L’Oroscopo del 27 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase crescente) sarà in Pesci. Gli astri preannunciano un lunedì frenetico per l'Ariete, mentre i nativi delo Scorpione faranno molta fatica fin dal mattino.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno di questo primo giorno della settimana.

L'oroscopo di lunedì 27 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: sarà un lunedì frenetico per quasi tutti i nativi, dovrete darvi da fare in maniera ancora più intensa del solito.

In questa giornata non dovrete distrarvi. Saranno tirate in ballo le questioni pratiche, dei contratti di collaborazione o un progetto. Chi ha un partner farà bene a tenere gli occhi aperti.

Toro: molti nativi incominceranno la settimana con molta stanchezza, forse perché non hanno riposato a dovere nel weekend. Considerate l’idea di fare una dieta, di muovervi di più. Si parlerà di soldi e investimenti, qualcuno si preparerà a spiccare il volo. Bene l'amore per le coppie di lunga data.

Gemelli: questa sarà una giornata positiva, le coppie che hanno discusso potranno finalmente tentare una riconciliazione.

Si partirà con il piede giusto nel lavoro, ci saranno dei rinnovi magari di un contratto o di una collaborazione. Una frequentazione incerta dovrà essere chiusa e lasciata alle spalle.

Cancro: sarà un lunedì pieno di lavoro, non avrete tempo per nessuno. Si tornerà alla solita routine quotidiana e questo rischierà di demoralizzarvi. Siete stanchi dell’attuale lavoro e avete voglia di rinnovarvi. Comunque sia, dovrete rimanere fermamente concentrati altrimenti finirete tardi.

Contate su questa Luna favorevole.

Leone: in arrivo una giornata battagliera in cui dovrete cercare di contenere i danni. Nell’ambiente di lavoro/studio avete dei colleghi o compagni antipatici e che non vorreste mai vedere. Insidie all’interno del matrimonio o della convivenza. Bene la salute, ma evitate di prendere freddo.

Vergine: l’oroscopo del 27 gennaio si presenta luminoso. Nel lavoro, nello studio e negli affari tutto filerà liscio come l’olio.

Non dovrete preoccuparvi di nulla. Anche in amore le acque si calmeranno. I single invece dovranno attendere ancora qualche mese per fare un incontro interessante. Sarete abbastanza in forma fisicamente.

Bilancia: fatevi trovare pronti, questa settimana sarà alquanto difficoltosa nel lavoro. Non vi conviene remare contro il partner e curate di più il rapporto. In questa giornata avvertirete un po’ di malessere fisico. Dovete darvi da fare e prendere in mano la vostra vita se volete ottenere un cambiamento e non restare sempre al punto di partenza.

Scorpione: molti nativi detestano andare a lavorare e non vedranno l’ora di andare in vacanza.

Purtroppo questo lunedì richiederà uno sforzo maggiore, specialmente se avete lavorato anche nel weekend. In serata rilassatevi senza pensare ai problemi quotidiani e dedicatevi alla famiglia. Fisico in calo, mettetevi a dieta.

Sagittario: contate pure su questo cielo interessante che promette soldi e passione per quasi tutti i nativi. Siete un segno carismatico e affascinante. I single potranno conoscere gente nuova e intraprendere una relazione particolarmente avventurosa. In famiglia c’è un po’ di astio da giorni. Salute in miglioramento.

Capricorno: in questo lunedì i vostri occhi saranno molto stanchi, forse perché siete reduci da una serata lunga e pesante.

Non riuscirete a concentrarvi sul vostro dovere e sarete tentati di mandare tutto a monte. La vostra testa penserà alle vacanze estive anche se mancano diversi mesi. Salute in calo, attenzione all’influenza.

Acquario: secondo l'oroscopo giornaliero si preannuncia un lunedì calmo. Molti nativi troveranno l’ispirazione per lanciarsi in nuovi progetti. Avrete una settimana stellare e piena di impegni. In amore dovete darvi da fare, qualcuno è reduce da una rottura. Concentratevi sul vostro futuro e non esagerate con il caffè.

Pesci: tranne poche eccezioni, la vostra vita attualmente risulta essere monotona.

La maggior parte dei nativi sta vivendo un periodo difficile. Come se non bastasse, la Luna sarà nel vostro segno e porterà malinconia, tristezza, apatia. Cambierete umore di frequente e non riuscirete a decidervi. Tenete duro, da mercoledì vi rasserenerete un po'.