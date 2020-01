Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Come andrà lunedì 20 gennaio 2020? Scopriamo e leggiamo l'Oroscopo con le stelle su amore, lavoro e salute per tutti i segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci.

Astrologia giornaliera: le stelle del 20 gennaio

Ariete: in questa giornata la Luna è nel segno, vivrete delle belle emozioni in campo sentimentale. Non mancheranno dei successi, ma cercate di fare le cose con calma.

Toro: giornata interessante per i nati sotto questo particolare segno. L'oroscopo parla di incontri, che potrete fare in questo periodo, grazie a Venere favorevole.

Nel lavoro è possibile che qualcuno prenda in considerazione un trasferimento.

Gemelli: in questo inizio di settimana, in campo amoroso dovrete prestare più attenzione ai rapporti con gli altri. Nel lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti.

Cancro: lunedì interessante per il segno, l'oroscopo parla di un recupero soprattutto nei sentimenti. In campo lavorativo cercate di vivere le situazioni con più serenità.

Stelle del giorno per tutti i segni zodiacali

Leone: in campo professionale, è probabile che nascano delle nuove collaborazioni e giungano delle novità.

In campo amoroso presto ci saranno delle occasioni, che dovrete sfruttare.

Vergine: in campo amoroso, è meglio evitare qualsiasi tipo di scontro in questa giornata. A livello professionale, ci sono delle complicazioni non semplici da gestire.

Bilancia: a livello salutare la situazione è migliore, le cure iniziate stanno facendo effetto. In campo professionale cercate di fare le cose con calma. Per quel che riguarda il settore amoroso, è possibile che nascano delle agitazioni.

Scorpione: momento polemico nei sentimenti, mantenete la pazienza e riuscirete a risolvere le problematiche in corso. In campo professionale, per quel che riguarda l'oroscopo, questo è un periodo rivoluzionario.

20 gennaio, l'oroscopo per gli ultimi segni

Sagittario: a livello lavorativo è possibile che arrivino delle proposte interessanti. In amore, i nati sotto questo particolare segno, vedranno la luna dalla propria parte, vivrete quindi delle belle emozioni con il partner.

Sarà possibile anche fare degli incontri.

Capricorno: a livello amoroso, la situazione è favorevole e non mancano opportunità. In campo lavorativo evitate di stancarvi troppo, presto ci sarà un recupero.

Acquario: chi vuole iniziare un nuovo progetto può farlo, le stelle sono dalla vostra parte. In amore, cercate di non arrabbiarvi subito con il partner.

Pesci: a livello professionale potrebbero insorgere delle distrazioni, fate le cose con calma.

Per quel che riguarda l'amore, è possibile che giungano dei dubbi.