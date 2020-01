L’Oroscopo del 18 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Luna calante in Scorpione. I nativi del Cancro vivranno una giornata all'insegna delle passioni, mentre per i Leone si preannunciano 24 ore caratterizzate dalle emozioni. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo sabato.

L'oroscopo di sabato 18 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: finalmente in ripresa dopo giornate di dura fatica. L’amore ha attraversato un periodo molto delicato in cui non sono mancati dei litigi.

Riprenderete in mano le redini di un lavoro/studio e riuscirete a concludere un affare. La tensione risulterà allentata anche se non si escludono problemi alla cervicale.

Toro: state attraversando un brutto momento, qualcosa dentro di voi vi sta incupendo abbastanza. Avete bisogno di un viaggio, purtroppo la scarsità di denaro vi frena. In questa giornata sarà possibile lasciarsi andare e cercare nuove soluzioni o alternative. Presto tornerà il sereno, dovrete solamente pazientare.

Gemelli: cercate di andarci piano in questa giornata.

In famiglia sorgeranno delle questioni che vi manderanno fuori di testa. Ultimamente avete delle difficoltà nel lavoro/studio. Prendetevi una pausa e cercate di non pensare alle questioni economiche. In primavera chiuderete un bell’affare.

Cancro: questa sarà una giornata dedicata alle passioni non solo d’amore ma anche hobbistiche. Qualcuno si ritroverà a dialogare con un’amicizia o un familiare di un argomento importantissimo.

Sarà possibile ritrovare le energie consumate nei giorni precedenti. In serata sarete talmente stanchi che desidererete rilassarvi davanti alla tv. Fisico in ripresa.

Leone: se nei giorni scorsi avete combattuto contro un malessere, in giornata sarà tutto archiviato. Piano piano ritroverete la forma perfetta per tornare a dedicarvi al vostro lavoro/studio. Le emozioni torneranno protagoniste, le coppie attueranno dei nuovi progetti.

Cercate di dormire maggiormente e di non trascorrere troppo tempo dietro allo schermo.

Vergine: in arrivo un sabato valutato dall'oroscopo giornaliero come discretamente valido. Le coppie avranno modo di ricucire uno strappo. Dovrete tenere la mente aperta. Migliorano gli affari per i liberi professionisti. Sarà in netta risalita anche l’umore che nei giorni scorsi è stato messo a dura prova.

Bilancia: in amore occorre avere pazienza.

Sarà una giornata dedicata al lavoro/studio a causa di un ritardo inaspettato. Ci sarà del tempo da riservare alla passione. Ultimamente vi state trascurando, avete bisogno di una vacanza. La prossima settimana sarà faticosa, per cui cercate di riposare il più possibilmente.

Scorpione: ultimamente siete fin troppo polemici, tutto quello che vedete non vi garba. In questo sabato tornerà la calma, darete un po’ di spago ai vostri cari.

Il fisico risulta affaticato a causa del troppo lavoro attuato in settimana. Chiedete una mano, non potete continuare a cavarvela da soli. Possibili uscite di coppia in serata.

Sagittario: l’oroscopo del 18 gennaio vi avverte che bisognerà essere molto prudenti. In amore presto qualcosa sarà chiuso. La salute ha attraversato una fase particolare, ma in serata tutto tornerà bene o male nella norma. Forse dovete iniziare a muovervi di più e a mangiare meglio.

Capricorno: sabato importante a livello generale. In amore, se c’è qualcosa da chiarire, sarà possibile ottenere delle risposte entro la serata.

Certi argomenti saranno affrontati in assoluta tranquillità. Non sottovalutate i vostri sentimenti e il vostro intuito che potrebbe farvi concludere un affare interessante. Un progetto di lavoro procederà senza intoppi.

Acquario: i single avranno maggiori occasioni per incontrare una persona speciale, dunque sarà meglio uscire e gettarsi nella mischia. Il lavoro/studio sarà stoppato e ripreso lunedì, in questa giornata sceglierete di concentrarvi su ben altro. Coloro che hanno bisogno di denaro, presto riceveranno una cospicua entrata. Salute in ripresa grazie al ritrovato riposo.

Pesci: dovrete darvi da fare se volete farvi notare.

In serata ci saranno degli incontri promettenti, soprattutto per coloro che sono soli da parecchio tempo e cercando solamente un’avventura temporanea. Sarete privi di forze mentali a causa del troppo lavoro/studio di questa settimana turbolenta.