Nel weekend del 4 e 5 gennaio 2020 sul piano astrale troveremo la Luna sostare in Ariete mentre Marte stazionerà in Sagittario.

Plutone, Saturno, Giove, il Sole e Mercurio continueranno il loro transito in Capricorno, così come Nettuno starà nel segno dei Pesci. Infine Urano permarrà in Toro e invece Venere rimarrà stabile in Acquario.

Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Toro, meno rosee per Pesci e Bilancia.

Sul podio

1° posto Capricorno: finanze 'top'. Il settore economico dei nativi attraverserà presumibilmente un fine settimana florido, tanto che alcuni nati del segno vorranno concedersi un acquisto tanto desiderato.

2° posto Vergine: incontri. Nel weekend vi potrebbero essere svariate occasioni per stringere la conoscenza di persone alquanto intriganti, con le quali (grazie allo Stellium nel loro Elemento, che non si 'curerà' della posizione venusiana) potrebbe cominciare un flirt.

3° posto Toro: energici. Il bottino energetico dei nati del segno sarà stracolmo e tali forze saranno indirizzate nell'ambiente professionale, con varie gratificazioni al seguito.

I mezzani

4° posto Leone: ostinati. La forza propulsiva dello Stellium di Terra unita al moto diretto uraniano daranno probabilmente una marcia in più ai nati Leone per quanto riguarda la tenacia nel perseguire i loro obiettivi primari.

5° posto Scorpione: meno zavorre. Le 'rivoluzioni' che stanno incessantemente chiedendo i pianeti Lenti di Terra iniziano a dare qualche 'frutto' questo fine settimana, dove le prime 'zavorre' abbandonate daranno un lieve senso di leggerezza ai nativi.

6° posto Bilancia: routine. Fine settimana che potrebbe scorrere senza troppe novità o scossoni di sorta, quindi i nati del segno farebbero bene ad ottimizzare il tempo a disposizione dedicando del tempo ai loro figli.

7° posto Gemelli: fiacchi. Le energie saranno messe a dura prova dalle molteplici asperità astrali, tanto che alcuni nativi potrebbero scegliere di prendere un giorno di ferie dal lavoro.

8° posto Cancro: umore 'flop'. Il tono umorale in casa Cancro potrebbe non essere dei migliori, specialmente nel focolare domestico, dove il partner avrà tante occasioni per sottolineare le loro manchevolezze.

9° posto Ariete: impulsivi. Sia a gesti che a parole questo fine settimana, complice la Luna taurina, i nati Ariete saranno oltremodo impulsivi facendo storcere il naso a parecchie persone con le quali avranno a che fare.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: stand-by. Mentre le festività si apprestano a terminare, i nativi avranno ancora bisogno di questo weekend per ricaricare le energie fisiche e mentali. Evitando qualsiasi forma di stress saranno pronti già da lunedì per ripartire col vento in poppa.

11° posto Pesci: fuori fase. Ai nativi questo fine settimana sembrerà di girare a vuoto e non ricavare le giuste soddisfazioni dalle loro azioni. La realtà però potrebbe essere che l'impegno profuso non sia stato all'altezza.

12° posto Acquario: gelosi. In coppia il 'fantasma' della gelosia potrebbe far capolino dal pomeriggio di sabato, anche se in verità non ci saranno motivazioni valide per provare questo avverso sentimento verso il partner.