Sabato 21 dicembre 2019 troviamo la Luna viaggiare dal segno della Bilancia allo Scorpione, facendo compagnia a Marte, mentre Plutone, Saturno, Giove e Venere stazioneranno in Capricorno. Il Sole e Mercurio sosteranno in Sagittario, nel frattempo il Nodo Lunare permarrà sui gradi del Cancro. Infine Nettuno rimarrà nell'orbita dei Pesci come Urano nel segno del Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Bilancia e Scorpione, meno concilianti per Toro ed Acquario.

Sul podio

1° posto Scorpione: creativi.

L'estro sarà stimolato dal duetto Luna-Marte nel loro segno che darà presumibilmente ottimi risultati ai nativi che svolgono un'attività professionale autonoma.

2° posto Bilancia: mondani. Il divertimento sarà il focus odierno dei nati Bilancia che organizzeranno una spensierata serata, assieme agli amici di vecchia data, dove le risate non mancheranno.

3° posto Vergine: finanze 'top'. Il settore finanziario dei nati del segno godrà, con tutta probabilità, di ottima salute tanto che vorranno e potranno concedersi un lussuoso oggetto per abbellire la loro abitazione.

I mezzani

4° posto Leone: mattinata a gonfie vele. Durante le ore mattutine, grazie agli influssi della Luna in Bilancia, i nati Leone avranno l'umore alle stelle che, però, lascerà spazio a qualche incomprensione di coppia durante il pomeriggio.

5° posto Gemelli: focus sui figli. L'educazione della prole potrebbe essere motivo di discussioni col partner ma, per il bene comune, si arriverà ad un compromesso che faccia felici anche i figli.

6° posto Toro: umore 'flop'. Il tono umorale potrebbe non essere dei migliori in questo primo giorno di weekend, a causa del doppio transito del Luminare femminile che lascerà poco spazio alla spensieratezza.

7° posto Ariete: straniti. Il comportamento sopra le righe dell'amato bene potrebbe rendere perplessi i nativi che, senza batter ciglio, chiederanno ed esigeranno spiegazioni in merito.

8° posto Sagittario: amore 'flop'. Oggi le faccende di cuore potrebbero non essere tra le priorità in casa Sagittario ed il partner, a ragion veduta, farà notare le loro manchevolezze.

9° posto Pesci: pensierosi. Assorti tra i propri pensieri questo sabato i nativi non saranno molto di compagnia durante le uscite amicale ma nel pomeriggio, grazie all'ingresso della Luna nel loro Elemento, l'umore prenderà il volo.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: lavoro 'flop'. Sabato in cui i nati Acquario potrebbero innescare polveroni dialettici coi colleghi nell'ambiente di lavoro per questioni di poco conto. Un pizzico di diplomazia ed eviterebbero inutili contrasti verbali.

11° posto Capricorno: spossati. La voglia di fare non mancherà, ma a far difetto potrebbero essere le energie che 'costringeranno' i nativi a procrastinare le attività ai giorni seguenti.

12° posto Cancro: pessimisti. Marte e la Luna viaggeranno a 'braccetto' nel loro Elemento ma ciò potrebbe non bastare ed i nativi risultare alquanto pessimisti sull'andamento della giornata.