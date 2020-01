L'Oroscopo del giorno 18 gennaio 2020 è finalmente disponibile per essere consultato. Come si evince dal titolo, ad avere ottime probabilità di riuscita nel periodo saranno sicuramente gli appartenenti ai segni dello Scorpione e del Sagittario, entrambi sottoscritti da quattro ottime stelline. Invece a dover sottostare al poco piacevole 'sottotono', secondo le previsioni dell'oroscopo di sabato 18 gennaio, coloro nativi nel generoso segno dei Pesci. Dopo le dovute anticipazioni di rito iniziamo pure a valutare uno ad uno ogni singolo segno.

Classifica stelline 18 gennaio 2020

Come sarà la giornata relativa del prossimo sabato? Questa è la domanda ricorrente in questo periodo, alla quale cercheremo di dare una risposta. Come consuetudine ormai assodata da un pezzo, a rispondere è la nostra onnipresente classifica stelline interessante il giorno 18 gennaio 2020. Quest'oggi attenzione tutta incentrata verso i simboli astrali facenti capo a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

L'oroscopo quotidiano applicato alla giornata di sabato ha già pronto da consultare il riepilogo segno per segno:

★★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★★: Bilancia, Capricorno, Acquario;

★★★: Pesci;

★★: nessuno.

Oroscopo sabato 18 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata da vivere in piena coscienza e tranquillità, senza nulla in più o in meno da aspettarsi rispetto al solito. In amore, l'oroscopo del momento vede la relazione di coppia sottoposta all'esigenza di condividere interessi maggiori con il partner: trovatevi un hobby piacevole per entrambi, che ci vuole?

In certi casi la buona complicità della persona amata darà sprint e nuove possibilità all'intero rapporto, ridimensionando gli attriti o le discordanze recenti. Se single invece, sarà questo un giorno diverso per voi, diciamo pure molto speciale: entrerete in contatto con il vostro spirito più profondo riuscendo finalmente a perdonare voi stessi su alcune azioni del passato per le quali provate ancora dei grandi sensi di colpa.

In questo caso, datevi una linea da seguire: non 'campicchiate' sempre alla giornata senza essere convinti su 'dove', su 'quando' e soprattutto 'con chi'. Invece l'oroscopo del giorno, in merito al lavoro, nuove responsabilità saranno vissute come un peso: il senso del dovere sarà sollecitato a mille e voi comincerete a dare i numeri.

Scorpione: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 18 gennaio allo Scorpione indica un finale di settimana certamente meraviglioso.

Diciamo che riuscirete a coordinare dovere e piacere: meglio di così! In amore pertanto, assaporerete la magia scaturita dalle effusioni/passioni che il vostro partner metterà sapientemente nel rapporto: si annunciano momenti estenuanti dagli effetti sicuramente inebrianti. Il tempo sarà quello giusto anche per la cura della persona: dedicatevi completamente a voi stessi e rilassatevi. Single, i sentimenti potrebbero raggiungere alti livelli: la simpatia e il magnetismo seduttivo vi renderanno irresistibili.

Con il favore delle stelle riuscirete anche ad impostare buone basi per dei progetti affettivi importanti. Nel lavoro invece, le combinazioni planetarie sembrano essere a vostro favore ed avrete la possibilità di prendervi delle rivincite. Finalmente ritroverete un certo equilibrio economico.

Sagittario: ★★★★★. La giornata del 18 gennaio si annuncia come altamente a vostro favore, specialmente nelle cose a stampo sentimentale/affettivo. Da preferire persone semplici purché di vostro gradimento. In amore, le stelle vi prepareranno una giornata coi fiocchi e questa Luna in Scorpione, senza meno amica a tutti gli effetti, sarà un delizioso anticipo della probabile passione che avrete con il vostro partner.

Potete iniziare a fare progetti importanti in grado di regalare un futuro sentimentale spumeggiante: dite la verità, era da tempo che stavate pensando a qualcosa di simile, vero? Single, se lascerete perdere il passato voltando pagina, di certo troverete quelle emozioni che cercate da sempre: avvisati! Nel lavoro invece, il vostro cammino sarà in discesa, ma la fretta spesso non aiuta. Quindi, il momento potrebbe essere quello giusto per prendere in considerazione un investimento finanziario e/o riorganizzare il vostro bilancio.

Astrologia del giorno 18 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★.

Giornata sicuramente positiva: in gran parte trascorrerà all'insegna della curiosità e del buon umore, alla ricerca di quel 'qualcosa' che - diciamocelo pure - nemmeno voi sapete cos'è. In amore, l'oroscopo del giorno indica che quella che vi aspetta sarà soprattutto una giornata ordinaria, senza grandi novità o chissà cosa. Sarete però decisamente amorevoli e disponibili, soprattutto nei confronti delle persone a voi più care. La vostra palla al piede come sempre potrebbe essere il poco tempo a disposizione: non avete modo di considerare persone e situazione come realmente vorreste, e questo vi deprime non poco.

Single, una giornata non male, anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne i rapporti a livello interpersonale o di amicizia. Nel lavoro, visto il periodo portatore di facili euforie, cercate di fare attenzione alle uscite di denaro: oculatezza e testa a posto, prima di metter mano al portafogli, ok?

Acquario: ★★★★. Questa giornata di fine settimana per tutti voi dell'Acquario è stata valutata dall'oroscopo con le solite quattro stelline relative ai frangenti di routine. In campo sentimentale, più di qualcuno tra voi, recentemente impegnato a fare qualcosa di importante, potrebbe accusare abbastanza stanchezza specialmente a livello fisico.

Approfittate del pomeriggio per rimettervi in forze. Parlando di estetica e fisicità, al contrario di altri segni, in questo periodo il vostro fascino potrebbe certamente aumentare nel corso della restante settimana: fa piacere sentirvelo dire, vero? Single, potreste incontrare qualcuno che corrisponderà al vostro ideale e, magari, potrebbe essere finalmente la persona giusta per voi, chissà... Nel lavoro invece, invece, fase molto importante, basterà sviluppare l'intraprendenza e l'opportunismo per garantirvi risultati favorevoli. In serata una 'notiziola' abbastanza interessante potrebbe rompere la solita routine.

Pesci: ★★★. Questo prossimo weekend partirà sotto il poco raccomandabile periodo 'sottotono', pertanto iniziate già da adesso con lo stare disimpegnati. Secondo l'oroscopo del giorno 18 gennaio riguardo l'amore, riguardo l'amore, avrete delle incomprensioni con il vostro lui/lei: non nascondetevi ma cercate invece di trovare un modo per recuperare il rapporto. Intanto, esprimete sempre la vostra opinione senza offendere, ok? Se single invece, la vostra giornata si intravvede all'insegna dei soliti sbalzi di umore: pazientate e aspettate che passi il periodo impegnativo. In generale per quanto riguarda il comportamento da osservare, saranno da evitare assolutamente gelosie, rancori o insane voglie di rivalsa, ok?

Nel lavoro, l'oroscopo quotidiano invita ad agire con prudenza se avete un’attività per conto vostro. Astri dissonanti, quindi non proprio teneri nei confronti del vostro segno, potrebbero dare enfasi a momenti difficili specialmente sotto l'aspetto economico-finanziario.