Le predizioni zodiacali della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020 sono pronte per essere metabolizzate da voi lettori. In evidenza l'Astrologia settimanale per tutti i segni.

Riguardo ai vari segni zodiacali, l'esame a priori dell'attuale contesto astrale vede ancora posizionato il Sole in Acquario insieme a Mercurio. La Luna spazia nei settori dei Pesci, poi in quello dell'Ariete ed infine in Toro. Stabili gli altri pianeti veloci.

A questo punto diamo spazio alle predizioni dell'oroscopo settimanale per tutti, da Ariete a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: Marte non mancherà di produrre effetti per quanto riguarda la vita intima e l'appetito erotico della maggior parte di voi. Saranno giornate piacevolmente eccitanti per i più giovani e per i singoli: flirt e avventure potranno essere il vostro pane quotidiano. Ma la settimana sarà benevola anche nei confronti di quanti tra voi sono stabilmente in coppia. Le energie non mancheranno e saranno eccezionali sotto questo profilo: fisico, psichico e intellettuale.

Il pensiero razionale sarà il vostro forte e in questo momento vi sentirete in grado di affrontare qualunque discussione con la massima sicurezza.

Toro: Venere, è inutile negarlo, non vuole aiutarvi e, allora, tanto vale affrontare le faccende amorose secondo altri criteri. Se qualche nuvola sta attraversando la vostra relazione sentimentale, non preoccupatevi: è meglio rapporti vivaci, un po' battaglieri e con qualche momento di tensione in più, che nessun rapporto!

Flirt e avventure per molti. Urano potrà accompagnarsi a un improvviso calo di forma e di tono muscolare: l'umore perderà lo smalto brillante, che avete avuto finora e tenderà ad incupirsi, con qualche scatto di nervosismo. Oltre alla forma discontinua, correte il rischio di piccoli traumi o incidenti legati al maneggio di oggetti taglienti. Attenti. Sotto tono la salute.

Gemelli: andrete alla ricerca di rassicurazioni e certezze.

Il problema è che non capite bene in che direzione dovete cercare la stabilità. Non mancherà qualche dispiacere e qualche piccolo dispetto di coppia. A volte vi sentirete poco capiti dalla persona amata e a volte vi sentirete soli, ma avrete una grande risorsa su cui puntare: una sensualità accesa. Finalmente potete dare libero sfogo alle energie e dedicarvi senza pensiero a un'attività fisica rilassante e tonificante, che vi permetterà di dribblare dolori reumatici o problemi di artrosi cervicale. Approfittate delle ore più calde della giornata per camminare all'aria aperta e possibilmente in mezzo al verde.

Occupatevi del vostro aspetto.

Cancro: se avete un partner che amate, rafforzerete gli interessi comuni e ne scoprirete di nuovi: avrete modo di riconfermare in più di un'occasione la stessa identità di vedute su molteplici questioni. Un dialogo aperto e sincero col partner, sarà il filo conduttore di tutta la settimana! Saranno splendide le perfomances sotto le lenzuola. Incontri indimenticabili per i single. La rabbia repressa e la tensione mai liberata potranno manifestarsi sul piano somatico, con sintomi precisi, prima di tutto con il mal di testa. Non mancheranno anche episodi di emicrania, legati a un rialzo della pressione, che potranno colpire soprattutto i nati della prima decade.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: le predizioni zodiacali indicano che una dolce serenità in amore regnerà sovrana in questo periodo. Chi ha una vita di coppia felice saprà apprezzare l'intensità di una comprensione totale e di una fiducia illimitata nel partner. Eccellente è l'intesa intima, ma anche coloro che hanno navigato in acque burrascose scopriranno percorsi meno accidentati lungo i quali ritrovare una buona intesa col partner. I pianeti veloci, in segni favorevoli, sono un'ottima garanzia di energie consistenti, che vi permetteranno di trascorrere la settimana in buona forma.

Se volete approfittarne per dedicarvi agli sport preferiti, avrete un cielo amico, pronto a regalarvi molte soddisfazioni. Venere protegge la vostra salute e rende ancora più intenso il vostro fascino.

Vergine: siete innamorati e soddisfatti? La settimana, in base a quanto analizzato dalle predizioni zodiacali comincerà nel migliore dei modi, perché concentrerete energie, attenzioni e desideri sulla persona amata, vivendo così un periodo entusiasmante e ricco di slanci passionali. Non mancherà, secondo le predizioni zodiacali, qualche turbolenza per chi attraversa una fase di confusione amorosa.

Belle opportunità per i single. Avrete la sensazione che niente o quasi vada per il verso giusto in questo periodo e spesso vi sembrerà di girare completamente a vuoto. La frustrazione sarà ancora più forte, perché siete abituati a combattere con energia per ottenere ciò che volete! Stanchezza e cattivo umore potranno essere una compagnia non troppo gradita in questi giorni.

Bilancia: la settimana sarà sfolgorante per la maggior parte di voi: il dialogo con il partner sarà vivace e intenso e dolcissima la comunicazione emotiva. A tutto ciò si aggiungerà una tensione erotica sempre molto interessante, tanto per usare un eufemismo.

Se avete un rapporto di coppia già felice, le predizioni zodiacali vedono una grande armonia regnare intorno a voi. La forma sarà decisamente buona: godrete di tutta la resistenza fornita da Marte nel secondo campo. Avrete sempre eccellenti riserve di forza cui attingere; sprizzerete energie da tutti i pori e potrete dedicarvi con grande soddisfazione a un'attività sportiva. Venere, invece, farà di tutto per garantirvi una buona salute e un fascino notevolissimo.

Scorpione: le predizioni zodiacali indicano che sarete più aperti ed espansivi del solito: vi verrà spontaneo manifestare il vostro amore per il partner con piccoli gesti affettuosi e attenzioni tenere, che gli rendano la vita quotidiana più lieve e gentile.

E il partner ve ne sarà grato, ricambiando con attenzioni e coccole. La settimana sarà emozionante anche per i single, affascinanti e passionali come non mai. La forma non sarà delle migliori con Marte nel dodicesimo campo. Converrà rallentare i ritmi quotidiani ed evitare imprudenze di ogni tipo, sia al lavoro che alla guida dell'auto. Per controlli preventivi scegliete le giornate del 27 e del 28. Approfittate del tempo libero per rilassarvi, per occuparvi degli hobby preferiti e per riscoprire la vostra essenza spirituale.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: un'insolita vivacità percorrerà tutta la vostra sfera sentimentale, per questo le predizioni zodiacali invitano alla curiosità, ai cambiamenti eccitanti e all'accoglimento di tutto ciò che è nuovo.

L'intesa affettiva col partner sarà eccellente, grazie al passaggio di Venere in Scorpione: riuscirete a comprendervi benissimo, quasi senza il bisogno di parlare. Bellissime novità per i single. Godrete di una resistenza davvero eccezionale per tutta la settimana: potrete macinare una mole enorme di lavoro senza battere ciglio e impegnarvi nello sport allo stremo delle forze per ritornare freschi e pimpanti con una rapida doccia, pronti a ricominciare daccapo. Insomma Marte e Saturno vi rendono instancabili e inesauribili! Non male la salute.

Capricorno: forse è la comunicazione che non funziona a dovere tra voi e il partner, come se fosse a senso unico o trovasse continui intoppi; fatto sta che il dialogo, come indicato dalle predizioni zodiacali, stenta a decollare e le incomprensioni creano sempre un ulteriore motivo di discussione e questo vi snerva.

Calma e buon senso vi saranno di aiuto! Incontri deludenti per single. Le notizie non sono buone. Con Marte nel dodicesimo campo, vi sentirete più fiacchi del solito, meno inclini a fatiche fisiche e a grossi impegni quotidiani. E' sempre bene non ignorare l'istinto, perciò prendetevela con calma ed evitate di strafare, specie se praticate attivamente uno sport. Regolate sonno e alimentazione. Cercate di mangiare leggero.

Acquario: le coppie che stanno bene insieme, siano recenti o di vecchia data, potranno contare sulla complicità del periodo per rinnovare il dialogo e riattizzare il fuoco della passione, se mai ce ne fosse bisogno.

Basterà che non venga mai meno la fiducia nell'altro. Se c'è la fiducia, infatti, insieme si possono affrontare anche le tempeste più gravi. Le predizioni zodiacali preannunciano che la forma sarà eccellente per tutta la settimana, grazie a Marte in aspetto favorevole: avrete energie sia fisiche che psichiche. Vi divertirete giocando a pallone, a pallavolo, a pallacanestro, magari con gli amici come compagni di squadra. Venere in Pesci protegge non solo la salute, ma anche il vostro fascino personale. Rinnovate look e guardaroba.

Pesci: le predizioni zodiacali di domenica 19 gennaio annunciano una settimana 'magica'.

Per quanto riguarda l'amore vi sentirete, a dir poco, al settimo cielo, avrete l'impressione di risplendere per la felicità. Finalmente il partner sarà prodigo di doni e di attenzioni nei vostri confronti. Siete single? L'amore busserà perentorio alla vostra porta: si prevedono incontri entusiasmanti, anche se destinati a non essere duraturi. Se la vostra salute sarà sorvegliata a vista dal buon passaggio di Venere (che esalterà anche il vostro fascino), la vostra forma, invece, potrà essere poco soddisfacente. Sarà il caso di rallentare i ritmi quotidiani e di non forzare con lo sport, soprattutto se non vi siete allenati a dovere. Sarà anche il caso di monitorare la pressione sanguigna.