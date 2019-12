Nel 2020 ci saranno tre transiti rilevanti: a gennaio Plutone-Saturno si congiungeranno in Capricorno, mentre ad aprile e dicembre vi sarà la doppia congiunzione Plutone-Giove in Capricorno ed, infine, Giove e Saturno daranno vita ad una congiunzione a zero gradi in Acquario nel mese di dicembre. Di seguito le previsioni astrologiche, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale dei Pesci.

Amore

Il 2020, stando alle effemeridi annuali, si prospetta un periodo piuttosto complicato sul versante affettivo, specialmente per i nati Pesci che vivono una relazione stabile.

Quando Terra e Fuoco si incontrano, e talvolta si scontrano, nel cielo a risentirne sono anche i nativi e quest'anno questi 'attriti' planetari accadranno spesso, con protagonisti principali Marte in Ariete e Giove in Capricorno oltre agli 'incroci' coi Pianeti veloci di volta in volta. Ciò renderà presumibilmente il clima piuttosto gelido, quasi anaffettivo, in coppia e per un segno zodiacale come i Pesci, bisognoso di continue rassicurazioni amorose, sarà come 'perdere la bussola'. Il disorientamento, quindi, potrebbe fargli esprimere le loro frustrazioni in maniera veemente e nei luoghi meno idonei, andando a creare 'crepe' difficilmente rimarginabili nel menàge.

Inoltre sarà possibile che l'amato bene cerchi 'conforto' tra le braccia di un'altra persona ed i nativi lo scoprano proprio dal partner, che, senza esitazione, glielo confesserà. I single, invece, avranno più spazio di manovra nei mesi di febbraio e nella seconda parte di ottobre, quando le occasioni di trasformare nuove conoscenze in flirt focosi ma effimeri sarà alta.

Lavoro

'Bando alla pigrizia' dovrà essere il motto del 2020 dei nati Pesci, a fronte anche dell'ozio dimostrato, e poco gradito, a più riprese nel corso del 2019.

Se lo scorso anno, in un modo o nell'altro, l'accidia è passata, quasi, inosservata (grazie ai transiti meno intransigenti) così probabilmente non sarà in questi 12 mesi con la predominanza dell'Elemento Terra e, come se non bastasse, l'avvento di 3 congiunzioni e 6 eclissi che 'sottolineeranno' ogni manchevolezza. Il compito di divenire stacanovisti, però, sarà reso più difficile dalla lunga sosta di Marte in Ariete da fine giugno e da Mercurio di Fuoco in estate che ridurrà al lumicino il bottino energetico dei nativi.

Facile intuire come quando la voglia di mettersi in gioco manca e le energie pure è utopistico pensare di rimboccarsi le maniche ma, gioco forza, è ciò che dovranno sforzarsi di fare quest'anno. Un salto oltre l'ostacolo sarà l'unico modo per non rischiare di perdere le posizioni gerarchiche in azienda, essendo declassati o, nei casi più gravi, licenziati perchè il 2020 sarà un anno dove i frutti, economici e morali saranno copiosi, ma soltanto per chi eliminerà dal proprio vocabolario la voce 'stanchezza'.