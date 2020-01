L'oroscopo del 31 gennaio è pronto a rivelare come si conclude questo primo mese dell'anno. Per i nativi del Toro è un periodo favorevole in campo amoroso, mentre per le persone nate sotto il segno Bilancia ci sono tensioni e insoddisfazioni.

Segno per segno, approfondiamo l'astrologia della giornata di venerdì e le previsioni astrali su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Giornata di emozioni contrastanti. Potreste essere voi a volere una casa e subito dopo cambiare idea.

Potreste essere con una persona che vi piace molto e che vi fa stare con il fiato sospeso. Potreste anche prendere decisioni improvvise e avventate che stupiranno tutti, perfino voi stessi. In campo lavorativo ci sono delle incertezze ma con pazienza riuscite a impegnarvi molto e a essere più accorti.

Toro – Periodo favorevole per l'amore. Avete davanti a voi una giornata piacevole, che vi aiuta a risolvere vecchi problemi, ad affrontare al meglio i nuovi e ad aprirvi alla vita con sensualità e un atteggiamento diverso.

Per molti di voi, nei prossimi giorni, potrebbero esserci tensioni e difficoltà, dunque approfittate di questo momento di calma per chiarire quello che non va e capire cosa volete davvero. Se c'è da rimboccarvi le maniche, mettetevi al lavoro. Presto raggiungerete i vostri obiettivi.

Gemelli – Giornata di alti e bassi ma nessuna difficoltà seria. Buone possibilità per i single che potrebbero incontrare una persona interessante e innamorarsi.

Attenzione a non coinvolgere gli amici dei quali non sapete se sono davvero affidabili. Avete una grande voglia di aumentare i guadagni e di raggiungere maggiore benessere economico. Se già lavorate o siete in cerca di un lavoro, raccogliete le vostre energie e migliorate le vostre conoscenze.

Previsioni di venerdì 31 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Se avete dubbi sul partner, è arrivato il momento di affrontare definitivamente il problema.

Non è bello sprecare il tempo senza fare nulla. Se la vostra unione è solida, potreste iniziare a progettare qualcosa d’importante. Se siete giovanissimi, potreste fare una breve vacanza con la persona del cuore. Se cercate lavoro, la fortuna è con voi ma è necessario anche il vostro impegno. Vuol dire un atteggiamento diverso, meno rinunciatario e passivo. Preparatevi a migliorare il vostro bilancio.

Leone – Emozioni intense in questa giornata, l’amore potrebbe venire a trovarvi. Se state aspettando una risposta, arriverà nel prossimo weekend. Gli innamorati sono morsi dai dubbi sentimentali.

L'oroscopo consiglia di vivere alla giornata. Tutto ciò che riguarda il lavoro si muove con lentezza, come se fosse tutto fermo. Anche se non è un periodo indicatissimo per cercare lavoro, provateci lo stesso. Magari riuscite a trovare qualcosa.

Vergine – Se qualcosa non funziona, se siete insoddisfatti, fermatevi a riflettere con attenzione. Il periodo è davvero favorevole, peccato sprecarlo per rimanere ancorato a situazioni logoranti. Buttate alle spalle il passato e la tristezza. Apritevi con fiducia al presente e all'amore, presto ritroverete il sorriso. Anche se molte aziende chiudono, voi avete le idee chiare e soprattutto siete accompagnati da una buona dose di fortuna.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Periodo nervoso per il vostro cuore: insoddisfazioni, tensioni, problemi che rubano tempo e spazio all'amore. I motivi possono essere molti, ma la soluzione è una sola: distacco emotivo. Non è semplice, ma solo se prendete le distanze da tutto ciò che fa male al vostro sistema nervoso, potete trovare la serenità. La situazione nel lavoro non è molto tranquilla, magari dovete vedervela con un grattacapo che non sapete come affrontare. Muovetevi con prudenza.

Scorpione – In questo periodo potete risolvere vecchi problemi, lasciarvi andare con più facilità alle emozioni e cambiare alcuni atteggiamenti verso il partner.

Potete rispolverare una grande passione anche se state insieme da molto tempo. Per molti single sarà difficile non perdere la testa per qualcuno. Le iniziative in campo lavorativo viaggiano con il vento a favore e presto raggiungerete risultati piuttosto soddisfacenti.

Sagittario – Se volete realizzare i vostri sogni dovete muovetevi con astuzia. In questa giornata tutto filerà liscia come l’olio, solo se il partner vi asseconderà con dolcezza. Avete voglia di rilassarvi, divertirvi, desiderate stimoli nuovi, un dialogo profondo, una passione diversa dal solito. Insomma, volete tante cose ma voi cosa siete disposti a dare al vostro partner?

Se avete un impiego, non avete tanta voglia di lavorare. Avete voglia di montagna, divertimento e allegria ma non di scartoffie e doveri.

L'oroscopo di venerdì 31 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – C'è aria di bufera nella coppia. Probabilmente le tensioni derivano da questioni familiari ed economiche. Sia da parte vostra che quella del partner c'è l’intenzione e la volontà di superare queste difficoltà. Coloro che stanno attraversando una crisi profonda potrebbero prendere una decisione drastica. In campo lavorativo dovete avere pazienza, altrimenti rischiate di rispondere male a un superiore, aggravando la situazione.

Se state cercando lavoro o di intraprendere qualcosa di nuovo, l'oroscopo consiglia di essere prudenti con gli investimenti.

Acquario – Di sicuro in questa giornata, stanchi o non stanchi, non mancano molte novità. Potrebbero nascere nuove amicizie, nuove simpatie. Occhio ai commenti degli amici o meglio di quelli falsi, che potrebbero mettervi sulla strada sbagliata. In campo lavorativo siete distratti, confusi, qualcosa o qualcuno vi fa sbagliare quello che sapete fare bene. Tutto ciò potrebbe significare un cambiamento, una svolta, un rinnovamento. Intanto, organizzate un weekend rilassante e in buona compagnia.

Pesci – Dovete vedervela con alcune insoddisfazioni latenti o consapevoli, ma non accadrà mai nulla che voi non possiate risolvere. Le stelle vi spingono a capire che cosa volete davvero dall'amore e non quello che gli altri si aspettano da voi. Favorito il settore professionale. Qualunque sia l’ambito dove lavorate o quale sia la posizione che ricoprite, avete fortuna e intraprendenza in abbondanza. Chi cerca impiego o spera di migliorare le proprie entrate, deve ideare una strategia efficace e farsi venire in mente un’idea brillante.