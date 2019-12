Giovedì 19 dicembre 2019 troviamo la Luna sostare in Bilancia, mentre Mercurio ed il Sole saranno nell'orbita del Sagittario. Plutone, Saturno, Giove e Venere permarranno in Capricorno come Marte nel segno dello Scorpione ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Bilancia e Capricorno, meno entusiasmanti per Scorpione e Sagittario.

Sul podio

1° posto Bilancia: shopping. Giovedì in cui i nativi vorranno e potranno permettersi un'intensa sessione di shopping assieme agli amici di sempre.

Quell'oggetto tanto agognato finalmente potrà diventare di loro possesso.

2° posto Capricorno: lavoro 'top'. Il fronte professionale dei nativi attraverserà, con ogni probabilità, una florida giornata ed il loro impegno reiterato sarà notato dai 'piani alti'. Il partner, però, lamenterà una certa trascuratezza.

3° posto Leone: relax. Le scorse giornate sono state parecchio faticose per i nativi e quest'oggi presumibilmente opteranno per 24 ore dedite al relax, in modo da ricaricare le batterie in vista dei giorni successivi.

I mezzani

4° posto Vergine: riflessivi. La Luna odierna 'spingerà' i nati Vergine a rimettere in discussione le ultime scelte fatte rendendoli, di conseguenza, pensierosi e riflessivi sulle prossime mosse da compiere.

5° posto Pesci: routine. Giovedì senza infamia né lode in cui il tempo libero a disposizione per i nati del segno sarà molto. Saggiamente dovrebbero ottimizzarlo dedicandosi a qualche attività alla quale spesso non dedicano spazio.

6° posto Gemelli: umore 'flop'. Il Sole e la Luna si "scontrano" nel cielo ed a pagarne le conseguenze sarà, con tutta probabilità, il tono umorale dei nativi che sarà ridotto ai minimi termini, tra la perplessità di partner ed amici.

7° posto Toro: spossati. Le energie in questa giornata dicembrina potrebbero venir meno e, come conseguenza, i nati Toro diverranno svogliati durante lo svolgimento delle attività pratiche e professionali.

8° posto Scorpione: stressati. Le molteplici incombenze da portare a termine in queste 24 ore saranno più del solito ed i nativi rischieranno che lo stress li "venga a visitare". Procrastinarne alcune sarà l'antidoto per evitare di soccombere alla pressione.

9° posto Sagittario: indisponenti. Il loro modo di fare risulterà probabilmente poco conciliante nell'ambiente professionale. Per evitare di irrigidire alcuni rapporti sarà bene sfoderare un pizzico di diplomazia.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: fuori giri. Ai nati Acquario questo giovedì sembrerà di faticare molto ma di ottenere ben poco. L'insoddisfazione che probabilmente subentrerà, però, non andrà sfogata nel focolare domestico.

11° posto Cancro: finanze 'flop'. Il settore economico dei nati Cancro andrà revisionato con dovizia in questa giornata, eliminando le uscite finanziarie non necessarie.

12° posto Ariete: nervosi. L'opposta Luna potrebbe rendere estremamente suscettibili i nati Ariete verso qualsiasi provocazione e da ciò deriverà un nervosismo quasi incontenibile.