Vicini al giro di boa della seconda settimana di dicembre, continua il momento positivo di alcuni segni zodiacali, mentre per altri ci sono ancora delle tensioni da superare. Nella giornata del 12 dicembre 2019 per i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli arrivano novità nel lavoro, sono ore utili per rilanciare un progetto. Per il Capricorno, Venere positiva porta momenti migliori da vivere in amore.

Ariete: da diverso tempo più ci si avvicina al fine settimana e più le tensioni e le preoccupazioni crescono.

Qualcosa vi tiene in pensiero, ma non riuscite a trovare soluzioni per cambiare questa situazione. La giornata vi vedrà anche stanchi dal punto di vista fisico.

Toro: momento importante questo che prende il via da qui al prossimo weekend per tutti coloro che desiderano lanciarsi in nuove storie sentimentali. Se c'è qualche dubbio, chiedete ad una persona di cui vi fidate per superare ogni ostacolo.

Gemelli: sono in arrivo novità dal punto di vista del lavoro. Qualcuno ha vissuto qualche blocco per una questione legale, ma ora sembra che tutto sia stato superato.

Momento utile per ripartire.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale, nella giornata del 12 e successivamente del 13 ci sarà la necessità di parlare sinceramente con chi sta al vostro fianco. In particolare se si sono vissute situazioni difficili in una storia d'amore. A livello lavorativo momento utile per portare a termine nuovi progetti.

Leone: alcuni stanno andando incontro ad un momento importante per il lavoro. Non tiratevi indietro se c'è da parlare con qualcuno su una questione che potrebbe migliorare la vostra attività.

Interessante il momento anche in amore.

Vergine: vivrete le prossime ore con qualche piccola tensione da tenere sotto controllo, vi sentite sotto pressione in alcuni momenti, per questo meglio non azzardare, sia nei sentimenti che nel lavoro. Si recupera da venerdì.

Previsioni e oroscopo del 12 dicembre 2019: la giornata dei segni zodiacali

Bilancia: se state vivendo dei momenti no in questo periodo, entro breve tutto andrà verso una risoluzione. Arriveranno buone soddisfazioni che vi permetteranno di ripartire.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata che vedrà favoriti i rapporti con una persona del Capricorno o della Vergine, ci si avvia verso una bella collaborazione da qui ai prossimi mesi. Le iniziative che partono ora sono importanti.

Sagittario: la Luna parte con un transito negativo e opposto al vostro segno, per questo motivo serve prudenza in tutte le questioni, cercate di risolvere tutto con maggiore calma.

Capricorno: con Venere positiva nuove emozioni in arrivo in amore, le storie che hanno vissuto problemi in passato vanno via via verso una ripresa.

Se possibile evitate conflitti per motivi banali.

Acquario: buona questa giornata, vi sentite più forti anche dal punto di vista fisico. Sfruttate questo momento per mettere a punto progetti da qui al prossimo anno.

Pesci: in queste ore potrà tornare un po' di agitazione, siete da tempo al centro di alcune polemiche e questo comporta diversi problemi per voi in questo momento.