L’Oroscopo del 31 gennaio è pronto a rivelare come sarà l'ultima giornata del mese per ciascun segno zodiacale. La Luna sarà crescente in Ariete. Si preannuncia un venerdì abbastanza positivo per i Pesci, mentre la maggior parte dei nativi dello Scorpione vivranno 24 ore all'insegna delle emozioni.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno di questo ultimo giorno del mese di gennaio.

L'oroscopo di venerdì 31 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: ultimamente i sentimenti di molti nativi sono messi a dura prova e hanno bisogno di una scossa.

Chiarite eventuali problemi nati all’interno della famiglia o dell’ambiente di lavoro. Chi studia dovrà sostenere al più presto un esame o una prova. Salute stabile, ma non fate sforzi inutili.

Toro: da qui a domenica desidererete solamente starvene per conto vostro. Avete bisogno di dedicarvi alle vostre passioni private. Di tanto in tanto fa bene rintanarsi in riflessione. Qualcuno si sentirà confuso, non si escludono mal di testa. Cercate di non esagerare con il caffè e incrementate il consumo d’acqua.

Gemelli: la maggior parte dei nativi avranno a che fare con un venerdì abbastanza nervoso. Ci saranno dei problemi di un certo spessore da scardinare e qualcuno dovrà rivedere i conti. Se qualche questione è rimasta in sospeso, chiudetela al più presto. Bene l'amore per le coppie di lunga data.

Cancro: in arrivo una giornata favorevole. Siete un segno molto brillante, affascinante e geniale, perciò siete spesso imitati.

In questo venerdì molti nativi si rinchiuderanno in riflessione e usciranno dalla loro tana solamente quando avranno trovato un’altra idea che li differenzi dalla massa. Non amate omologarvi. Il vostro fisico risulterà molto in forma. Se possibile, programmate un viaggio: avete bisogno di fuggire dalla quotidianità.

Leone: sarete pensierosi e distratti, faticherete a concentrarvi sul vostro lavoro/studio e sulle questioni casalinghe.

Spesso tendete a sottovalutare quello che avete e date fin troppo retta alle opinioni altrui. In giornata dovrete prendere consapevolezza della vostra vita e decidere dove volete arrivare.

Vergine: scelte importanti per tutti coloro che stanno attraversando un periodo di crisi profonda. Non sapete come uscire da questo momento sconfortevole e avete le idee poco chiare. Prendetevi del tempo e non accettate ulteriori mansioni. In giornata qualcuno dovrà fare delle compere, ma attenzione a non spendere più del necessario.

Bilancia: l’oroscopo di venerdì annuncia che sarà una giornata assolutamente normale e quasi identica a quelle precedenti.

Spesso vi lamentate che la vostra vita è piatta, ma in realtà avete tutto quello che desiderate. In amore ci sono spesso dei dubbi, ma evitate di mettere alla prova il partner.

Scorpione: giornata incentrata sulle emozioni e sui sentimenti. I rapporti di coppia saranno inattaccabili. Avete bisogno di trascorrere del tempo insieme ai vostri cari. Chi ha dei figli desidera solamente la loro felicità. Qualcosa si muoverà sul fronte economico, da tempo molti nativi stanno risparmiando per una vacanza o per comprare una casa più grande.

Sagittario: in questo venerdì dovrete parlare chiaro con una certa persona.

Usate i toni pacati e non agitatevi davanti a eventuali accuse. Sarete leggermente in ansia, forse state attendendo una risposta o un risultato. La salute di tanto in tanto fa i capricci, alcuni nativi accuseranno problemi alla schiena. In casa fatevi dare una mano.

Capricorno: siate più indulgenti con i figli o i genitori anziani, perché l’età cambia molte cose. Magari una cosa che vi sembra giusta, all’altro non lo sembra affatto. Per cui sforzatevi di accettare anche le opinioni altrui. In serata vi riposerete poiché sarete estremamente stremati. Occhio alla salute, non prendete freddo.

Acquario: in questo venerdì l’oroscopo invita a riflettere sul da farsi.

Sarete pensierosi per via di alcune questioni familiari e personali. Magari non sapete che fare o dove andare, qualcuno invece sentirà la mancanza di un partner. Confidenze speciali in arrivo. Bene la salute per quasi tutti i nativi.

Pesci: in generale, l’amore sarà stellare e avrete voglia di mettervi in gioco. Sperimentate, uscite, fatevi trovare pronti per quando Cupido scaglierà la sua freccia. Non trascurate il fisico, fate maggiore movimento. Dovete godervi di più la vita senza pensare a nessuno. Leggete e studiate, non è mai troppo tardi per arricchirsi culturalmente.