Parte una nuova giornata per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 18 dicembre e diverse saranno le novità che stelle e pianeti hanno in serbo per tutti. Nel dettaglio le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì con tutti i cambiamenti in amore e nel lavoro.

Ariete: in questo giornata avrete la possibilità di conoscere l'effettivo andamento alcuni rapporti che non vi convincevano da tempo. Sarà possibile cambiare drasticamente se necessario.

Toro: queste ore saranno intense per i nati sotto questo segno zodiacale.

In amore una storia migliora in questo periodo, è un momento esaltante per la coppia.

Gemelli: a causa della Luna dissonante si potranno commettere alcuni errori. Ci vuole prudenza, evitate di andare incontro a situazioni difficili visto il momento non positivo.

Cancro: arriva un miglioramento generale dal punto di vista dell'umore. I sentimenti si risveglieranno dal 20 dicembre e, per tale motivo, iniziate a gettare le basi fin da ora in una storia per ottenere qualcosa in più. A livello lavorativo giornata importante.

Leone: questo momento astrologico è positivo per voi, soprattutto se avete in mente di attuare progetti in vista del prossimo anno.

Vergine: con la Luna nel vostro segno zodiacale sarete più razionali e riuscirete ad affrontare meglio una situazione. Una storia sentimentale del passato potrà anche tornare e, per questo motivo, non mancheranno le opportunità per creare i presupposti per una relazione importante.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale la giornata è più stabile, dovrete comunque fare attenzione in una storia sentimentale o nei rapporti familiari visto che ci sono ancora molti ostacoli da superare.

Scorpione: in questo momento arrivano buone opportunità, ma soprattutto ottime idee da portare avanti. Piccolo calo dal punto di vista fisico, non vi sentite forti e questo potrebbe essere un problema.

Sagittario: questo periodo porta novità importanti, sentite di avere più forza e di vivere meglio i rapporti. Alcuni hanno voglia di cambiare, c'è maggiore desiderio di iniziare una storia nuova.

Capricorno: nel lavoro avrete la possibilità di dire come la pensate, qualcosa potrà cambiare in positivo per voi.

Acquario: cielo e stelle sono dalla vostra parte, in alcuni casi si potrà persino cambiare città e lanciarsi verso qualcosa di nuovo.

Pesci: tutte le questioni difficili dovranno essere affrontate con calma, da domani però la situazione migliora è tutto andrà per il meglio. Alcuni si sono sentiti attaccati ingiustamente, cercate di evitare polemiche inutili e lasciatevi scivolare tutto addosso.