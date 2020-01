L’Oroscopo del 16 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Luna (fase gibbosa calante) in Bilancia. La giornata si prospetta positiva per la maggior parte dei segni, ma i nativi dello Scorpione dovranno fare attenzione ad alcune insidie. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo giovedì.

L'oroscopo di giovedì 16 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: l’oroscopo di mercoledì 16 gennaio preannuncia come bisognerà guardare avanti e non rivangare il passato.

Dovrete cercare di essere più presenti, soprattutto con la persona amata e in famiglia. Questa giornata permetterà di ottenere qualcosa in più, magari avanzare di grado, un aumento di stipendio, un complimento. Tuttavia evitate di sovraccaricarvi di faccende inutili.

Toro: in questo giovedì l’amore risulterà molto forte. Un sentimento verrà riconsiderato e le coppie si riscopriranno più innamorati che mai. Qualcuno desidera mettere su famiglia, altri di partire per un viaggio all’estero, comunque sia, nel cielo si muoverà qualcosa.

Giornata valida nel suo insieme, infatti vi sentirete di buon umore e in gran forma. Non mancheranno risate in compagnia.

Gemelli: torna il buon umore dopo alcune giornate sottotono. Le storie nate da poco tempo richiedono di un approfondimento maggiore. Non sbilanciatevi e cercate di conoscere il partner il più possibile. Anche nel lavoro dovrete tenere gli occhi spalancati. Dovrete tenervi ben distanti dai conflitti perché non farà bene alla salute.

Cancro: in giornata saranno risolte tutte le incomprensioni, soprattutto sentimentali e familiari. Avete avuto dei giorni pesanti e pieni di attesa, finalmente otterrete delle risposte. Dovrete prestare attenzione al partner, potrebbero nascere delle incomprensioni. Prendetevi cura di voi ed evitate di prendere troppo freddo.

Leone: prima di parlare dovrete riflettere fino a 10 poiché rischierete di essere abbastanza offensivi.

Le coppie giovani porteranno avanti alcuni progetti che, entro la primavera, vedranno la luce. Il fisico risulterà in calo a causa degli eccessi dei giorni precedenti. Mangiate male e dormite poco, purtroppo state attraversando un periodo particolarmente ansioso.

Vergine: in arrivo un giovedì interessante per quasi tutti i nativi, il corpo ritroverà forza e volontà. Riuscirete a portarvi avanti con dei compiti e vi occuperete di determinate faccende casalinghe. Tendete a sovraccaricarvi di responsabilità, ma a lungo andare finirete per stressarvi. Possibili arrivi inaspettati.

Bilancia: Luna nel segno. Presto l’amore busserà alla porta per coloro che sono single, vedovi o separati. Questa giornata riserverà uno slancio maggiore e riuscirete ad ottenere degli incarichi importanti. Presto giungeranno delle buone entrate e troverete respiro per superare questi ultimi giorni del mese di gennaio.

Un nipote/figlio vi farà spazientire ma siate comprensivi.

Scorpione: in questa giornata insidiosa bisognerà dare il massimo ed essere molto concentrati. Nel lavoro o a scuola vi saranno affidati dei compiti nuovi e ciò finirà per mandarvi in panico. Non arrabbiatevi se le cose non andranno a buon fine e imparate a chiedere una mano. In amore, le coppie rischieranno di discutere.

Sagittario: cielo intrigante che aiuta i sentimenti. L’amore andrà a gonfie vele, con il partner si registrerà un’intensità maggiore. In serata farete scintille. Ci saranno dei problemi, invece, nel lavoro dato che emergeranno degli imprevisti.

In serata riuscirete a scaricate tutto lo stress accumulato precedentemente.

Capricorno: sarà un giovedì turbolento e che metterà a dura prova la vostra pazienza. Avete avuto una settimana altalenante, ma vi sembrerà di non aver combinato granché. Tutto questo malumore rischierà di far nascere dei dissidi all’interno della coppia o di un’amicizia solida. Sarà una giornata molto stancante, dovrete stringere i denti.

Acquario: giornata favorevole ma solamente in famiglia e in amore. Nel lavoro/studio da tempo non ve la state cavando bene. Avrete bisogno di vederci chiaro su una questione particolarmente personale.

Anche i soldi scarseggeranno. Cercate di non perdere le staffe e mantenete il controllo della situazione.

Pesci: in arrivo una giornata così così, ci saranno dei momenti validi e altri meno. Dovrete rimboccarvi le maniche perché nulla accade per caso. State attraversando un periodo spinoso, magari un lavoro non sta procedendo a gonfie vele. Evitate di creare problemi e presto le cose si sistemeranno da sole.