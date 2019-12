Venerdì 27 dicembre 2019 troveremo la Luna, il Sole, Plutone, Giove e Saturno stazionare nel Capricorno mentre il Nodo Lunare sosterà in Cancro. Venere sarà sui gradi dell'Acquario, nel frattempo Marte proseguirà il suo moto in Scorpione. Infine Nettuno permarrà sui gradi dei Pesci come Urano che continuerà il suo domicilio in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Toro, meno rosee per Pesci e Cancro.

Cancro distratto

Ariete: perplessi. L'ambiguo comportamento della persona amata potrebbe far storcere il naso ai nativi che non esiteranno nel chiedere numi in merito, in maniera veemente.

Toro: lavoro 'top'. Complice lo Stellium di Terra, i nati Toro potranno godere di splendide effemeridi questo venerdì ed a beneficiarne maggiormente sarà, con ogni probabilità, il loro settore professionale.

Gemelli: nervosi. Il clima nel focolare domestico non sarà presumibilmente dei migliori, dono sgradito della moltitudine di Astri dissonanti, rendendo inclini i nativi ad instaurare discussioni col partner per futilità.

Cancro: distratti. Mercurio e Marte, in contrasto tra loro, potrebbero appannare intenti ed idee native quest'oggi facendo, di conseguenza, commettere errori grossolani durante lo svolgimento delle attività pratiche.

Finanze 'top' per la Vergine

Leone: taciturni. Qualcosa nell'ambiente domestico o professionale potrebbe non andare per il verso giusto ed i nativi, anziché esternare i loro dissapori, preferiranno semplicemente fermarsi ad osservarne le evoluzioni.

Vergine: finanze 'top'. Il settore economico in casa Vergine godrà di ottimi influssi che ne salvaguarderanno la floridezza. Qualche grana in più, invece, sarà possibile sul versante sentimentale, durante le ore serali.

Bilancia: stressati. Lo stress potrebbe far capolino nella giornata dei nativi, a causa delle numerose attività da portare a compimento che, testardamente, vorranno ultimare ugualmente.

Scorpione: stand-by. Una giornata dove i nati dello Scorpione vorranno staccare la spina dalla quotidianità, soffermandosi a riorganizzare idee e prossime mosse per il loro percorso evolutivo.

Capricorno concentrato

Sagittario: dubbiosi. I Luminari di Terra potrebbero far insorgere qualche dubbio nelle menti dei nativi in merito alle ultime scelte effettuate che, già in serata, lasceranno spazio ad una visione più nitida dei pensieri.

Capricorno: concentrati. L'obiettivo sarà chiaro ed anche la voglia di perseguirlo sino al probabile raggiungimento. L'amore, per i nativi del segno, sarà posto in secondo piano.

Acquario: mondani. Il focus odierno dei nativi sarà presumibilmente il divertimento, saranno, infatti, ben contenti di esser presenti alle cene tra amici o alle rimpatriate del liceo.

Pesci: fuori giri. Venerdì in cui i nativi del segno dei Pesci avranno al sensazione di girare a vuoto, sia per le loro doti comunicative che per quelle pratiche, a causa di Marte nell'Elemento che entrerà in contrasto con la triade Mercurio-Venere-Giove.