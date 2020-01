Nel fine settimana del 4 e 5 gennaio 2020 sul piano astrale troveremo la Luna stazionare in Ariete, mentre Mercurio, il Sole, Giove, Saturno e Plutone rimarranno sui gradi del Capricorno. Venere sarà nell'orbita dell'Acquario, nel frattempo Urano permarrà nel segno del Toro. Infine Marte proseguirà il suo domicilio in Sagittario, come il Nodo Lunare resterà in Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Toro, meno concilianti per Pesci e Cancro.

Gemelli spossati

Ariete: impulsivi. Questo fine settimana i nativi potrebbero essere 'senza filtro', in quanto parole e gesti saranno impulsivi e ciò potrebbe far innervosire qualche collega nell'ambiente professionale.

Toro: energici. Le energie del weekend in casa Toro saranno presumibilmente molte, facendo optare i nativi per indirizzarle nel settore lavorativo, ricavandone di conseguenza svariate gratifiche.

Gemelli: spossati. Il bottino energetico di questi due giorni sarà scarno ed i nati del segno, per salvaguardarsi, farebbero bene a concedersi un giorno di ferie dalla professione in modo da ripartire lunedì carichi e volenterosi.

Cancro: umore 'flop'. Tono umorale sotto i livelli di guardia a partire da sabato pomeriggio, dono sgradito delle dissonanze dei Luminari e di Marte, che potrebbe renderli indisponenti con figli e partner.

Incontri per Vergine

Leone: determinati. Lo Stellium di Terra a 'braccetto' col moto diretto uraniano darà, con ogni probabilità, una spinta propulsiva alla tenacia dei nati Leone questo weekend, specialmente per coloro che svolgono una professione alle dipendenze altrui.

Vergine: incontri. Le persone incontrare questo fine settimana dai nativi potrebbero risultare parecchio intriganti sotto il profilo amoroso, ed alcune di queste trasformarsi in splendidi ed appassionanti flirt d'inizio anno.

Bilancia: focus sui figli. Le giornate potrebbero essere avare di novità degne di nota ma, per 'volontà' dei Urano e Giove di Terra, è consigliabile ai nati Bilancia di dedicare spazio ed attenzione alla prole, sebbene quest'ultima sia restia nel chiedere aiuto.

Scorpione: leggeri. I tagli richiesti dal duetto Saturno-Urano questi sabato e domenica, 'regaleranno' ai nati Scorpione un weekend meno 'pesante' del solito, quasi spensierato.

Finanze 'top' per Capricorno

Sagittario: stand-by. Le giornate festive stanno per giungere alla fine ma i nativi avranno, con ogni probabilità, ancora bisogno di questo fine settimana per ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Capricorno: finanze a gonfie vele. Il settore economico dovrebbe navigare in acque tranquille, tanto che alcuni nati del segno vorranno e potranno concedersi una gratificazione materiale, acquistando un prodotto agognato da tempo.

Acquario: gelosi. Sebbene non vi siano reali motivazioni per esserlo i nativi potrebbero provare un forte senso di gelosia nei confronti del partner, più che altro 'frutto' dell'insoddisfazione che regna nel menàge ultimamente.

Pesci: fuori giri. Ai nati Pesci questo week-end sembrerà di girare a vuoto mentre svolgeranno le loro incombenze pratiche, ma ciò sarà dovuto presumibilmente più al loro scarso impegno che alle avversità planetarie in atto.