L'Oroscopo di domani, venerdì 31 gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Volge a conclusione questo primo mese dell'anno nuovo. Gennaio si prepara a fare i bagagli e a lasciare il posto ad un promettente febbraio. In questo venerdì la Luna sarà ancora in Ariete. Risulteranno favorite le riflessioni. Alcuni nativi del Cancro dovranno affrontare delle questioni economiche non proprio brillanti. Sorride, invece, lo Scorpione il quale si gode il primo posto in classifica. I Pesci impegnati sentimentalmente presto riceveranno delle novità.

Scopriamo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e la relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 31 gennaio

Acquario - 12° in classifica - Siete un segno ispirato e destinato a brillare sotto i riflettori. Ultimamente, però, vi manca qualcosa. Condividete i vostri timori e le vostre sfortune, solo così riuscirete ad alleggerire il peso e ad andare avanti. La miglior medicina è il tempo, quindi portate pazienza se non state intravedendo la luce in fondo al tunnel.

In amore, i cuori solitari hanno recentemente vissuto una rottura. Ultimamente siete presi da tutt'altro e non avete tempo per pensare a fare nuove conoscenze. Chi accudisce la casa spesso si sente frustrato e annoiato. Cercate di intraprendere un nuovo hobby e non cadete nella monotonia. Presto arriveranno dei conti da saldare, ma grazie ad un'entrata particolare non avrete difficoltà. Qualcuno si ritroverà a festeggiare oppure lo farà a breve.

Vergine - 11° posto - In amore qualcuno sta vivendo un periodo difficile. Forse c'è bisogno di riaccendere la fiamma e in questo caso potrebbe essere utile fare un passo indietro. Se il problema riguarda la gelosia, un torto subito o una divergenza di opinione, una soluzione efficace è quella di parlare con il partner apertamente e in maniera pacata. Non bisogna avere timore di esternare i propri pensieri oppure di chiedere aiuto ad un professionista.

Anche se passano gli anni è importante non darsi mai per scontati e condire le giornate con un pizzico di romanticismo. A fine giornata sarete molto stanchi e non saprete che pesci prendere. Focalizzatevi solamente sulle cose più importanti e rinviate il resto ad un altro giorno.

Leone - 10° in classifica - La Luna in Ariete si rivelerà una vostra grande amica in quest'ultima giornata di gennaio. Avete cominciato l'anno nuovo facendo mille promesse e vi siete prefissati dei nuovi obiettivi. Qualcuno ancora resiste, altri invece hanno già gettato la spugna. Ci vuole del tempo per trasformare un'azione in un'abitudine, quindi cercate di perseverare e di aggiustare il tiro.

In giornata dovrete lavorare o studiare, ma qualcosa catturerà la vostra attenzione distraendovi. Non siate severi con voi stessi, capita di fare degli sbagli. Per quanto riguarda le questioni di cuore, i single hanno difficoltà a far durare una relazione. Entro la primavera vivrete un'altra avventura, ma non fatevi mettere i piedi in testa e non gettatevi a capofitto.

Gemelli - 9° posto - Siete dei tipi chiacchieroni, socievoli e spontanei. Avete dei pregi ma anche dei difetti, in tal caso imparate ad apprezzarvi così come siete. In questo venerdì ripenserete ad una questione sorta nei giorni scorsi, che non vi ha fatto dormire sonni sereni.

Forse c'è stato un litigio in famiglia oppure una multa o una spesa improvvisa. Da febbraio avrete modo di resettare tutto e ricominciare, per cui non scoraggiatevi. Dovrete aspettare prima di vedere dei miglioramenti fisici e sentimentali. Attenzione agli attacchi di gelosia, in giornata rischierete di scontrarvi con la persona del cuore. Se ci sono dei dubbi, accertatevi che siano fondati prima di puntare il dito.

Toro - 8° in classifica - Questa giornata farà da preludio ad un weekend con la Luna nel vostro segno. In queste 24 ore riceverete una ventata di entusiasmo. Non vedrete l'ora di chiudere questa faticosa settimana.

Avete lavorato duramente nei giorni precedenti e vi siete fatti in quattro tra casa, lavoro/studio e famiglia. Le emozioni non mancheranno, specialmente in serata. Potrebbe arrivare un consiglio destinato ad aprirvi mente e occhi. Qualcuno ha affrontato una rottura nel 2019. Nei prossimi mesi sarete tentati di fare un passo indietro, ma nella vita è sempre meglio guardare avanti. Presto si verificheranno dei movimenti di denaro interessanti.

Pesci - 7° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà alle prese con un po' di stress a causa di un lavoretto da sbrigare entro domenica. Forse in casa c'è un guasto da riparare oppure in famiglia sono sorte delle questioni spinose.

Chi lavora alle dipendenze di qualcuno non riesce a sopportare le richieste del superiore o il baccano dei colleghi. Nel tardo pomeriggio di questo venerdì dovrete ritagliarvi del tempo per pensare alla vostra vita. Se qualcosa non funziona, andrà eliminata al più presto. Volete viaggiare, ma per via dei soldi o del tempo, non potete farlo. Andrà tutto bene per le coppie che presto si ritroveranno a vivere un'avventura entusiasmante o avranno a che fare con una novità spettacolare. Per quanto riguarda i cuori solitari, ultimamente ci sono delle difficoltà. Probabilmente non riuscite a trovare la persona giusta dato che vi fermate all'apparenza senza scavare in profondità.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° in classifica - L’oroscopo del 31 gennaio dice che saranno 24 ore leggermente fiacche. Da alcuni giorni vi sentite confusi e avete bisogno di trovare un equilibrio. Questi ultimi due mesi sono stati turbolenti e dispendiosi, anche se in alcune giornate avete goduto del supporto della dea bendata. Forse avete speso abbastanza denaro tra bollette, spese, regali, mutui e auto. Qualche nativo del Cancro si è trovato addirittura con il conto in rosso! Non disperate perché presto sarà possibile tornare in attivo. Ponetevi pochi ma buoni obiettivi, magari da attuare entro qualche mese, inoltre stabilite un piano d'azione efficace.

Se di solito siete voi ad occuparvi di tutto, organizzatevi in anticipo e distribuite i vari impegni su tutta la settimana. Evitate di sovraccaricarvi di responsabilità e, se possibile, delegate. Presto anche le preoccupazioni più radicate scivoleranno via.

Sagittario - 5° posto - Fate tesoro dei consigli altrui, ma allo stesso tempo imparate a seguire il vostro istinto senza timore di sbagliare. Mai gioire prima del tempo, la vita è una continua sorpresa. Le previsioni vi mettono in guardia dal frequentare alcune amicizie negative poiché con il tempo si finisce per assimilarne le cattive abitudini.

Imparate a contare solamente su voi stessi poiché 'Ognuno tira l'acqua al suo mulino'. In amore state vivendo un periodo tranquillo, anche se qualche nativo del Sagittario potrebbe sentirsi un pochino confuso. Nel mese di febbraio ogni difficoltà potrà essere sistemata e questo vale anche nel comparto economico. Non scoraggiatevi davanti agli imprevisti.

Bilancia - 4° in classifica - Le previsioni astrologiche invitano a guardarsi intorno e a fare pace con il passato. Scrollatevi di dosso tutte le energie negative e cominciate a concentrarvi sulle questioni più importanti. In questo venerdì avrete a che fare con dei conti da saldare o con un certo movimento di denaro.

Coloro che lavorano aspirano ad incrementare le proprie entrate. Spesso vi lamentate perché lavorate troppo e guadagnate poco. In questi casi può essere utile cercare un'alternativa migliore. In famiglia c'è qualcuno impegnato a prendersi cura di un caro ammalato. Da tempo state portando avanti un progetto che potrebbe cambiarvi la vita, cercate solamente di essere costanti e ostinati. Organizzate qualcosa di bello da fare nei prossimi mesi, magari un viaggio al mare o all'estero.

Capricorno - 3° posto - Avete un buon bagaglio di esperienze alle spalle, nella vita ne avete vissute di cotte e crude, qualche volta avete causato anche dei dispiaceri.

In questa giornata vi ritroverete a pensare ai propositi fatti ad inizio anno e vi renderete conto di come alcune questioni vi sembrino poco importanti rispetto a prima. In realtà la strada della vita si forma man mano che si compie un passo avanti, per cui non demoralizzatevi se qualcosa è cambiato o cambierà ancora. Chi ha dei figli presto riceverà una notizia su di loro e potrà gioire. Chi è single dovrà rimettersi in gioco al più presto e organizzare qualcosa di bello da fare nel seguente weekend. Spesso si preferisce rinchiudersi in casa, al sicuro e a guardare la televisione per gran parte della giornata.

Ariete - 2° in classifica - Scivola via anche questo mese invernale che è iniziato tra mille aspettative e buoni propositi ma purtroppo si è concluso con qualche delusione. Tuttavia, ancora non è detta l'ultima parola. La Luna stimolerà la riflessione introspettiva, quindi sarà meglio approfittare di questa giornata estremamente ispirata. Cercate di capire dove avete sbagliato e cosa potete fare per migliorare. Magari avete promesso a voi stessi di rimettervi in forma, ma dopo diversi giorni di resistenza avete gettato la spugna rinviando la dieta a data da destinarsi. Forse vi siete promessi di non arrabbiarvi con i familiari e di essere più indulgenti. Comunque sia, in questo venerdì avrete modo di pensare e di correggere il tiro, ma sarà importante essere onesti e autocritici. Per muovere una montagna bisogna spostare un sasso alla volta.

Scorpione - 1° posto - In giornata sarete avvolti da un profondo senso di benessere, specialmente se state seguendo una dieta o avete cominciato a muovervi di più. Di tanto in tanto avete problemi di autostima in quanto tendete a svalutarvi anziché apprezzarvi così come siete. Nella vita non si finisce mai di imparare, per cui tenete la mente aperta e cercate di apprendere qualcosa di nuovo ogni giorno. All'interno delle mura domestiche potrebbe esserci qualcosa che non va. In famiglia ci sono state delle discussioni, ma presto le acque si calmeranno. Non è facile relazionarsi con i genitori anziani o con i figli in quanto ognuno ha la sua visione della vita. Qualcuno è in attesa di una risposta, ma dovrà attendere la seguente settimana. Cercate di rilassarvi nel weekend e lasciatevi andare alla passione, specialmente se siete in coppia.