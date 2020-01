L’Oroscopo del 21 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. I nativi del Sagittario godranno del favore lunare che illuminerà il loro cuore. Per i Pesci, purtroppo, non sarà una giornata eccezionale. Andiamo ad analizzare le previsioni astrologiche del secondo giorno di questa settimana.

L'oroscopo di martedì 21 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: martedì promettente per coloro che dovranno mettersi in viaggio o aspettano una novità sul piano sentimentale.

Da tempo cercate di vivere con più serenità e di prendere la vita spontaneamente. C’è una sorta di rassegnazione. I vostri sentimenti e le emozioni risulteranno essere ben saldi. Sarete in gran forma e saprete gestirvi.

Toro: presto anche i più scettici dovranno ricredersi in quanto Venere favorirà la nascita di nuove emozioni. In amore non tutte le porte sono state chiuse, infatti non si escludono ritorni di fiamma. Nel lavoro/studio sarà un momento più che fruttuoso. Qualcuno cercherà di provocarvi, fate attenzione.

Gemelli: in amore dovrete darvi un gran da fare per colmare una distanza o un disagio. Avete trascurato il partner e dovrete recuperare terreno. Prossimamente arriveranno nelle novità interessanti. Nel lavoro dovrete diminuire eventuali impegni, perché non potete gestire tutto voi. La salute necessiterà di maggiori attenzioni da parte vostra.

Cancro: in generale detestate le complicazioni e volete vivere in modo meno problematico possibile.

Sarà una giornata altamente nervosa in cui rischierete di perdere le staffe. Lavorerete con l’umore sotto ai piedi. C’è bisogno di cambiare qualcosa anche se siete un segno amante della stabilità. Possibili dolori allo stomaco o alla cervicale.

Leone: in arrivo una nuova giornata caratterizzata da alti e bassi. In famiglia rischierete di litigare, dunque cercate di non smuovere troppo le acque. Siate pazienti ed arriverete in serata con un umore sereno.

Purtroppo in questo martedì la vostra forma fisica risulterà in netto calo, avrete un gran bisogno di riposare.

Vergine: martedì promettente ma allo stesso tempo agitato. In amore qualcosa incomincerà a muoversi, probabilmente qualcuno si è preso una cotta per un compagno di scuola o un collega. Occhio alle dispute che potrebbero emergere, se c’è un affare che desiderate concludere il prima possibile, consultatevi con un esperto.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Bilancia: tornerà il sereno all’interno del lavoro/studio anche se non saranno da escludersi dei problemi d’amore. Sarà possibile incrementare le entrate grazie alla vostra genialità. Otterrete il massimo se saprete rinnovarvi e tenervi al passo con i tempi. La salute inizierà a migliorare, tuttavia cercate di bere più acqua possibile e di mangiare meno trash food.

Scorpione: martedì particolare, in cui cominceranno a tremare alcune storie di lunga data.

Emergerà un problema che scompiglierà la serenità della vita di coppia o di famiglia. Nel lavoro molti nativi avranno dei nuovi compiti da eseguire ma rischierete di sbruffare a causa della stanchezza.

Sagittario: l’oroscopo del 21 gennaio vi vedrà sorridere grazie alla presenza della Luna nel vostro segno. Le emozioni e l’amore risulteranno brillanti, sarà possibile tentare un approccio e conoscere nuove persone. I tempi sono cambiati, imparate a farvi avanti per primi. Le proposte lavorative risulteranno agevolate, presto sarà possibile beneficiare di un’entrata economica che servirà a sistemare alcune questioni.

Capricorno: in arrivo una giornata calma e serena specie per quanto riguarda i sentimenti. Nel lavoro/studio riuscirete a tenere il passo anche se qualcuno rischierà di irritarsi davanti ad un imprevisto. Attenzione ai malanni stagionali, rischierete di ammalarvi. Cercate di coprirvi bene.

Acquario: dovrete tenervi bene alla larga dalle complicazioni che emergeranno in questa giornata. Nel lavoro non dovrete comportarvi in modo impulsivo altrimenti rischierete di sbagliare. Presto avrete modo di sistemare un guasto e questo vale anche in amore e in famiglia. Il corpo risulterà affaticato, cercate di dormire di più.

Pesci: secondo le previsioni dell'oroscopo, è in arrivo una giornata 'no' per le questioni di cuore. Lo stress e l'agitazione vi terranno compagnia per tutto il tempo e rischierete di cedere alla disperazione. Concentratevi su una cosa alla volta, arriveranno dei momenti indubbiamente migliori.