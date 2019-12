Nel 2020 ci saranno tre transiti determinanti: a gennaio la congiunzione Plutone-Saturno in Capricorno, mentre ad aprile e novembre la doppia congiunzione tra Giove e Plutone in Capricorno ed, infine, a dicembre la congiunzione a 0° tra Giove e Saturno sui gradi dell'Acquario. Previsioni astrologiche annuali, riguardanti lavoro ed amore, per il segno zodiacale del Sagittario.

Amore

Il 2020 sarà probabilmente un anno dove la tranquillità ed il quieto vivere nel focolare domestico lasceranno spazio ad un clima colmo d'insoddisfazione e voglia di evasione.

Ciò sarà dovuto principalmente a due transiti: Saturno in Acquario da fine marzo ad inizio luglio e la congiunzione di aprile tra Giove e Plutone sui gradi del Capricorno. L'austero Saturno, trovandosi in posizione conciliante, 'spingerà' i nativi a ricercare qualcosa di più dall'ambiente amoroso, non accontentandosi della solita 'minestra'. Mentre Giove-Plutone congiunti nel segno di Terra 'proveranno' a consolidare le scelte di cuore degli stessi, mettendoli di fronte ad un nuovo scenario amoroso.

Facile intuire come questo trambusto mal si adatterà ai dettami del legame in essere che, proprio nei mesi primaverili, i nati del segno potrebbero scegliere di troncare da un momento all'altro. Per chi invece tra loro decidesse di operare tale cambiamento in sordina sarà probabile che ci scappi un tradimento, o più d'uno, a seconda dei casi. Totale divertimento, invece, per i single che da marzo a fine estate potranno contare sull'appoggio degli Astri che metteranno sul loro percorso persone intriganti, con le quali instaurare splendidi flirt.

Lavoro

L'anno che sta per iniziare sarà presumibilmente pregno di sorprese sul fronte lavorativo per i nati del segno dove gli incontri che andranno a fare avranno un ruolo fondamentale per il loro percorso professionale. Le nuove conoscenze (sopratutto nei mesi di aprile, maggio ed agosto), quindi, dovranno essere 'coltivate' come una plantula perché da esse potrebbero sbocciare splendidi frutti che 'profumeranno' di opportunità estere. Ed è proprio ciò che i nati Sagittario anelano da tempo: quella proposta fuori dalle mura amiche nella quale mettersi nuovamente in gioco e, nel frattempo, instaurare nuove amicizie.

C'è da dire, però, che il transito di Marte in Ariete (da fine giugno sino a dicembre) potrebbe nelle prime tre settimane d'insediamento destabilizzare i nati del segno che si sentiranno disorientati e non tanto sicuri che le proposte giunte siano quelle adatte a loro. Fortunatamente già a metà luglio, mentre il Sole starà subentrando nel 'compagno' Leone, riprenderanno in mano le redini del loro futuro optando per il binario estero.