Stiamo per avvicinarci al un nuovo fine settimana. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo di venerdì 24 gennaio 2020, giornata che vedrà nuovi cambiamenti che porteranno stelle e pianeti ad alcuni dei segni. Nel dettaglio le novità che ci saranno in amore e nel lavoro.

Astri e stelle del 24 gennaio 2020: previsioni

Ariete: in amore oroscopo che porta un buon recupero a partire da questo pomeriggio. In particolare sono favoriti i rapporti con una persona del Toro o della Vergine. Nel lavoro momento migliore nella seconda parte della giornata, al mattino sarete sotto pressione.

Toro: per i sentimenti mattinata migliore del pomeriggio, dovrete fare attenzione solo ad un po' di agitazione interiore. Nel lavoro sarà opportuno trovare una via d'uscita alle perplessità. Attenzione alla Luna dissonante.

Gemelli: per i nati sotto questo segno zodiacale agitazione nei sentimenti, anche se non è colpa vostra se le cose non funzionano. Meglio prendere tempo. Nel lavoro favoriti i viaggi e gli spostamenti. Se avete un'idea in mente può essere quella giusta, ma si saprà con certezza a febbraio.

Cancro: il mese che sta per chiudersi porta una grande voglia di ritrovare serenità in amore e vivere nuove passioni. Pomeriggio migliore della mattina. A livello lavorativo alcune difficoltà potranno essere superate, attenzione solo ad alcuni collaboratori che potranno andare contro di voi.

Leone: in amore tra oggi e domani massima attenzione perché la Luna andrà in opposizione e potrà portare alcune difficoltà.

Nel lavoro tutto ciò che fate dovrà essere gestito con attenzione. Sarà facile perdere la pazienza il prossimo fine settimana.

Vergine: per i sentimenti oroscopo che vi invita a non rovinare tutto in questa giornata per cause banali. Il fine settimana in arrivo sarà importante, per questo accoglietelo al meglio. Nel lavoro arrivano notizie positive. Non mancherà un nuovo incarico o magari state già lavorando a qualcosa di importante per febbraio.

Previsioni e oroscopo del 24 gennaio 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale, rispetto all'inizio del mese c'è una maggiore forza in amore. A febbraio se una storia non va come vorrete sarà chiusa. A livello lavorativo non manca il successo, ma vi sentite maggiormente stanchi.

Scorpione: per i sentimenti queste giornate portano qualche dubbio, evitate discussioni. Nel lavoro vorreste agire con più tranquillità, ma tutto sembra essere rimesso in gioco.

Sagittario: per i sentimenti torna un po' di agitazione. Evitate di esagerare con le discussioni.

Nel lavoro migliorano le collaborazioni che pensavate fossero compromesse. Fisico non esaltante.

24 gennaio 2020: l'oroscopo degli ultimi segni zodiacali

Capricorno: a livello amoroso tutto deve essere amministrato meglio grazie ad alcuni pianeti favorevoli e interessanti. Momento di forza per chi vuole fare nuovi incontri. Nel lavoro Saturno e Giove sono favorevoli, per questo si potranno fare delle scelte importanti.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale sta per arrivare un fine settimana che partirà in modo interessante. Da questo pomeriggio si potrà rivalutare un problema in una storia.

A livello lavorativo oroscopo che porta una bella energia, per questo motivo chi vuole può fare richieste di trasferimento o cambiamento di ruolo.

Pesci: in amore è meglio parlare chiaro, momento giusto per essere sinceri con la persona amata. Nel lavoro potrebbe esserci una bella notizia in arrivo se avete agito bene negli ultimi tempi. Non mancheranno risultati importanti.