Le previsioni astrali per la giornata di venerdì 20 dicembre si preannunciano molto favorevoli in amore e nel lavoro per i nati sotto il Toro. Saranno 24 ore ottime anche per i segni zodiacali di Sagittario e Cancro: i primi avranno una giornata ricca di sorprese e novità, i secondi otterranno successi e gratificazioni negli affari.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): negli ultimi tempi avete una gran voglia di divertirvi e di viaggiare. Però avete qualche problema economico, quindi amministrate bene le vostre spese in modo tale che i vostri sogni e desideri possano diventare realtà.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): guadagni inaspettati e incontri fortunati vi miglioreranno la giornata, creando risvolti molto positivi anche sul vostro umore.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): piccoli problemi di cuore con il/la vostro/a compagno/a. Nei sentimenti dovete essere più disponibili se volete ottenere il perdono della persona che amate.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): cercate di essere equilibrati e socievoli nei rapporti con gli altri, anche se alcune persone, soprattutto qualche collega di lavoro, non vi sono particolarmente simpatiche.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): non esagerate con le spese, lasciandovi coinvolgere dal consumismo pre-festività natalizie. Gestite bene le vostre risorse economiche se non volete andare incontro a spiacevoli sorprese.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): in amore c'è qualcosa che non funziona: soprattutto in serata potreste avere un litigio con il vostro partner.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): ascoltate il vostro cuore se dovete prendere una decisione importante che vi porrà dinanzi ad un bivio tra carriera professionale e sentimenti amorosi.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): per voi si preannuncia una giornata davvero straordinaria. Gli affari proseguono alla grande e anche la vostra vita privata è una vera e propria magia.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): non pretendere troppo da voi stessi, soprattutto in ambito professionale: è giunto il momento di cercare nuove collaborazione per snellire il vostro lavoro prima che vi faccia letteralmente impazzire.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): non lasciatevi abbattere da un imprevisto.

Dovrete affrontare discussioni con il vostro capo o in ambito familiare, ma tutto si risolverà con il dialogo e con tanta pazienza.

Toro (21 aprile – 21 maggio): vivrete ventiquattr'ore eccezionali da ogni punto di vista. Il lavoro vi riserverà grandi gratificazione e anche il vostro partner vi regalerà momenti di relax e spensieratezza.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): serenità in amore, solo a patto che non si discuta. Ed è proprio questo il problema perché, da qualche tempo, tutto sembra portare agitazione nella vostra vita di coppia.