L'oroscopo di domani, sabato 25 gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Avremo la Luna in Acquario, con la fase crescente che permetterà di focalizzarsi più sul futuro che sul passato. Ci sarà una maggiore consapevolezza, questa sarà la giornata migliore dell'intera settimana. L'amore sarà al centro dell'attenzione per i nativi del Toro che vivranno una grande emozione. I Sagittario avranno molto sprint da dedicare alle questioni di maggiore spicco. Queste 24 ore saranno importanti anche a livello finanziario e lavorativo.

Non mancheranno delle novità per i Pesci.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 25 gennaio

Ariete - 12° in classifica - Sarete alle prese con un problema o un impegno che avete rinviato nei giorni precedenti. Anche in famiglia ci sarà da rivedere una questione spinosa. Ciò non significa che sarà un sabato brutto, anzi. A partire dal tardo pomeriggio vi lascerete alle spalle il lavoro o lo studio.

Avrete il sorriso sulle labbra e una gran voglia di fare che durerà per tutto il weekend. Da un po' di tempo coltivate dei progetti e state tenendo duro pur di realizzarli anche se talvolta vi capita di procrastinare. In serata, le coppie vivranno un grande momento di intimità e vicinanza. I single vorrebbero avere accanto un partner indipendente.

Vergine - 11° posto - 'Tempus fugit', dovrete tenere bene a mente questa frase latina per tutta la durata del weekend.

Questo sabato potrebbe dare una bella scossa alla vostra vita che da tempo vi appare monotona e piatta. Tirate fuori le idee e cercate di darvi da fare come meglio potete. Qualcuno potrebbe nutrire delle insoddisfazioni, magari c'è un lavoro o una storia d'amore che non vi appaga. Ebbene, per questo motivo dovrete affrettarvi a tagliare i ponti con tutte quelle cose che non funzionano più. La vita è breve e il tempo vola via velocemente.

Dovete capire che anche voi contate, per cui non rinunciate ai vostri sogni e imparate a dire sempre la vostra. Dentro di voi arde il fuoco dell'avventura e in questo sabato potrete partire con dei progetti nuovi.

Capricorno - 10° in classifica - Via la Luna dal vostro segno e si sentiranno gli effetti. Vi sentirete liberi da quei pensieri contrastanti che ultimamente vi hanno tormentato. Dovrete pensare di più ai vostri interessi senza pensare ai giudizi dei vostri familiari o degli amici. Chi lavora sodo per costruirsi un futuro prosperoso, qualche volta tende a scoraggiarsi, tuttavia i risultati migliori si vedono nel lungo termine.

Siete un segno misterioso che talvolta tende a rintanarsi nel suo guscio per riflettere sul da farsi. I single non amano lanciarsi a capofitto in una nuova frequentazione perché devono fidarsi al 100% prima di dire di 'Sì'. Occhio al portafoglio e alla salute.

Leone - 9° posto - Non avete peli sulla lingua, siete un segno ruggente e carismatico. Questo sabato invita ad essere estremamente prudenti anche se tutto dovrebbe filare liscio come l'olio. Siete soliti organizzare qualcosa di simpatico da fare nel weekend, infatti in queste 48 ore non mancheranno dei momenti emozionanti. In serata, le giovani coppie usciranno e trascorreranno degli attimi passionali e romantici.

I cuori solitari amano i flirt e la magia dei primi sguardi. Comunque sia, gennaio sta per volgere a conclusione, presto vivrete delle nuove avventure che difficilmente dimenticherete.

Scorpione - 8° in classifica - La mattina parte con un pizzico di ansia. Non amate alzarvi presto, ma purtroppo ne siete costretti. Sognate di condurre una vita più tranquilla e piena di felicità, quello che cercate attualmente è l'armonia. Avete bisogno di fare una pausa, di staccare per un po' di tempo dalle imposizioni sia familiari che lavorative. A partire dal tardo pomeriggio potrebbero nascere dei nuovi sentimenti, specialmente per i single che cercano un partner capace di supportarli nei momenti difficili.

Questo sarà anche un sabato favorevole per fare dei progetti di coppia come ad esempio convolare a nozze, avere dei figli, trasferirsi.

Pesci - 7° posto - L’Oroscopo di domani vede Venere gironzolare dalle vostre parti. I nativi di questo segno tendono ad avere dei gusti particolari e ad essere attratti da gente inavvicinabile. Siete dolci e altruisti ma talvolta tendente ad essere permalosi e scontrosi. Comunque sia, avervi come amico/a è come avere un tesoro. Nelle prossime 48 ore di questo weekend le stelle vi vedranno indaffarati, forse vi dedicherete ad un lavoro arretrato o ad un impegno di famiglia.

Dedicatevi alla meditazione, fate delle lunghe passeggiate, insomma imparate a ritagliarvi dei momenti di relax puro perché ve lo meritate. Lo stress vi porta ad essere irascibili. Le stelle delle prossime due settimane spianeranno la strada alle novità finanziarie e sentimentali.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° in classifica - L’Oroscopo del gennaio 25 gennaio dice che dovrete lasciarvi andare e scrollarvi l'ansia di dosso. Siete sempre preoccupati e agitati, ma per fortuna in questo weekend tornerà la serenità. Tendete ad essere lunatici e a cambiare frequentemente idea, per questo motivo il vostro partner ideale dev'essere paziente e romantico.

Per voi l'amore e la famiglia sono estremamente importanti e questo sabato vi consentirà di trascorrere del tempo di qualità con loro. Una ferita sarà ben presto rimarginata, dovrete solamente pazientare. Errare è umano, quello che conta è perfezionare il tiro. Per questo motivo non dovrete demoralizzarvi oppure prendervela se qualcuno fa uno sbaglio. Fidatevi del vostro istinto anche per le questioni economiche.

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche vi mettono in guardia da eventuali azzardi e tentazioni. Dovrete cercare di prestare più attenzione al vostro interlocutore, infatti un membro di famiglia, il partner o una persona amica vi riferirà una cosa interessante.

Un ammiratore segreto nutre dei sentimenti particolari nei vostri confronti, ma se siete in coppia evitate di infilarvi in situazioni ambigue. Siete un segno affascinante, gentile, dolce e abile nel parlare, per questo motivo non si riesce a fare a meno di voi. La Luna in Acquario favorirà le uscite, gli investimenti e le faccende casalinghe. La settimana che verrà sarà stellare e permetterà a tutte le iniziative di fruttare, non abbiate timore di sperimentare cose nuove.

Gemelli - 4° in classifica - Si presenta un sabato promettente specie sotto il punto di vista sentimentale. La Luna crescente in Acquario favorirà anche le frequentazioni nate da poco.

Non siete dei lupi solitari, per questo motivo detestate stare da soli e sentite sempre l'esigenza di uscire e chiacchierare. Amate i gossip, infatti nel pomeriggio avrete modo di discuterne attraverso i social. Chi ha vissuto una rottura troverà presto la forza di rialzarsi e di voltare pagina. Tagliate via tutte quelle cose negative e allontanatevi all'istante da coloro che vi denigrano e vi demoralizzano. Nella vita volere è potere, quindi davanti agli ostacoli non dovete bloccarvi ma impegnarvi di più.

Sagittario - 3° posto - Marte nel segno donerà sprint e supporterà il fisico, anche se qualcuno potrebbe avvertire spossatezza o stanchezza a causa della settimana frenetica.

In questo sabato tutto risulterà essere in netto miglioramento. La libido sarà traboccante e questo finirà per giovare alla coppia. Se c'è una persona che vi piace, non tuffatevi in maniera plateale ma gustatevi il momento e fate le cose con estrema cautela. La tristezza sarà un lontano ricordo così come quei malanni che avete combattuto nelle scorse settimane. Comunque sia, dovrete fare attenzione alla sfera lavorativa in quanto qualche minaccia potrebbe irrompere improvvisamente.

Toro - 2° in classifica - Avrete un buon cielo astrale che vi infonderà molta autostima e saggezza. In questa giornata potrete tirare fuori tutte le preoccupazioni, aprire il vostro cuore oppure mettere nero su bianco eventuali turbamenti.

A partire dal mattino sarete invasi da una ventata di ispirazione. Se c'è un progetto in atto, dovrete rivedere alcuni punti chiave. In casa, potreste prendere in considerazione di effettuare un cambiamento nella disposizione dei mobili, in questo modo ritroverete energia e buon umore. Per quanto riguarda l'aspetto affettivo, la Luna favorirà le amicizie che prossimamente potrebbero trasformarsi in qualcosa di più importante. L'amore sarà emozionante per chi è sposato oppure convive. Momento di grande vicinanza anche per le coppie che sono in crisi.

Acquario - 1° posto - Mercurio, Sole e Luna saranno nel vostro segno e porteranno alla ribalta i sentimenti.

Potrete liberarvi di eventuali paure, rabbie e gelosie. Avrete dalla vostra parte una ritrovata concentrazione da convogliare nelle attività più importanti. Siete un segno destinato a grandi cose, ma dovete impegnarvi perché niente cade dal cielo. Potrebbe rivelarsi utile un approfondimento mirato su un certo argomento. Ampliare le conoscenze aiuta a spianare la strada verso il successo. In giornata risulteranno favorite anche l'ispirazione e la creatività, questi due aspetti vi saranno fondamentali se amate i lavori manuali. I cuori solitari cercano un rapporto abbastanza indipendente e al contempo basato sulla fiducia reciproca e sulla comprensione.