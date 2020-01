Le previsioni astrologiche riguardanti la giornata di giovedì 16 gennaio vedranno il segno zodiacale del Capricorno e del Cancro in calo, lo Scorpione, invece, sarà in crescita grazie al passaggio lunare. Acquario e Ariete avranno una giornata appagante. Il transito di Giove aiuterà il segno zodiacale della Bilancia: grazie ad esso, i nativi potranno beneficiare di una splendida forma. Scopriamo più dettagliatamente quale sarà l'Oroscopo per la giornata di giovedì 16 gennaio.

Previsioni astrologiche per giovedì 16 gennaio, da Ariete a Vergine

Ariete: il buon umore vi accompagnerà per il resto della giornata, potrete godere di momenti piacevoli e magari dedicarvi a qualche bella passeggiata o semplicemente passare del tempo in piena tranquillità.

Toro: prendervi cura del vostro corpo sarà l'obiettivo principale. Giovedì potrebbe essere la giornata ideale per iniziare ad arricchire la vostra conoscenza in merito alle buone abitudini riguardanti il miglioramento della salute fisica e mentale.

Gemelli: non riuscirete a farvi apprezzare abbastanza nel lavoro. Siete pieni di qualità ma la vostra scarsa autostima non vi aiuta a farvi salire più in alto delle vostre aspettative che finiscono per risultare basse. In amore, bene il rapporto di coppia eccetto il non scaricare tutta la tensione accumulata durante la giornata sul vostro partner.

Cancro: le giornate non sempre risultano positive. L'ottimismo è importantissimo, la capacità di accettare le situazioni in ogni circostanza è fondamentale. Anche in amore dovrete concentrarvi sull'essere positivi: le questioni si risolveranno per il meglio.

Leone: siete alla ricerca di emozioni più fresche e di qualcosa che vi porti verso nuove ispirazioni. La vostra incessante curiosità vi spingerà a sperimentare qualcosa di nuovo, mai provato prima.

Un giorno o l'altro sarete pronti ad intraprendere questa audace iniziativa.

Vergine: le persone false non fanno per voi, preferite la sincerità e l'onestà: questi sono i punti fondamentali che devono presenti sia nel cerchio delle vostre amicizie sia sul piano sentimentale. Giovedì, forse, potrebbe essere il giorno giusto per informare una certa persona su alcuni comportamenti che non tollerate più.

Oroscopo giornaliero da Bilancia a Pesci

Bilancia: il transito di Giove vi tramanderà energia positiva che vi spingerà a dare il meglio di voi stessi nell'arco della giornata. Positivo sarà anche il rapporto con il vostro o la vostra partner: rimanete sempre aperti ai dialoghi, questi vi aiuteranno ad avere una buona comunicazione nella coppia.

Scorpione: ci saranno delle novità molto interessanti nella giornata di giovedì, novità che cattureranno la vostra attenzione.

La determinazione non dovrà mai mancare nella vostra professione: c'è molta competitività ma siete molto tenaci e tutto questo non rientrerà tra le vostre preoccupazioni. Amore in rialzo grazie anche all'energia lunare.

Sagittario: l'amore è un po' in crisi, non riuscite più a vedere una speranza sul vostro rapporto. Non riuscite soprattutto a fare a meno di pensare al vostro amore fragile e instabile. Le discussioni vi accompagneranno nei prossimi giorni con un picco proprio nella giornata di giovedì.

Capricorno: non vi sentite pienamente soddisfatti della vostra normale routine quotidiana. Desiderate qualcuno o qualcosa che vi coinvolga in modo serio e non vi faccia mai sentire insoddisfatti.

Giovedì giornata monotona ma che potreste sfruttare per riflettere.

Acquario: novità nel campo del lavoro per i nati sotto il segno dell'Acquario in cerca di un'occupazione. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle proposte interessanti da esaminare comunque con una certa attenzione per valutare quali possano essere tutti i pro e i contro delle trattative.

Pesci: siete alla ricerca di una svolta nella vostra vita. Avete voglia di mettervi in gioco e di dimostrare quanto valete sia nel campo professionale sia in quello sentimentale. Volete mettere in risalto le vostre abilità romantiche, giovedì potreste prendere un'iniziativa per un invito.