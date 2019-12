L'Oroscopo di domani lunedì 2 dicembre 2019 è pronto con le previsioni astrali riguardanti la ripartenza della nuova settimana. Ad essere valutati in questa sede, come annunciato nel titolo principale, i soli simboli compresi nella prima tranche dello zodiaco. Ansiosi di conoscere come saranno le stelle il prossimo 2 dicembre? A tal proposito ricordiamo che in questo frangente ad essere valutati saranno i soli simboli astrali rappresentati da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Certamente ad avere ottime chance in campo sentimentale come anche nelle attività quotidiane saranno senz'altro i nativi sotto al simbolo astrale dei Gemelli, super-fortunati e meritatamente valutati al "top del giorno".

Quasi altrettanto positivo si presume possa essere questo lunedì per gli amici del Leone e della Vergine, nel contesto valutati in giornata a cinque stelle. Al contrario, le previsioni zodiacali del 2 dicembre non vedono buon auspici per i nativi del Cancro e del Toro: al primo dei due a dare filo da torcere sarà la specularità negativa al 75% della Luna, nel frangente in quadratura a Mercurio; a risultare stizzosa la quotidianità per il Toro sarà ancora l'opposizione di Marte nei confronti di Urano (in Toro).

Classifica stelline 2 dicembre 2019

Eccoci arrivati ad un nuovo incontro con l'attesa classifica stelline del giorno, in questo contesto interessante lunedì 2 dicembre 2019. Nell'anteprima messa in evidenza in apertura risultano in ottima posizione gli appartenenti al segno dei Gemelli, in compagnia di Leone e Vergine posizionati leggermente al di sotto ma entrambi giudicati dall'Astrologia quotidiana al top con cinque stelle. In coda alla scaletta di invece Cancro e Toro, purtroppo sottomessi a dura prova da astri particolarmente dissonanti rispetto al segno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

A seguire il riepilogo generale segno per segno:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Leone, Vergine;

★★★★: Ariete;

★★★: Cancro;

★★: Toro.

Oroscopo lunedì 2 dicembre : Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. Questo lunedì, punto importante di una settimana che si presenta (almeno sulla carta) ricca di novità, vi vedrà ancora un pochino tesi o indecisi su qualcosa: sapete bene di cosa si tratta, vero? Potrete godere di ottime opportunità a patto però di cercare di non essere troppo istintivi. Prendetevi tutto il tempo che serve, sia per pensare che per agire.

Secondo le previsioni del giorno intanto, per quanto riguarda l'amore, avrete tanta voglia di dialogare per ristabilire fiducia ed equilibrio nella coppia. Sarà un periodo molto gratificante, le incomprensioni saranno azzerate e regnerà la pace tra di voi. Single, fluttuerete in una sensazione di beatitudine che vi porterà ad un maggiore senso di benessere. Chi agirà tenendo in alto la sincerità con il cuore sempre a portata di mano, rischierà di essere positivamente vittima di un colpo di fulmine!

Se così fosse, ben venga... Nel lavoro invece, il cielo presenta un gioco d'aspetti favorevoli e perciò darà una carica notevole di entusiasmo e di intraprendenza. Avrete premiate con il successo le iniziative che prenderete in questo lunedì.

Toro: ★★. Anche se la giornata coincidente con la partenza della settimana non è prevista positiva, almeno sforzatevi di viverla nella consapevolezza che molto presto arriverà un periodo migliore. Insistete pertanto, senza chiudervi in voi stessi solo perché gli altri hanno disatteso le vostre aspettative: perché ascoltare parole che poi non diventano mai fatti concreti?

In amore, la Luna in Acquario vi volterà completamente le spalle visto che si troverà in quadratura con Mercurio, quindi prima di prendere una qualsiasi decisione, fate chiarezza in voi stessi e focalizzatevi con calma sul vostro rapporto. Una leggera tensione animerà il rapporto di coppia nel corso del pomeriggio o a sera, senza però compromettere completamente l'equilibrio del menage. Single, se siete attratti da una persona in particolare, questo non sarà il momento per rivelare le vostre intenzioni.

Gli astri non aiuteranno a comunicare con chiarezza e quindi potreste rovinare se non tutto, abbastanza. Nel lavoro, mettete in conto qualche intoppo, dovuto ad un momento di nervosismo, perché potrebbero esserci dei guai con relative discussione.

Gemelli 'top del giorno'. Giornata molto positiva soprattutto nelle situazione importanti, specialmente quelle legate al mondo degli affetti e dei sentimenti in senso lato. Valutata nelle predizioni di lunedì come favolosa, la giornata interessante la parte iniziale del nuovo periodo settimanale prevede in amore massima dolcezza e fascino. Soprattutto in coppia, sarete pronti a dare al partner tutto di voi e accogliere quanto col cuore senz'altro vi restituirà.

Quanti tra voi hanno già una vita felice di coppia, di certo potranno rivivere momenti magici e di grande passione. Ricordate quando bastava solamente uno sguardo o un gesto per accendere i sensi di entrambi e scatenare il reciproco desiderio? Ebbene, preparatevi a rivivere tale situazione... Single, un rinnovato senso di fiducia in voi stessi vi aiuterà a dare maggiore impatto alla vostra vita emotiva e ad essere capiti. Le relazioni vi permetteranno di trovare più facilmente qualcuno da amare e magari anche la possibilità di essere finalmente felici. Nel lavoro intanto, un succoso cocktail stellare fa prevedere una giornata piacevole e performante. Per chi ha progetti ambiziosi, questo sarà il giorno giusto per osare e darsi da fare.

Astrologia del giorno 2 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★. Il prossimo inizio settimana sarà sottoposto ai "rigori astrali" relativi ai periodi sottotono. Per voi Cancro dunque si prevedono difficoltà in ambito affettivo: in coppia il vostro partner sembra avere opinioni diverse da voi, pertanto sarà meno facile trovare un terreno d'intesa. Intanto, le previsioni di lunedì annunciano una Luna pronta a guardarvi sicuramente di traverso. Non mancheranno tensioni fra le mura di casa, in questo caso alcuni nodi potrebbero venire al pettine. S'imporranno ad alcuni di voi decisioni importanti, forse non facili da prendere.

Qualche contrasto con la persona amata sarà così da mettere in agenda, anche se si tratterà soltanto d'incomprensioni passeggere. Single, un affare di cuore vi terrà in sospeso e farà lavorare il vostro cervello giorno e notte. Rilassatevi, senz'altro molti dubbi si dissolveranno entro breve come neve al sole. Nel lavoro, non disprezzate le opinioni di coloro che hanno più esperienza di voi. Altresì non perdete tempo ad ascoltare gli incapaci, perché potreste perdere ottime occasioni.

Leone: ★★★★★. Questo nuovo lunedì arriverà portato a braccetto dalla dea fortuna. La Luna, stabile nel settore dell'Acquario, risulterà per il Leone speculare positiva al 85%, dunque nelle situazioni riguardanti i sentimenti andrà tutto a vostro favore.

Altrettanto speculari positivi risulteranno Plutone, Saturno e Venere. In campo sentimentale, Venere, affascinante come non mai nei confronti del vostro segno, sarà come una valigia strapiena di messaggi amorosi riservati agli innamorati felici e ricambiati. Se siete stabilmente e felicemente in coppia, il pianeta dell'amore promette mille e una meraviglia per cuore e fisico, ovviamente da dividere con il vostro partner. Single, strepitosa sarà questa giornata! Sprigionerete un fascino sottile e difficile da ignorare, il che attirerà a voi la simpatia e l'interesse delle persone che più vi piacciono.

Dunque non perdetevi in grandi discorsi e puntate tutto sulla sincerità o sulla stima reciproca, potrete così raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati nell'ultimo periodo. Nel lavoro, dopo aver preparato un programma di successo, passerete ai fatti. Diciamo che potreste fare un passo importante per un avanzamento di carriera o qualcuno potrebbe realizzare un ottimo affare. Altresì, qualche altro tra i nativi sistemerà una questione finanziaria che ultimamente ha dato del filo da torcere.

Vergine: ★★★★★. Partirà molto bene, se non benissimo, questo vostro lunedì di inizio settimana. Sappiate imporvi una scaletta da tenere a mente, logicamente da seguire in modo maniacale.

Intanto datevi da fare nelle situazioni che dovessero richiederlo, evitando di dare sempre per scontata la disponibilità di chi ben sapete. L'oroscopo di domani 2 dicembre consiglia in amore di restare sereni e possibilmente in attesa degli eventi. Sia Venere che la Luna veglieranno sull'armonia di coppia: in questi giorni molti di voi nativi state vivendo una fase di grande energia e sicuramente avete un atteggiamento molto positivo nei confronti della vita affettiva. Mettete da parte ansie e preoccupazioni e godetevi la vostra storia, anche se dovessero sopravvenire situazioni impegnative. Single, sarà un periodo sereno?

In questo caso i pianeti sono positivi: avrete a vostro favore, come anticipato, il Pianeta Venere, e questo vi spingerà verso nuove avventure anche abbastanza "piccantine". Un colpo di fulmine in qualche caso potrebbe risvegliare i sensi eventualmente sopiti: siete ancora in cerca d'amore? Nel lavoro per chiudere, guardate lontano, pensate in grande e concentratevi sui vostri progetti futuri. In questo momento sapete vedere lontano e, soprattutto, i vostri programmi saranno sicuramente vincenti.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.