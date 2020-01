Durante il mese di febbraio 2020 per il segno dell'Acquario ci sarà uno splendido Giove favorevole, soprattutto a livello di conquiste amorose e di remunerazioni professionali. I nativi di questo segno avranno molta energia da Marte dalla seconda metà del mese da sfruttare su molti fronti.

Sono in rialzo le amicizie e le conoscenze, che aumenteranno in modo sensibile, mentre incrementerà altrettanto efficacemente pure l'affiatamento all'interno della famiglia.

Amore e affetti

L'inizio del mese non sarà molto positivo a livello comunicativo, a causa del Sole e di Mercurio poco benevoli in tal senso, ma dal giorno 8 febbraio Venere risolverà gran parte di questo “malumore” di coppia aumentando l'intesa, sia sul piano affettivo che su quello erotico.

I single proveranno anche alcuni approcci nei confronti di qualcuno che vogliono conquistare o verso una conoscenza appena fatta, la quale potrebbe convertirsi in qualcosa di più. Ci sono insomma possibilità di fare conquiste.

Giove, che sarà favorevole al segno, darà ai nativi ulteriori spinte di ottimismo e molte opportunità, ma non soltanto sul piano amoroso, bensì anche quello dell'amicizia. Ottime anche le prospettive di avere maggiore affinità con i membri della famiglia.

Lavoro e studio

Mercurio, dal giorno 4 febbraio in poi, sarà molto benevolo, soprattutto dal punto di vista economico.

Infatti questo pianeta darà una grande dote comunicativa soprattutto negli affari e negli accordi, senza però dimenticare i contratti di lavoro. A tal proposito, la ricerca di lavoro sarà anch'essa “baciata” da Mercurio: saranno favoriti i colloqui conoscitivi al fine di un'assunzione e le promozioni, se avete già una posizione lavorativa.

Le collaborazioni con i colleghi saranno più sciolte e fluide: avrete una condivisione di idee innovative ed originali.

Ottimi gli investimenti, ma occorre un po' di attenzione a qualche “fregatura” che potrebbe ostacolare, anche se non in modo significativo.

Gli studenti del segno saranno fra i più bravi ed esplicativi. Sapranno cogliere le domande d'esame “trabocchetto” senza cadere nelle trappole e soddisfare sia sé stessi che gli esaminatori.

Fortuna e salute

Giove insieme a Mercurio sul fronte della fortuna faranno faville.

Difatti, si apriranno opportunità lavorative eccezionali e Marte dal giorno 16 febbraio vi darà la carica giusta per affrontare i lavori e progetti vari.

Febbraio sarà un periodo adatto anche per fare sport, per fare viaggi ed esplorare nuovi orizzonti. Perciò non soltanto la mente sarà allenata, ma anche la forma fisica sarà ottimale. Occorre solamente fare attenzione a non eccedere con gli “sfizi” personali.