee ed intenti in casa Pesci rendendoli inclini a distrazioni di ogni tipo.