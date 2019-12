Venerdì 27 dicembre 2019 sul piano astrologico troveremo il Sole, la Luna, Plutone, Saturno e Giove stazionare in Capricorno, mentre Venere sosterà nel segno dell'Acquario. Marte sarà nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Mercurio rimarrà stabile in Sagittario. Infine Nettuno proseguirà il suo domicilio in Pesci, così come Urano permarrà nell'orbita del Toro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Toro, meno entusiasmanti per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Toro: lavoro 'top'.

Il settore professionale vivrà presumibilmente un ottimo momento, venerdì compreso, grazie alle effemeridi impreziosite dallo Stellium nel loro Elemento.

2° posto Capricorno: concentrati. Venerdì in cui i nati Capricorno potranno, con ogni probabilità, contare su ottime doti di concentrazione mentre svolgeranno le loro mansioni lavorative e ciò li aiuterà a raggiungere più celermente le loro mete professionali.

3° posto Vergine: finanze 'top'. In casa Vergine le previsioni giornaliere lasciano presupporre che le finanze attraverseranno un venerdì di floridezza, tanto che qualche nativo si concederà l'acquisto di un oggetto parecchio costoso.

I mezzani

4° posto Acquario: mondani. Divertimento sarà probabilmente la parola d'ordine per i nati del segno che non perderanno alcuna occasione nel passare del tempo assieme a parenti ed amici.

5° posto Scorpione: stand-by. Giornata priva di novità eclatanti dove i nati del segno preferiranno di buon grado chiudere fuori dall'uscio di casa ogni preoccupazione dedicandosi interamente a se stessi.

6° posto Leone: taciturni. Sebbene qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto nell'ambiente domestico, i nativi preferiranno rimanere in religioso silenzio ad osservare cosa succederà.

7° posto Ariete: straniti. L'ambiguo atteggiamento del partner potrebbe far storcere il naso ai nati Ariete che non perderanno tempo nel chiedere spiegazioni all'interessato, accorgendosi di aver preso 'lucciole per lanterne'.

8° posto Cancro: distratti. Concentrarsi ed avere ben chiaro il da farsi sarà un'ardua impresa, a causa della forza prorompente del duetto dissonante Mercurio-Marte.

9° posto Gemelli: nervosi. Venerdì i nati del segno avranno, con tutta probabilità, un diavolo per capello ed ogni minuzia sarà sufficiente a farli 'scattare' di rabbia. Fortunatamente in tarda serata il loro nervosismo si acquieterà.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: stressati. I nativi potrebbero avere a che fare con svariate attività pratiche da ultimare che, ostinatamente, vorranno portare a compimento. Sarà bene, però, procrastinarne alcune per non far subentrare lo stress.

11° posto Pesci: fuori fase. Ai nati Pesci sembrerà di girare a vuoto e ciò potrebbe creare una certa insoddisfazione nella loro giornata. Amore in stand-by.

12° posto Sagittario: ripensamenti. Le scelte fatte dai nativi nei giorni precedenti potrebbero essere messe al vaglio durante questa giornata, anche se per la maggior parte di esse 'quel che è stato è stato'.