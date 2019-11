I vandali continuano ad agire indisturbati nel centro giovanile di Tuturano, piccola frazione brindisina che dista una decina di chilometri dal capoluogo di provincia. Ormai da diverse settimane questa testata sta seguendo il caso della struttura che è stata letteralmente abbandonata al suo destino. Costato oltre un milione di euro e finanziato con dei fondi provenienti dalla Regione Puglia per poter permettere la rigenerazione urbana del paesino, il centro non è mai stato assegnato a nessuna associazione, nonostante nel 2017 sia stato anche indetto un apposito bando di gara.

In quell'occasione la commissione decise che tutte le proposte pervenute fossero "inammissibili nel merito". A detta dell'amministrazione comunale le associazioni in gara non avevano i requisiti per poter gestire l'immobile. Come ci ha ricordato Alfio Zaurito, responsabile di Enfap Puglia Brindisi, una delle associazioni che ha partecipato alla gara indetta dal Comune, all'interno di quello che doveva essere il centro di dinamicizzazione giovanile dovevano trovare posto laboratori che avrebbero consentito anche la formazione dei giovani.

Proprio questa sarebbe stata l'idea della Enfap Puglia, che è appunto un istituto di formazione. Oggi invece la situazione è in continuo peggioramento. Nelle scorse ore abbiamo effettuato un ulteriore sopralluogo nell'immobile, documentando nuovi atti vandalici.

Distrutta una vetrata interna, danni alle porte esterne

Quello che si può constatare all'interno della struttura è il completo degrado. Il pavimento è ricoperto dagli escrementi degli animali. Nel centro giovanile hanno infatti trovato il loro habitat ideale volatili e altri animali selvatici.

E, nonostante la struttura sia ridotta ormai ad un colabrodo, gli incivili continuano ad agire indisturbati. I vandali hanno distrutto, molto probabilmente nei giorni scorsi, una delle vetrate interne della struttura sul lato Nord, che è letteralmente aperto. Nell'immobile si può entrare infatti con facilità, visto che quasi tutte le porte sono state sfondate. Fino a poco tempo fa il lato Sud, quello che dà sul centro abitato, era intatto, ma il nostro ultimo sopralluogo ha documentato anche su questo lato dello stabile nuovi danni. I vandali, come si può ben vedere nelle foto allegate a questo articolo, hanno tentato di sfondare il vetro dell'infisso.

Urge un intervento immediato

A questo punto è necessario che chi di dovere intervenga per porre un freno a questi continui atti vandalici, che nulla hanno a che fare con il vivere civile. L'amministrazione comunale ci ha fatto sapere nei giorni scorsi che sarebbero quasi nelle disponibilità dell'ente di piazza Matteotti dai 700 agli 800 mila euro per effettuare nuovi lavori di rigenerazione urbana nella frazione di Tuturano. La proposta è stata avanzata proprio dal PRI grazie al consigliere Gabriele Antonino, il quale aveva proposto già nel 2018 di riutilizzare proprio i fondi provenienti dai ribassi d'asta del programma di rigenerazione.

Fino a questo momento i danni perpetrati dai vandali ammonterebbero a circa 80 mila euro. Se non si vuole rischiare di dover rifare tutto daccapo è necessario che si prendano misure concrete ed immediate. La struttura infatti è già diventata una "cattedrale nel deserto".