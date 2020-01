L'Oroscopo dell'amore per i single di venerdì 17 gennaio bilancia alla perfezione sentimento e razionalità. La Luna presente nel domicilio astrologico settimo, punta un riflettore sull'emotività e sui pensieri, soppesando alla perfezione il tutto e creando a tratti, un atteggiamento altalenante nei confronti dell'amore. Questo cambiamento di umore coinvolge non solo la Bilancia, ma anche il Leone, Sagittario, Capricorno e Toro. Approfondiamo ora le previsioni astrali segno per segno.

Bisogno di novità nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: Luna in opposizione crea qualche attrito in amore e potreste approcciarvi alle nuove storie in modo alquanto nervoso. Attenzione agli scoppi d'ira dunque, causati da una tensione latente dovuta all'insoddisfazione e all'indecisione.

Toro: anche nelle situazioni amorose più complicate, avrete una marcia in più per emergere e Urano diventa complice nel segno. Infaticabili come siete, non vi fermerete alle apparenze scavando in profondità a caccia di nuove sensazioni accantonate da troppo tempo.

Gemelli: Luna in trigono dalla Bilancia garantisce l'intuizione giusta per passare all'azione in amore. Riuscirete a percepire delle sottili sfumature nel partner che vi sta di fronte, approfondendo il tutto in modo molto introspettivo. Complice l'aiuto di Mercurio che dall'Acquario, sprigiona sensazioni intellettive molto profonde.

Cancro: Luna in quadratura astrale non aiuta tanto il progredire delle nuove storie, ma i Nodi lunari nel segno inviano dei segnali costruttivi.

Dovrete lasciarvi alle spalle le esperienze passate, per emergere dall'apatia e aprirvi alle novità con maggiore entusiasmo.

Leone: la Luna dal cielo astrologico della Bilancia, fa scintille e l'amore a un tratto prende quota. Che ne dite quindi di volare, lasciandovi cullare da sensazioni mai provate prima? Marte esorta all'azione e un progetto amoroso tenuto in cantiere, non aspetta altro che di essere attuato.

Vergine: è il momento di approfondire l'amore con maggiore praticità. Luna e Nettuno in opposizione, creano un'atmosfera surreale che confonde un po' le idee. Che ne dite invece di puntare su una concretezza plutoniana che farà capire dove indirizzare le proprie sensazioni amorose? Anche il Sole molto vitale è dalla vostra parte.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buoni gli influssi lunari nel segno che garantiscono fascino, eleganza e raffinatezza.

Un modo di fare socievole, combinato al desiderio di stare in compagnia, fa sì che non passiate inosservati in gruppo. Buono il sex-appeal grazie a Marte in sestile astrologico.

Scorpione: più esigenti in amore, ricercherete una persona che possa coinvolgervi totalmente. Posizionati tra Luna e Marte, difficile però resistere alla tentazione di soddisfare un desiderio sensuale che viene reso più profondo e introspettivo dalla vicinanza dell'astro d'argento, anche se il tutto durerà solo una notte.

Sagittario: la mente vola libera grazie all'influsso mercuriano dal domicilio astrologico dell'Acquario. Molto aperti al viaggio e all'avventura, che ne dite di partire a caccia di novità amorose? Gli astri sono dalla vostra parte.

Capricorno: innovatori e molto aperti al cambiamento con Saturno nel segno, cercherete di contrastare al meglio un'influenza lunare che rende l'amore apatico. Il cielo astrologico è propizio alla felicità sentimentale, ma dovrete arginare la tristezza per progredire con maggiore fiducia in voi stessi.

Acquario: il dinamismo marziano si miscela alla sensibilità lunare, creando un mix davvero travolgente per l'amore.

Splendide novità si affacciano all'orizzonte amoroso e sono tutte da cogliere al volo, per concretizzare i sogni sentimentali. Anche Urano è dalla vostra parte, garantendo buona sorte.

Pesci: Venere rende la sfera sentimentale magica e anche Nettuno influisce positivamente sull'amore. Eppure la Luna dalla Bilancia vi chiede di attendere ancora un po' per pronunciarvi alla persona amata, adottando una prudenza che fa captare il momento giusto, quello in cui consoliderete il tutto in modo spettacolare.