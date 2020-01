L'Oroscopo della giornata di venerdì 31 gennaio prevede, ancora una volta, la Luna nel segno di fuoco dell'Ariete, che renderà i nativi del segno molto cordiali e collaborativi nei confronti dei colleghi e della clientela, mentre Vergine potrebbe avere qualche mansione in più da svolgere al lavoro. Mercurio, in quadratura al segno dell'Acquario, permetterà soprattutto ai nativi della terza decade di vivere un ottimo periodo in amore, mentre Bilancia dovrà dedicare maggiore attenzione ad alcuni progetti lavorativi.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 31 gennaio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 31 gennaio segno per segno

Ariete: la Luna in quadratura al vostro segno zodiacale vi renderà più cortesi e cordiali del solito secondo l'oroscopo di venerdì. Sul posto di lavoro, infatti, i colleghi apprezzeranno maggiormente la vostra disponibilità nei loro confronti e tale atteggiamento potrebbe aprirvi la strada a progetti di gruppo molto interessanti.

Sul fronte sentimentale i cuori solitari riusciranno a recuperare molto e saranno più propensi a provare a conoscere nuove persone e cercare di instaurare un solido rapporto. Le relazioni fisse avranno modo di fare qualcosa insieme lontano dalla loro città d'origine. Voto - 8,5

Toro: gli influssi del Sole in quadratura al segno dell'Acquario, assieme a Urano stazionario nel vostro cielo, completano per voi un oroscopo focalizzato verso la sfera sentimentale.

Infatti, soprattutto per i single nati nella terza decade, le tentazioni saranno in agguato e aspetteranno il momento più opportuno per colpirvi, ossia quando abbasserete la guardia. Chi è in una relazione fissa potrà parlare d'amore e di sentimenti con più disinvoltura, senza il rischio di ferire i sentimenti altrui. Nel lavoro un pizzico di positività potrebbe aiutarvi a vedere le cose dal lato positivo per ottenere migliori risultati.

Voto - 8

Gemelli: in questo periodo avrete dalla vostra parte delle ottime abilità oratorie per sostenere al meglio la vostra relazione di coppia in questo periodo di difficoltà che solo insieme potrete superare. Marte benefico dal segno del Sagittario vi darà le forze necessarie per assumere un ruolo di leader e saper gestire al meglio la vostra vita quotidiana. Per i single potrebbero invece esserci delle difficoltà con una frequentazione, valutate se vale la pena proseguire la conoscenza. Sul posto di lavoro potrete scoprire nuovi campi di interesse e dare più slancio e qualità al lavoro intellettuale.

Voto - 8

Cancro: fareste meglio a tenere sotto controllo le vostre finanze secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Venere e Mercurio dissonanti potrebbero infatti procurarvi qualche problema in ambito lavorativo, tanto da stringere la corda per il momento. Situazione differente per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove l'affiatamento di coppia con il partner sarà su livelli molto buoni, tanto da poter discutere di ogni cosa, positiva o negativa che sia. Per quanto riguarda i single fareste meglio a muovervi con prudenza con un’amicizia di cui non vi fidate molto. Voto - 7

Leone: la configurazione astrale prevede il Sole e Mercurio in opposizione al vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di venerdì.

La sfera sentimentale si rivelerà poco stimolante, dove i piccoli problemi sentimentali vi daranno più fastidio del solito, rendendovi piuttosto nervosi. Cercate di dare meno peso alle questioni di poco conto e concentratevi a risolvere problemi davvero importanti. I single, grazie alla Luna benefica nel segno amico dell'Ariete, potranno approfondire meglio una conoscenza e trasformarla in qualcosa di più importante. Sul posto di lavoro avrete continuamente la sensazione di dire qualcosa di sbagliato. In questo caso, potreste decidere di evitare per il momento mansioni di gruppo e concentrarvi su quelle individuali.

Voto - 6,5

Vergine: se siete single forse potrebbe essere una buona idea evitare una frequentazione che non vi ha stimolato più di tanto. Sul fronte sentimentale Venere sarà in opposizione al vostro cielo e, nonostante qualche piccola tensione con il partner, riuscirete comunque a godere dei benefici della vostra relazione di coppia e divertirvi in compagnia del partner o dei vostri amici. Sul posto di lavoro potreste avere dei contrasti con i colleghi che vi impediranno di portare a termine alcuni vostri impegni. Evitate le chiacchiere e concentratevi di più, anche perché avrete davvero tanto lavoro da svolgere.

Voto - 7,5

Bilancia: gli influssi del Sole e di Mercurio nel segno amico dell'Acquario completeranno per voi un oroscopo focalizzato sulla sfera lavorativa durante la giornata di venerdì. La sfera sentimentale si rivelerà solamente discreta a causa dei vari impegni che avrete da portare a termine. Non avrete infatti molto tempo da dedicare alla vostra anima gemella. I single dovranno concentrarsi al meglio per capire come fare colpo su una persona che fa battere loro il cuore. Nel lavoro dovrete dedicare maggiore attenzione ai vostri affari in quanto ci saranno mansioni piuttosto importanti da svolgere al più presto.

Voto - 7,5

Scorpione: l'oroscopo prevede influssi, del pianeta Mercurio dal segno d'aria dell’Acquario e di Venere dal segno amico dei Pesci, che vi daranno una mano soprattutto sul fronte amoroso. La vostra relazione di coppia infatti attraverserà una fase positiva che vi permetterà di dare vita ad un affiatamento di coppia molto buono e organizzare nuovi progetti da fare insieme. I single avranno una gran voglia di mettersi in gioco e non rimanere chiusi in casa a non fare nulla. In ambito lavorativo lo stress calerà notevolmente e avrete maggiore lucidità mentale per svolgere bene le vostre mansioni.

Voto - 9

Sagittario: gli influssi della Luna nel segno amico dell'Ariete e di Marte nel vostro cielo, completeranno un oroscopo favorevole per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale il vostro temperamento mostrerà il suo lato forte e temerario per mettere la parola fine a una faccenda importante che vi trascinate dal passato, aumentando così l'intesa di coppia. I single, se si dimostreranno sinceri, potrebbero ottenere qualcosa di inaspettato. In ambito lavorativo avrete le energie e il coraggio di rischiare in alcune mansioni per raggiungere risultati decisamente superiori. Voto - 8,5

Capricorno: cercate di dare meno peso ai vostri problemi finanziari durante la giornata di venerdì.

Secondo l'oroscopo, infatti, presto riuscirete a riprendervi e creare progetti convincenti da presentare ai vostri capi diventerà più semplice. In ambito sentimentale evitate di dare sfogo al vostro ego e preoccupatevi di più dei vostri familiari. I single potranno vivere momenti molto particolari grazie agli influssi positivi di Giove e Saturno. Voto - 7,5

Acquario: con il Sole e Mercurio in congiunzione al vostro cielo, la vostra immaginazione volerà parecchio e vi farà venire in mente tante idee da proporre immediatamente alla vostra anima gemella. I single nati soprattutto nella terza decade sentiranno la necessità di spezzare la loro routine e fare qualcosa di diverso.

Nel lavoro parteciperete attivamente a quanto avviene intorno a voi e vi sentirete in forma smagliante. Voto - 8

Pesci: un oroscopo che prevede il pianeta Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale, che vi permetterà di essere un po’ più allegri del solito nei confronti del partner, tanto da trascinare anche la vostra anima gemella in questo vortice di allegria e di sentimenti positivi. I single si lasceranno andare maggiormente alle emozioni. Sul posto di lavoro avrete la possibilità di chiarire alcune tensioni avute con i colleghi per cercare nuovamente di lavorare in armonia e serenità.

Voto - 8,5