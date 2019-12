Sabato 21 dicembre 2019 troviamo la Luna viaggiare dal segno della Bilancia a quello dello Scorpione, dove staziona Marte, mentre il Sole sarà nell'orbita del Sagittario. Plutone, Saturno, Giove e Venere sosteranno in Capricorno, nel frattempo il Nodo Lunare sarà in Cancro. Infine Urano permarrà nel segno del Toro come Nettuno sui gradi dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Bilancia e Scorpione, meno entusiasmanti per Pesci e Cancro.

Cancro pessimista

Ariete: perplessi. L'ambiguo comportamento del partner potrebbe far storcere il naso ai nativi che, dopo un'iniziale perplessità, chiederanno chiarimenti in merito senza mezze misure.

Toro: umore 'flop'. Il tono umorale dei nati Toro sarà bersagliato dal doppio transito lunare che scaccerà il 'buonumore' a fronte di un atteggiamento ombroso e taciturno, specialmente nel menàge amoroso.

Gemelli: occhio ai figli. Il focus odierno dei nati del segno potrebbe essere orientato sull'educazione della prole che sarà motivo di discussione col partner. La 'via' del compromesso spianerà la strada ad un accordo che soddisferà entrambe le parti.

Cancro: pessimisti. Malgrado il duetto Marte-Luna nel loro Elemento a partire dalle 13, i nati Cancro potrebbero risultare alquanto pessimisti 'ingigantendo' ogni minuzia che non girerà a dovere.

Scorpione creativo

Leone: mattinata 'top'. Sabato diviso a metà per i nati Leone dove ad una mattinata dall'umore alle stelle, seguirà una seconda parte di giornata più malinconica sul versante affettivo.

Vergine: finanze 'top'. Il settore economico in casa Vergine godrà dei favorevoli influssi dei Pianeti Lenti di Terra che li 'spingeranno' a concedersi anche un oggetto lussuoso d'arredamento.

Bilancia: mondani. La voglia di divertimento odierna potrà essere soddisfatta dai nativi durante le ore serali quando, in compagnia dei vecchi amici, andranno per pub alla ricerca di qualche evento canoro esclusivo.

Scorpione: creativi. La Luna stimola Marte ed entrambi favoriscono l'estro dei nati Scorpione, specialmente di chi tra loro svolge un'attività autonoma in quanto libero di esprimersi come meglio gli aggrada.

Pesci pensieroso

Sagittario: amore 'flop'. Le vicende amorose balzeranno, con tutta probabilità, in secondo piano in questo venerdì di fine dicembre ed il partner non perderà tempo nel sottolineare le loro manchevolezze.

Capricorno: fiacchi. La voglia di mettersi in gioco potrebbe esserci ma, invece, venir meno le energie necessarie per attuarla perciò i nativi rimanderanno a data da destinarsi le incombenze meno urgenti.

Acquario: attriti professionali. Nell'ambiente lavorativo qualcosa non girerà per il verso giusto e ciò potrebbe tradursi in nervosismo per i nati del segno. Probabili scontri accesi coi colleghi in serata.

Pesci: pensierosi. Durante le ore mattutine, con la Luna in Bilancia, i nati Pesci saranno spinti a rimuginare su vecchi ricordi tanto da alienarsi dal mondo circostante.

Amore in stand-by.