Venere capricciosa potrebbe ostacolare i Gemelli, che, soprattutto nell'instaurare nuovi legami, potrebbero avere delle difficoltà. Un Oroscopo forte protegge l'Acquario durante il weekend, il segno potrà fare affidamento sul favore di Sole, Luna e Mercurio, bene la Bilancia. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di domani, venerdì 24 gennaio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 24 gennaio 2020, segno per segno

Ariete: sono giornate non prive di stress e di confusione per il segno, alle prese con questioni alquanto delicate. Potrebbe essere un momento faticoso soprattutto in ambito lavorativo, dove non mancano i conflitti e le tensioni, il consiglio delle stelle è quello di non fare passi azzardati o rischiate di cascare in qualche banale errore che potrebbe compromettervi. Sarebbe bene sfruttare il weekend per riflettere sui prossimi passi da compiere e riordinare le idee.

Toro: quella di venerdì 24 gennaio potrebbe rivelarsi una giornata alquanto sottotono per il segno, qualcuno infatti potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici. Nonostante l'oroscopo vantaggioso previsto per il 2020, questa giornata costringerà il Toro a prendersi una pausa. Le stelle consigliano di concedersi un momento di riposo, con l'inizio della prossima settimana sarà possibile recuperare e tornare più combattivi di prima.

Gemelli: con Venere capricciosa potrebbero non essere ore vantaggiose per i single alla ricerca di nuovi incontri o per le relazioni nascenti. Tuttavia coloro i quali hanno affrontato delle discussione all'interno del rapporto di coppia, potranno trovare dei chiarimenti. Momento di recupero per quanto riguarda la sfera lavorativa, la fine di gennaio regalerà belle soddisfazioni.

Cancro: quella di venerdì sarà una giornata di recupero per il segno, che può ricaricare le energie e la voglia di fare.

Gli influssi positivi di Giove e Saturno aiuteranno il Cancro a vincere le sfide che vi si pongono davanti, soprattutto in ambito sentimentale, dove si potrà ottenere qualcosa in più. Anche gli incontri sono favoriti per i single. Sarà un momento vantaggioso in ambito lavorativo, ideale per chi desidera avanzare una proposta o presentare un progetto.

Leone: un oroscopo vantaggioso protegge il segno per quel che riguarda i rapporti interpersonali e sentimenti. Quella di venerdì 24 gennaio, così come le altre due giornate del weekend, sarà una giornata positiva per recuperare un rapporto in crisi o per avviare nuovi legami.

Al contrario in ambito lavorativo potrebbero continuare le tensioni, qualcuno potrebbe tentare di ostacolare il vostro lavoro.

Vergine: le prossime 48 ore potrebbero rivelarsi faticose per il segno, soprattutto per quanto riguarda le questioni pratiche e la sfera lavorativa.Non mancheranno infatti le tensioni, potrebbero esserci degli intoppi. È bene cercare di muoversi con cautela, evitando le distrazioni o di lavorare con superficialità. Serenità in amore.

Bilancia: l’oroscopo lascia presagire una giornata serena ed emozionante, soprattutto per quanto riguarda la sfera alla sentimentale. Al contrario della prima metà di gennaio infatti con l’avvicinarsi della fine del mese il segno riscopre l’ottimismo e l’equilibrio perduto, anche gli incontri sono favoriti.

Non c’è niente che potrà fermare la Bilancia, anche in ambito lavorativo il segno avrà una marcia in più.

Scorpione: sarà un weekend abbastanza faticoso per il segno, soprattutto dal punto di vista fisico.Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie o essere vittima di lievi fastidi fisici o malesseri stagionali. Tuttavia la vostra condizione di salute, potrebbe spingervi a riversare la frustrazione e lo stress accumulato all'interno dei rapporti interpersonali e dell’amore, dove non mancheranno i contrasti e le discussioni.

Sagittario: in questo momento il segno è alla ricerca di nuove sfide e avventure, ma l'oroscopo potrebbe non accontentarlo.

Secondo il presagio delle stelle potrebbero essere delle giornate faticose, in cui non mancheranno i grattacapi e le discussioni, soprattutto in ambito familiare. Il consiglio delle stelle è quello di mostrarsi più aperti al dialogo e al confronto. Basta sfuggire dalle responsabilità, è il momento di affrontarle di petto.

Capricorno: un oroscopo forte che permette di realizzare i propri progetti è quello previsto per le prossime giornate. È un momento estremamente vantaggioso in cui la tenacia e la determinazione verranno ben ripagati. In amore rinasce il romanticismo e la passione, anche gli incontri sono favoriti.

Le stelle ci fanno sapere che le relazioni che nascono durante questo periodo dell’anno si riveleranno interessanti per il futuro.

Acquario: gli influssi di Sole e Mercurio nel segno aiutano a ricaricare le energie e l'ottimismo, sarà un weekend interessante per i sentimenti e i rapporti interpersonali. Gli influssi positivi della Luna inoltre vi aiuteranno a risolvere le controversie nate all'interno della sfera lavorativa. Dunque non vi resta che sfruttare al massimo questo oroscopo vantaggioso. Anche gli incontri sono favoriti.

Pesci: il consiglio dell’oroscopo per la giornata di venerdì 24 gennaio è quello di non fare passi azzardati, soprattutto in amore dove la situazione appare ancora non molto chiara.

Chi vive un rapporto di coppia nato da poco o ha i piedi in due relazioni potrebbe trovarsi in una fase di gran confusione e rischiare di fare passi sbagliati. Durante questa giornata sarebbe bene evitare di esporsi più del dovuto, per ritrovare la serenità è necessario risolvere alcune situazioni. Bene la sfera sentimentale lavorativa.