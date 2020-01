L'oroscopo del 25 gennaio è pronto ad annunciare le novità di questo inizio weekend. Per i nativi dei Gemelli c'è qualche sorpresa nel campo professionale. Per le persone nate sotto il segno dello Scorpione è periodo interessante per gli affari di cuore. Segno per segno, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni degli astri su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Periodo piuttosto contraddittorio. Tante persone sono benevole nei vostri confronti, mentre le altre vi guardano in cagnesco, pronti a seminare zizzania in casa o con gli amici.

Sapete cavarvela egregiamente in ogni circostanza, smussate eventuali tensioni usando la vostra astuzia. Nel lavoro potrebbe esserci dei ritardi o imprecisioni dovuti dai vostri errori o da chi lavora con voi.

Toro – Giornata ideale per prendere una decisione importante. Magari voi e il vostro partner avete in mente qualche progetto immobiliare, figli, viaggio. Alcuni di voi, alle prese con la crisi e le preoccupazioni lavorative, si sono chiusi in se stessi. Datevi una scossa, tirate fuori le unghie, impegnatevi e soprattutto basta con il pessimismo.

Gemelli – Se in questo periodo siete stufi della vostra relazione, se l'amore è fuggito chissà dove, l'Oroscopo vi consiglia di mettere un bel punto. È arrivato il momento di scrivere un altro capitolo della vostra vita. Se ci sono dubbi e ritenete che non sia il caso di chiudere, allora impegnatevi a essere più felici con il partner. Nel settore professionale potreste avere qualche piacevole sorpresa ma anche una preoccupante uscita nel settore finanziario.

Previsioni di sabato 25 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Periodo molto movimentato sul fronte cuore. Potreste vivere dei flirt, regalarvi un'avventura o coronare il vostro sogno di incontrare una persona speciale. Tutto potrebbe accadere, non date mai nulla per scontato. In campo lavorativo c'è molto da fare, dunque rimboccatevi le maniche se volete mantenere l’attuale posizione o conquistare qualcosa che ancora non avete ottenuto.

Leone – In questa giornata non vi va bene niente, sempre a cercare il pelo nell'uovo e a essere puntigliosi. Battibecchi piuttosto accesi tra voi e il partner d'amore. Se avete famiglia e figli, siete piuttosto severi e vi irritate per i soldi che non bastano mai. In campo lavorativo è un periodo faticoso e impegnativo. Gli imprevisti non mancano mai e dovete fare i conti con la svogliataggine degli altri. Frustrazioni, preoccupazioni e rancori sono pericolosi per la vostra salute.

Vergine – Nel vostro cuore c’è ombra d'infedeltà. Se siete giovanissimi, dovete stare attenti alle intromissioni degli amici e dei pettegolezzi.

Voi single potreste avere una vita affettiva piuttosto movimentata. Tuttavia, avete fiducia in voi stessi e questo per una persona del vostro segno è un traguardo importante. In campo lavorativo cercate di tamponare gli errori, rileggete ciò che scrivete e state attenti alle gaffe. Chi è in cerca di lavoro deve pazientare, presto arriveranno nuove notizie. Se praticate uno sport, l'oroscopo vi consiglia di non essere imprudenti.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Le coppie bisticciano per i soliti motivi, soprattutto quelle datate. Se la vostra unione è più fresca, a mettere in difficoltà il rapporto ci pensa la gelosia.

Per fortuna, le piccole e grandi discussioni sono destinate a risolversi in breve tempo, perciò non esagerate e non aggredite il partner con le vostre battute taglienti. In campo lavorativo siete tenaci e grintosi. Il denaro guadagnato potreste anche spenderlo in qualcosa di utile.

Scorpione – Questo è un oroscopo interessante per le questioni di cuore. Le coppie che vogliono tornare ad emozionarsi, devono impegnarsi di più per risvegliare alcune emozioni. In campo lavorativo, preparatevi ad affrontare ritardi nelle consegne, disguidi postali o piccoli fastidi. Occhio all'elettronica e all'informatica, muovetevi con prudenza, anche se dovete sottoscrivere contratti, controllate tutto con attenzione.

Sagittario – Il periodo promette momenti piacevoli e qualche incontro interessante. Non siete tipo da colpo di fulmine, anche se una persona vi piace, preferite aspettare per sapere chi avete di fronte. La novità è che rischiate del tutto di perdere la testa. Vivete ciò che vi capita, prendete ciò che vi viene offerto e al domani ci penserete domani. Questo è un oroscopo interessante per il campo professionale. Proteste finalmente riuscire a cambiare lavoro o persino trovarne un altro.

L'oroscopo del giorno 25 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – L'amore potrebbe essere come una rosa: profumato, dolcissimo, bellissimo ma non privo di spine.

Voi e il vostro partner dovete imparare a vivere con una visione più completa della realtà. È irreale pensare di fare sempre i fidanzatini, ma è reale immaginare che, con l’impegno e la passione, l’attrazione tra voi rimane sempre alta. Questo è un oroscopo favorevole anche per la professione. Anche se i vantaggi, soprattutto economici, si annunciano numerosi, non abbassate la guardia.

Acquario – In questa giornata dovete prendere una decisione per risolvere un vecchio problema che affligge la vostra relazione. Le coppie stanno pensando di sposarsi, di andare a convivere insieme oppure fare figli.

La possibilità di migliorare la vostra situazione professionale è molto concreta. Economicamente non è ancora arrivato il momento di fare Paperon De’ Paperoni ma non perdete la speranza.

Pesci – L'oroscopo vi consiglia di non pessimisti. Nonostante qualche momento di tensione, questa è una giornata abbastanza positiva per voi e per quello che sognate di fare. Riflettete a lungo sulle scelte da fare, e non agite mai impulsivamente. Smussate quel nervosismo che da giorni serpeggia. Smuovete quelle situazioni stagnanti e proseguite in quello che volete fare. Con il passare dei giorni inizierete a sentire una gran voglia di rivoluzionare la vostra vita.