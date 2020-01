L'Oroscopo di domani, venerdì 24 gennaio, è pronto a rivelare come sarà questa giornata che si presenta promettente e ricca di emozioni. La Luna, verso l'ora di pranzo, transita in Acquario. La serata sarà ancora più speciale poiché ci sarà il tanto atteso novilunio. A rendere questa giornata molto intensa sarà Urano in Toro, proprio quest'ultimi trascorreranno un venerdì a tratti incerto. I nativi dei Pesci risulteranno in ripresa dopo un periodo negativo. Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 24 gennaio

Toro - 12° posto - Siete un segno pieno di fascino e brio, nelle cose ci mettete molta passione e tendete a cercare la perfezione. Quando vi provocano vi infuriate, esattamente come l'animale che rappresenta il vostro segno. In giornata sarete inclini a perdere la pazienza poiché questo sarà un venerdì abbastanza incerto. Non saranno da escludersi influenza, raffreddori, mal di testa. Rinviate ogni discorso e cercate di fare il meno possibile. Prestate attenzione all'aspetto economico e alla carriera che potrebbero subire degli scossoni.

Per fortuna tale aspetto negativo durerà solamente 24 ore. Dovrete essere molto pazienti, nel weekend tutto prenderà un'altra piega ed avrete le stelle favorevoli.

Vergine - 11° in classifica - Siete un segno molto preciso e ordinato. Amate le cose belle ma allo stesso tempo complicate, per questo motivo delle volte tendete a perdere la testa per certe persone irraggiungibili. In questo venerdì dovrete rimettervi in pari con una certa incombenza e qualcuno si ritroverà inchiodato nel traffico oppure in fila all'ufficio postale, in banca o al negozio.

Attenzione ai ritardi dei mezzi pubblici. Qualcuno sta attraversando un periodo incerto, forse a causa di una decisione da dover prendere al più presto. Coloro che sono stanchi di fare sempre le medesime cose potranno approfittare di questa giornata per riflettere e capire cosa c'è che non va. La passione si riaccenderà nel weekend.

Scorpione - 10° posto - Siete un segno un po' litigioso, soprattutto in famiglia.

Spesso ripensate alle storie d'amore passate, ma non va bene rivangare vecchi episodi o serbare rancore. Amate viaggiare, essere corteggiati e siete sempre pronti a tirare fuori le unghie pur di proteggere chi amate. L'oroscopo rivela che avrete una giornata da non sottovalutare e in cui aspettarsi di tutto. Potrebbero verificarsi delle piccole insidie, alla guida o in cucina, ma non sarà niente di preoccupante. In famiglia, qualcuno sta vivendo una situazione particolare che richiede molta attenzione ed energia. In serata sarete stremati e crollerete prima del solito tra le braccia di Morfeo.

Ariete - 9° in classifica - Come l'elemento che vi rappresenta, dentro di voi arde un fuoco. Siete talmente vivaci e pieni di iniziativa, ma talvolta vi buttate a capofitto nelle più disparate situazioni. In amore siete sempre in cerca di qualcosa di impossibile e di difficile. Negli anni avete perso una serie di amicizie che credevate indissolubili. Comunque sia, in questa giornata dovrete mettere via tutte le complicazioni che vi bloccano. Sfruttate il novilunio per ricominciare da zero. Fate una bella pulizia interiore ed esteriore. Da un po' di tempo ci sono dei contrasti nell'ambiente di lavoro o scolastico.

Un affare potrebbe slittare o subire delle modifiche, quindi fate attenzione ai soldi. Fidatevi del vostro istinto e non fatevi influenzare dai fattori esterni.

Sagittario - 8° posto - Tendete a fare mille viaggi mentali, per questo motivo spesso vi accusano di essere poco presenti e distratti. Amate definirvi uno spirito libero e siete sempre allegri anche se in passato avete subito una brutta caduta. Sarà un venerdì interessante e al contempo insidioso. Un progetto potrebbe cambiare o andare in fumo. Dovrete concentrarvi sul vostro lavoro al fine da liberarvi per il weekend. Questo non è stato un mese proficuo sotto certi aspetti, l'amore di coppia ha rischiato di scricchiolare e si sono verificate delle discussioni.

Tuttavia non ci sarà da disperare poiché entro la primavera vi rimetterete in gioco alla grande.

Pesci - 7° in classifica - L’oroscopo di domani parla di una ripresa. Tornerà il sereno dopo un periodo un po' sfortunato. Con il novilunio tutto si resetterà, sarà possibile rinascere e sentirsi più liberi. Siete un segno particolare. Tendete ad offendervi facilmente e non accettate una critica. I cuori solitari che si lamentano di essere soli, presto cominceranno ad aprire il loro cuore ad una persona inaspettata. Se volete ottenere una trasformazione, dovete muovervi in primis. Niente si ottiene per caso, per cui cercate di prendere consapevolezza dei vostri obiettivi e rimboccatevi le maniche.

Le coppie che stanno insieme da anni, presto convoleranno a nozze ed avranno modo di trascorrere un piacevole febbraio.

Oroscopo del giorno

Leone - 6° posto - Amate stare al centro dell'attenzione e volete tutto dalla vita. Spesso tendete ad essere gelosi persino dell'ex partner. I maschi di questo segno non riescono ad avere una relazione stabile in quanto molto permalosi. Imparate a lasciarvi andare. Questa giornata supporterà i nuovi inizi, quindi tutte le cose che verranno seminate in questa fase saranno destinate a germogliare. Le coppie giovani stanno vivendo un momento molto bello anche se risulta esserci un pizzico di agitazione.

Cercate di godervi le emozioni e assaporate di più la vita, questo vale anche per coloro che stanno combattendo una battaglia ardua. Presto avrete modo di farvi avanti nella sfera lavorativa. Potrete avanzare un progetto oppure chiedere un aumento, ma innanzitutto dovete dimostrare le vostre capacità.

Cancro - 5° in classifica - L’oroscopo del 24 gennaio vi mette in guardia dalla nostalgia o dalla tristezza che potrebbe colpirvi in tarda serata. Prima di chiudere occhio, siete soliti rimuginare a lungo. Siete un segno governato dalla Luna per questo tendete ad essere lunatici. Siete emotivi, caparbi e molto protettivi verso la famiglia e le persone del cuore.

Per voi gioie e dolori si condividono in famiglia, per cui non accettate volentieri le intromissioni esterne. I più giovani di questo segno sono ambiziosi, vogliono tutto dalla vita e dimostrare di che pasta sono fatti. Concentratevi sui vostri progetti, qualora dovesse emergere un problema cercate di chiedere aiuto ad un esperto. Diminuite il consumo della caffeina poiché ultimamente siete più agitati e ansiosi del solito. Sentimenti in rialzo.

Gemelli - 4° posto - Essendo un segno d'aria, non riuscite mai a stare fermi. Cercate sempre di tenervi impegnati, per questo siete abili a stringere nuove amicizie.

Amate le situazioni complicate per questo preferite i film d'azione e i thriller. Questa giornata porterà un po' di agitazione, specie se per lavoro siete costretti ad utilizzare i mezzi pubblici. Le coppie vorrebbero partire per un viaggio o intraprendere un'attività in proprio, ma c'è qualcosa che le frena. Fortunatamente in giornata vi sentirete abbastanza coraggiosi e ispirati, riuscirete a prendere le decisioni giuste. Non date retta alla vocina interiore che vi giudica senza sosta, imparate ad essere più istintivi e non abbiate timore di fare errori perché sbagliando si impara.

Capricorno - 3° in classifica - Siete un segno molto orgoglioso.

Sapete quello che volete e mirate in alto. La vostra bramosia di successo vi aiuta a mantenervi estremamente concentrati sui vostri obiettivi, per questo motivo questo 2020 sarà l'anno della svolta. L'oroscopo si presenta sorridente per questo 24 gennaio. Man mano che la fine del mese si avvicina, il vostro umore e la vostra tenacia aumenteranno. Avete un sacco di progetti da voler attuare, ma portatene avanti uno alla volta. A partire da questa giornata fino a domenica ci saranno delle pulizie da fare in casa. Finalmente riuscirete a spazzare via tutte quelle questioni dubbie.

Bilancia - 2° posto - Sapete affrontare una discussione in quanto siete molto diplomatici.

Non vi offendete quando vi sottovalutano o vi fanno un torto anche se dentro di voi ci restate male. Avete la tendenza ad intraprendere mille attività senza portarne nessuna al termine. In amore ricevete il giusto appoggio, quando siete innamorati fate faville e superate voi stessi. Ebbene, le previsioni astrologiche dicono che questa sarà una giornata promettente. Rimetterete a posto quelle questioni dubbie e farete chiarezza all'interno di un rapporto. I cuori solitari avranno delle occasioni interessanti, ma talvolta l'amore si nasconde dietro ad un'amicizia. Presto riceverete un incarico nuovo destinato a fruttarvi un bel gruzzoletto.

Occhio alle ore piccole, muovetevi di più.

Acquario - 1° in classifica - Questo venerdì si presenterà molto bene specialmente nel pomeriggio quando la Luna transiterà nel vostro segno. Sfruttate la vostra abilità comunicativa per allacciare contatti validi, specialmente se lavorate in proprio oppure volete cambiare mestiere. La vostra ostinazione presto vi tornerà utile. Spesso il viaggio è molto più stimolante della meta raggiunta, per questo motivo quando chiudete una porta aprite subito un portone. Qualcuno si rivolgerà a voi per chiedervi un favore o per porgervi una critica. Le coppie si organizzeranno per trascorrere un sereno fine settimana in intimità.