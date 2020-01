L'Oroscopo dell'amore per i single, dedicato alla giornata di venerdì 3 gennaio, garantisce splendidi influssi astrali utili per concretizzare le storie sentimentali in maniera fortunata. Luna in Ariete garantisce un'intuizione combattiva e dinamica che fa andare avanti con tenacia, intraprendendo una strada amorosa che porta alla felicità. Buoni gli influssi lunari anche per il leone, Sagittario Acquario e Gemelli nelle previsioni astrali segno per segno.

Cuore e mente in sinergia nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: buona la presenza di Luna nel segno che regala dinamismo e tanta voglia di fare, per cambiare lo status da single a felicemente impegnato. Una carica energica anche molto impulsiva, non vi darà pace finché non avrete concretizzato i progetti amorosi con successo.

Toro: ancora poco e Marte romperà l'opposizione dallo Scorpione, regalandovi un modo di amare più tranquillo e meno aggressivo. Nel frattempo approfittate di Giove, Sole e Saturno che garantiscono una vitalità fortunata per l'amore.

Gemelli: le sensazioni volano e diventano più fantasiose con Nettuno dai Pesci che rende la sfera amorosa quasi surreale, catapultandovi in un mondo molto originale e romantico. Attenzione però a non idealizzare la persona che vi ha conquistato il cuore. Luna in ariete dà una sferzata di energia concreta per captare nuove intuizioni.

Cancro: un po' tesi a causa di una quadratura di Luna e Sole, potreste disperdere le energie vitali in storie amorose che non vi sono consone. Troppo suscettibili alle critiche altrui, attingete a quel sesto senso che la coscienza vi consiglia di adoperare, per ottenere successo in amore. Di sicuro non sbaglierete.

Leone: gli astri dal Capricorno sono benefici e avviano un cambiamento che migliora la sfera amorosa. Venere in opposizione di certo stuzzica e quasi sfida a non farvi amare in modo troppo autoritario.

Che ne dite di aprirvi al dialogo, esponendo le sensazioni che provate per la persona amata?

Vergine: le sensazioni diventano magnetiche ma anche inaffidabili. Da un lato Plutone, Marte e Sole sono favorevoli a farvi amare più intensamente, dall'altro Nettuno in opposizione cerca di confondere un po' le idee. Tra un po' anche Marte diventerà vostro alleato, infondendo tanta passionalità.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore siete sempre i leader, ma a volte un atteggiamento più deciso e meno diplomatico può fare maggiormente breccia nei cuori di chi vorrete conquistare. Che ne dite di metabolizzare i sentimenti con chiarezza? Mercurio dal Capricorno sfida a farlo in modo risolutivo.

Scorpione: ultimo giorno in cui Marte transita nel segno. Approfittatene quindi e date campo libero a un magnetismo che attrae le "prede amorose" nella vostra trappola sensuale.

Più liberi poiché vi scrollerete di dosso le delusioni passate, potrete progredire con maggiore consapevolezza in amore.

Sagittario: tra un po' Marte entrerà nel segno ed elargirà tanto charme e un magnetismo intellettuale irresistibile. Preparatevi quindi, manca poco e sarete rivestiti da quest'influenza benefica, per farvi approcciare all'amore in modo più idealista e fiducioso.

Capricorno: Luna in quadratura getta luci e ombre su un Sole che vuole emergere con maggiore calore. In compenso, potrete contare su Mercurio che garantisce splendide novità in sinergia con Giove. Un cambiamento è alle porte, ma dovrete accoglierlo con maggiore creatività.

Acquario: più carichi di energia vitale conferita da Luna in Ariete, solo all'apparenza sembrerete pacifici e tranquilli mentre basterà poco per farvi perdere le staffe. Accetterete le sfide amorose con tenacia poiché mossi da un desiderio di dimostrare a voi stessi quanto valete.

Pesci: il sovraffollamento planetario presente in Capricorno è benefico per le vostre imprese amorose. Alcuni aiuti fortunati per concretizzare le storie sentimentali, saranno garantiti da un amico fidato che verrà in soccorso per sbloccare una situazione in stallo.